«Ман Сити» считает, что «Реал» и «Боруссия» могут не договориться о цене на Беллингема, и продолжает борьбу за хавбека (ESPN)

«Ман Сити» продолжает борьбу с «Реалом» за полузащитника Джуда Беллингема.

В ближайшие дни представители « » планируют отправиться в Германию, чтобы провести переговоры с «Боруссией» о трансфере полузащитника, сообщает ESPN со ссылкой на свои источики, но « » еще не вышел из борьбы за игрока.

В Испании сообщали, что «Реал» и « » уже достигли предварительной договоренности, а «Ман Сити» уже выбыл из борьбы за Беллингема, но, по сведениям ESPN, это не так. «Горожане» все еще пытаются подписать , так как сомневаются, что «Мадрид» и «Дортмунд» смогут договориться об условиях сделки.

В «Реале» не считают, что сделка по Беллингему закрыта, так как договоренности с «Боруссией» о сумме трансфера еще нет. Кроме того, в мадридском клубе осознают, что не смогут тягаться с финансовой мощью «Ман Сити», и полагаются на желание игрока перейти в «Реал».

Источники сообщили ESPN, что «Сити» провел переговоры с представителями Беллингема, но не сделал формального предложения ни ему, ни «Боруссии».

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 13 голов и 6 результативных передач в 41 матче за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.