«Ман Сити» считает, что «Реал» и «Боруссия» могут не договориться о цене на Беллингема, и продолжает борьбу за хавбека (ESPN)

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Ман Сити» продолжает борьбу с «Реалом» за полузащитника Джуда Беллингема.

В ближайшие дни представители «Реала» планируют отправиться в Германию, чтобы провести переговоры с «Боруссией» о трансфере полузащитника, сообщает ESPN со ссылкой на свои источики, но «Манчестер Сити» еще не вышел из борьбы за игрока.

В Испании сообщали, что «Реал» и «Боруссия» уже достигли предварительной договоренности, а «Ман Сити» уже выбыл из борьбы за Беллингема, но, по сведениям ESPN, это не так. «Горожане» все еще пытаются подписать Джуда, так как сомневаются, что «Мадрид» и «Дортмунд» смогут договориться об условиях сделки.

В «Реале» не считают, что сделка по Беллингему закрыта, так как договоренности с «Боруссией» о сумме трансфера еще нет. Кроме того, в мадридском клубе осознают, что не смогут тягаться с финансовой мощью «Ман Сити», и полагаются на желание игрока перейти в «Реал».

Источники сообщили ESPN, что «Сити» провел переговоры с представителями Беллингема, но не сделал формального предложения ни ему, ни «Боруссии».

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 13 голов и 6 результативных передач в 41 матче за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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28 комментариев

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Syndycate
Ответ #SharkTeam
Жопится реал, за Мбаппе 200 предлагал, а тут торгуется
Так и Джуд далеко не Мбаппе
+19
-3
+16
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Granero-24
Сага Беллингема продолжается
+9
-1
+8
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Андрей Хенто
Джуни Калафат шикарную работу проделал, думаю, что после окончания Бундеслиги объявят о его переходе.
+7
-1
+6
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M93
Ответ #SharkTeam
Жопится реал, за Мбаппе 200 предлагал, а тут торгуется
А что ж тогда Сити не выложит махом Боруссии 150 одной суммой? Чего они ждут?

И это у вас хейтеров такой фетиш писать всегда Реал с маленькой буквы?
+14
-9
+5
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Wiley Fox
Любителя верблюда ждёт чиферин с очередной взяткой

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Перес не просто же так с Суперлигой зашёл. Испания сейчас единственный оплот борьбы с синагогой
+6
-4
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Kesha940@list.ru
Представьте что его ждет в будущем?! Ему сейчас 19 лет
+5
-4
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ariuntrius
Ответ Топлю за барсу 10 лет
100млн за игроков премиум класса это норм, псж начали с 222 млн тенденцию и 180 за мбаппе.
140 лямов за Азара с годом контакта - это норм?
+1
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Tun
Ответ Kesha940@list.ru
Представьте что его ждет в будущем?! Ему сейчас 19 лет
лавка топ-клуба? Галатасарай?
+2
-2
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Muhammad Juraev
Ответ белошип
Белингем хочет побеждать в ЛЧ,в ситэ это нереально сделать,поэтому он и перейдёт в гегемон ЛЧ)
Нереально?)
Сити в полуфинале и у них больше шансов пройти в финал т.к. играют дома)
+7
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Вася И
единственное пока где сити может обыграть реал - трансферы))
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ML26
Ответ M93
А что ж тогда Сити не выложит махом Боруссии 150 одной суммой? Чего они ждут? И это у вас хейтеров такой фетиш писать всегда Реал с маленькой буквы?
Конечно, вся Европа обижена на Мадрид, потому что он из года в год выносит их клубы как мусор
+4
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Stasinho7
Ответ M93
А что ж тогда Сити не выложит махом Боруссии 150 одной суммой? Чего они ждут? И это у вас хейтеров такой фетиш писать всегда Реал с маленькой буквы?
Не фетиш, а комплексы
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Илья Белкин
Ответ G.H.O.S.T.
Да, если Реал не захочет платить неадекватную цену за Джуда, её заплатит Сити. Тактика интересная. И это не финансовая мощь, а трансферная неадекватность, ломать безумными ценами рынок.
он уже давно сломан)
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kunaguero
Ответ G.H.O.S.T.
Да, если Реал не захочет платить неадекватную цену за Джуда, её заплатит Сити. Тактика интересная. И это не финансовая мощь, а трансферная неадекватность, ломать безумными ценами рынок.
Когда Реал покупал Роналду с Бейлами это было норм.
+1
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London.is.blue
Ответ G.H.O.S.T.
Да, если Реал не захочет платить неадекватную цену за Джуда, её заплатит Сити. Тактика интересная. И это не финансовая мощь, а трансферная неадекватность, ломать безумными ценами рынок.
Сити купил Холанда дешевле, чем Реал Тчуамени.

Сейчас нам фанаты Реала про цены и рынок расскажут🤣
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G.H.O.S.T.
Да, если Реал не захочет платить неадекватную цену за Джуда, её заплатит Сити. Тактика интересная.
И это не финансовая мощь, а трансферная неадекватность, ломать безумными ценами рынок.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Вася И
единственное пока где сити может обыграть реал - трансферы))
и то не факт. умные игроки понимают что такое помойная канистра и что такое лучший клуб мира.
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