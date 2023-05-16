Гогниев об авантюрном стиле: «Сейчас у всех тенденция – отзащищаться. Но такой футбол никому не нравится. 6:1 или 6:2 цепляют больше, чем 0:0»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев назвал стиль своих команд авантюрным, но правильным.

– Вы говорили, что каждая встряска идет на пользу. Увидели это в отношении «Химок»?

– Чтобы остаться в , «Химкам» нужно было выигрывать у команд из верхней части таблицы.

Физически ребята очень хорошо подготовлены – это показала и игра с «Ростовом». Вдесятером мы не пропустили, еще и моменты создавали. Да, проиграли 0:1, но физически команда не уступает соперникам. Тактически с новым тренером стали строже играть в обороне.

Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться – все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается.

Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки. Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принес результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром.

– Играть в атаку с командой уровня «Химок» в РПЛ было правильной стратегией?

– Есть тенденция, что те, кто играет от обороны, ничего не добиваются, не занимают первые места. Просто обороняются, выполняют локальную задачу.

Но на такое не ходят зрители. Такой футбол никому не нравится. 6:1 или 6:2 цепляют больше, чем 0:0. Чтобы популяризировать футбол, нужно играть в атаку.

Я не кидаю камень в огород тренеров, это их выбор, но у нас очень много сильных футболистов атакующей группы, которых не видно. Фактически все команды играют в силовой оборонительный футбол, ведь очкового запаса нет, команда может вылететь.

Возрастные футболисты больше играют, потому что на оборонительный футбол затрачивается меньше энергии, а исполнительное мастерство у них есть. И к чему мы приходим? Где наша молодежь, где развитие? Тем более сейчас, когда нет еврокубков. Молодым надо давать больше шансов.

– Вы говорили, что тактически ни одна команда РПЛ вас не переиграла. И сейчас так считаете?

– Да.

– Почему проиграли, например, «Зениту»?

– Из-за своих ошибок, мы больше ошибались. Тот футбол, который мы хотим привнести, большинство игроков не воспринимает. Когда футболисту говорят новые вещи, он не может их принять, потому что не видел такого в своей карьере.

К сожалению, у меня не получилось донести идеи так, чтобы футболисты в них поверили. Плюс атакующий футбол подразумевает хорошее физическое состояние, много взрывной и скоростной работы. На это тоже многие не готовы, – сказал Гогниев.

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