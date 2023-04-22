Сын инвестора «Химок» Садыгов о том, что его могли ставить в состав из-за отца: «Ни разу такого не было, ни с одним тренером. Ну это же бред!»

Илья Садыгов считает, что его ставят в состав «Химок» не из-за влияния отца-инвестора.

22-летний футболист – сын инвестора «Химок» . Илья забил 1 гол в 16 матчах Мир в этом сезоне.

– Юран объяснил свое увольнение так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

– А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при начал часто играть? В основном на замену выходил.

– Очевидно, что Юран намекал на тебя.

– Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых.

Сложилось у него такое мнение – пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» – если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

– Теоретически ты допускаешь, что тебя могли ставить в состав из-за влияния отца?

– Ни разу такого не было. Ни с одним тренером.

У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в Премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

– Спросим по-другому: что, если все, о чем говорят, действительно происходило? Просто ты об этом не знаешь, потому что отец тебе об этом не говорил?

– Получается, я тогда вообще ни о чем не знаю? Ха-ха! Если серьезно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

Окей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует... Смотрите, сейчас же пришел Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут. Ну это же бред! – сказал Садыгов.

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