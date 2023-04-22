Сын инвестора «Химок» Садыгов о том, что его могли ставить в состав из-за отца: «Ни разу такого не было, ни с одним тренером. Ну это же бред!»

Теги Химки Спартак Гогниев Андрей Талалаев премьер-лига Россия Сергей Юран Игорь Черевченко Спорт-Экспресс Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Илья Садыгов считает, что его ставят в состав «Химок» не из-за влияния отца-инвестора.

22-летний футболист – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Илья забил 1 гол в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

– Юран объяснил свое увольнение так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики».

– А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

– Очевидно, что Юран намекал на тебя.

– Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых.

Сложилось у него такое мнение – пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» – если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму.

– Теоретически ты допускаешь, что тебя могли ставить в состав из-за влияния отца?

– Ни разу такого не было. Ни с одним тренером.

У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в Премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

– Спросим по-другому: что, если все, о чем говорят, действительно происходило? Просто ты об этом не знаешь, потому что отец тебе об этом не говорил?

– Получается, я тогда вообще ни о чем не знаю? Ха-ха! Если серьезно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

Окей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует... Смотрите, сейчас же пришел Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут. Ну это же бред! – сказал Садыгов.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
miiister
Ни разу такого не было , и вот опять.
+150
-1
+149
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэр Шурф
Рафик не виноват
+120
0
+120
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
И Ротенберга не из-за отца по всем таскали )
+107
-2
+105
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ну, реально, ведь! Редкостный бред. Его и на скамейке быть не должно было, а вы про основу его спрашиваете.
+55
0
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
у нас в России такого ни разу никто не делал, ахаххахаххахах😀😀😀😀😀🙂😀😀
+40
0
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Действительно глупый вопрос, я ему верю. Кумовство и коррупция? это не про нас
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧтоТамПроСпорт
Фишка в том, что и он и хоккеист всех времен и народов Роттенберг мл. я абсолютно уверен, что искренне про себя думают, как говорят. Действительно считая, что трудом своим всего добились)
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
лоцман
Садыгов лучший в истории!!!
Игрок не умеющий играть в футбол.
Хотя некоторые лучшим считают Ротенберга, некоторые Аджоева.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
Ответ Сэр Шурф
Рафик не виноват
Полностью невиновен
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Rakhilkin
Ответ Ярик01
И Ротенберга не из-за отца по всем таскали )
И Каддафи!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Иди в ж***
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
На самом деле он не так плох, это не толстая сарделька Аджоев который не уровень лфл даже
Садыгов вполне уровне фнл, но не рпл, ну так и Химки не уровень рпл)))
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Popov
Хорошо, что он не мечтал стать врачом
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Жирнов
Ответ Матвей Суицидин
Йозе Марино неплохо потрудился - 100 матчей посмотрел
Не принижайте его заслуг! Не 100, а 800! Это не так просто, я вам скажу!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Ковачевич
Да ладно, что все его хейтят? Парень любит футбол и хочет играть, хоть и нет таланта у него, но есть желание и любовь к футболу, тренировки каждый день. А мог бы просто как большинство сидеть на шее у родители, по клубам шататься, с друзьями принимать вещества, алкоголь и т.д, но все таки он выбрал путь спорта и как бы он не играл в футбол. Любой бы из вас тоже воспользовался шансов стать проф футболистом и играть в рпл с такими возможностями которые у него есть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ ЧтоТамПроСпорт
Фишка в том, что и он и хоккеист всех времен и народов Роттенберг мл. я абсолютно уверен, что искренне про себя думают, как говорят. Действительно считая, что трудом своим всего добились)
Йозе Марино неплохо потрудился - 100 матчей посмотрел
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За наш футбол!
Да хорош уже с этого парня,никому не мешает он,и понты не крутит.
Здесь недавно рассказали что в хоккее на просмотрах где примерно все одинакоаые приходят,вступительный взнос от родителей плюс-минус пол ляма🍋,вот об этом надо орать во все горло..
А здесь в заявку 18 попадает один сын ивестора..да таких случаев сотни,если не тысячи.
Команда>агент>тренер>футболисты агента>распил бабок.
Схема работала,работает,и будет работать в нашем футболе еще много-много лет.
А здесь человек спонсирует.,подумаешь сын при команде держится.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ Юрий Кечко
К Боре кстати тоже применимо что я написал выше про Садыгова Человек у Бердыева не прям погоду портил, физически правда на 60 минут всего
Футбол Бердыева это не футбол Пепа или Клопа , постояв чуть с права в защите мало чего испортишь
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Ярик01
И Ротенберга не из-за отца по всем таскали )
Челове восемьсот матчей посмотрел.🥲
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Садчиков
Рассказы бывалого...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Меня папа наоборот на скамейке держал. Как потом сам объяснял, что ему неловко было, что сын и по этому играю, не хотел подобных мнений за спиной. Даже ребята с команды сами просили меня выпустить, потому как выигрывал в качестве у конкурента. Играл при папе я очень мало, если по минутам считать и то, только благодаря пацанам из команды, они продавливали мои появления на поле.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Ответ DpeMa111
Нападающий с одним голом в 16 играх, и тот с пенальти, больше говорить ничего не надо, все итак понятно
У Зенита вообще Кассьерра с одним полуавтоголом за 23 тура... И Агаларов в Ахмате за тоже время тоже только 1 забил...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Если Илья , как в примеру сын Симеоне играл бы в другом клубе и востребован там ,тогда вопросов и не было бы .А так если парень играет и нужен только команде Отца ,то тут уже все понятно .Илье лучше перейти в первую лигу и начать там без отца играть,чтобы вопросов не было к нему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За наш футбол!
Ответ Артём Фёдоров
Вот из за таких как ты, готовых мириться с данной мерзостью, эта схема работала, работает и будет работать много-много лет. Будь Садыгов старший владельцем клуба, то никаких вопросов бы не было, мог бы хоть себя в состав ставить, это его клуб, его деньги. Но Химки это бюджетный клуб, государственный. Хотя у нас все к чему государство притрагивается, становится убыточным, коррумпированым и отвратительным!!!!
Вот из за таких как ТЫ.,ТЫ маме и папе будешь говорить.
А здесь общайся уважительно,или не общайся вообще,если не научили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
что самое смешное, на 90 минут его реально никто из тренеров и не ставил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий