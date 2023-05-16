«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему. Оно с бонусами, дата зависит от борьбы «Боруссии» за титул в Бундеслиге

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Фабрицио Романо Футбол

«Реал Мадрид» в ближайшее время направит официальное предложение по Джуду Беллингему.

«Сливочные» уже несколько недель назад согласовали детали личного контракта с 19-летним хавбеком сборной Англии.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, теперь «Реал» готовит официальное предложение для «Боруссии» Дортмунд. Оно будет включать бонусы.

При этом «Мадрид» с уважением относится к борьбе «Боруссии» за чемпионский титул в Бундеслиге. Вероятно, предложение поступит после того, как вопрос будет решен.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия», вероятно, договорятся о трансфере Джуда за 100+40 млн евро.

Беллингем забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче чемпионата Германии в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Будет идеально если Беллингем перед уходом в Реал выиграет Бундеслигу.
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Надо доводить дело до конца, надеюсь, что эта трансферная сага будет недолгой. Перспективная полузащита у Мадрида образовывается в будущем: Камавинга-Беллингем—Вальверде и опорник Тчуамени. На многие годы могут закрыть вопрос о центральной линии полузащиты. Ну и Беллингем, как замена Тони Кроосу - идеальный вариант.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
100+40 это завышенная цена, просто сравните Холанда с его игрой и суммой трансфера, да только Челси в счёт не берите)
Комиссионные агенству Райолы и папе Холанда не Сити платили?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Криштиану Роналду
Будет идеально если Беллингем перед уходом в Реал выиграет Бундеслигу.
То, что не смог сделать даже Холланд
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Андрей Хенто
Надо доводить дело до конца, надеюсь, что эта трансферная сага будет недолгой. Перспективная полузащита у Мадрида образовывается в будущем: Камавинга-Беллингем—Вальверде и опорник Тчуамени. На многие годы могут закрыть вопрос о центральной линии полузащиты. Ну и Беллингем, как замена Тони Кроосу - идеальный вариант.
Много английских игроков прижилось в лалиге? Даже звезды уровня Бекхема и Майкла Оуэна выглядели инородным телом в Реале.скорее их подписывали ради маркетинга.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Андрей Хенто
Надо доводить дело до конца, надеюсь, что эта трансферная сага будет недолгой. Перспективная полузащита у Мадрида образовывается в будущем: Камавинга-Беллингем—Вальверде и опорник Тчуамени. На многие годы могут закрыть вопрос о центральной линии полузащиты. Ну и Беллингем, как замена Тони Кроосу - идеальный вариант.
тут не то, что на годы полузащиту закроют, тут на десятилетие сразу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Удачи. Пусть все получится .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Абызов
Чуйка у Реала хороша)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамьен
Кто бундеслигу смотрит, он реально достоин этих денег?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Отлично! Давайте еще центр форварда подписывайте! Летом Реал должен быть очень активным на рынке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
То, что не смог сделать даже Холланд
всё таки футбол, это командный вид спорта. Холанд в Боруссии сделал больше чем от него ожидали, и даже больше чем Беллингем, пачками забивал и тащил Боруссию как мог. Но увы, так сложилось что или Бавария была слишком хороша, или сама Боруссия сливала чемпионат.
так что даже если и Боруссия станет чемпионом, то заслуга Беллингема в этом не больше чем у остальных игроков.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
То, что не смог сделать даже Холланд
Холанд машина, но сильно зависит от партнеров. он сам ничего решать не может.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ура!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealM_13
Ответ Андрей Хенто
Надо доводить дело до конца, надеюсь, что эта трансферная сага будет недолгой. Перспективная полузащита у Мадрида образовывается в будущем: Камавинга-Беллингем—Вальверде и опорник Тчуамени. На многие годы могут закрыть вопрос о центральной линии полузащиты. Ну и Беллингем, как замена Тони Кроосу - идеальный вариант.
При этом еще и Себальос картину не испортит👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Red-Devil_Fan
Мартинес,Рэшфорд,Бруну тоже этим местом играют. ?
Рэшфорд😂 это тот который за всю карьеру только пару месяцев более менее стабильно отыграл? Результаты команды говорят сами за себя, если бы не Казимиро и Бруну, то и в зону лч не попадали бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Иван Иванов
Много английских игроков прижилось в лалиге? Даже звезды уровня Бекхема и Майкла Оуэна выглядели инородным телом в Реале.скорее их подписывали ради маркетинга.
Макманаман, Бэйл....но второго травмы сгубили. Но он все равно с лихвой отбил свой ценник...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Иван Иванов
Джейдон Санчо тоже англичанин из Дортмунда,не потянул даже уровень нынешнего Юнайтед.
а кто потянул уровень Юнайтед?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ дамьен
Кто бундеслигу смотрит, он реально достоин этих денег?
100+40 это завышенная цена, просто сравните Холанда с его игрой и суммой трансфера, да только Челси в счёт не берите)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Davron Tashkenbaev
Ответ M93
Комиссионные агенству Райолы и папе Холанда не Сити платили?
Кроме этого в условиях перехода Холанда в Дортмунд был пункт что его будут продавать за маленькую сумму. Его уже до перехода Дортмунд все хотели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дмитрий кутаев
Ответ дамьен
Кто бундеслигу смотрит, он реально достоин этих денег?
Играет очень зрело для своего возраста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yakup Orazsahatov
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
100+40 это завышенная цена, просто сравните Холанда с его игрой и суммой трансфера, да только Челси в счёт не берите)
балбес, ты какую позицию с какой позицией сравниваешь? ты вообще в футболе разбираешься? стоит он этих денег если бревно как Enzo стоит тех за которые он перешёл то Джуд точно стоит. Он уже в 19 полностью отвечает за центр поля Боруссии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan3132
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
100+40 это завышенная цена, просто сравните Холанда с его игрой и суммой трансфера, да только Челси в счёт не берите)
Холланд перешел за 150+млн и зп 25+
Не сказать, что дешевле )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий