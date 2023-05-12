«Ман Сити» считает, что «Реал» и «Боруссия» могут не договориться о цене на Беллингема, и продолжает борьбу за хавбека (ESPN)
«Ман Сити» продолжает борьбу с «Реалом» за полузащитника Джуда Беллингема.
В ближайшие дни представители «Реала» планируют отправиться в Германию, чтобы провести переговоры с «Боруссией» о трансфере полузащитника, сообщает ESPN со ссылкой на свои источики, но «Манчестер Сити» еще не вышел из борьбы за игрока.
В Испании сообщали, что «Реал» и «Боруссия» уже достигли предварительной договоренности, а «Ман Сити» уже выбыл из борьбы за Беллингема, но, по сведениям ESPN, это не так. «Горожане» все еще пытаются подписать Джуда, так как сомневаются, что «Мадрид» и «Дортмунд» смогут договориться об условиях сделки.
В «Реале» не считают, что сделка по Беллингему закрыта, так как договоренности с «Боруссией» о сумме трансфера еще нет. Кроме того, в мадридском клубе осознают, что не смогут тягаться с финансовой мощью «Ман Сити», и полагаются на желание игрока перейти в «Реал».
Источники сообщили ESPN, что «Сити» провел переговоры с представителями Беллингема, но не сделал формального предложения ни ему, ни «Боруссии».
В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 13 голов и 6 результативных передач в 41 матче за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.
И это у вас хейтеров такой фетиш писать всегда Реал с маленькой буквы?
Позорники из УЕФА устроились на зарплату к шейху
Перес не просто же так с Суперлигой зашёл. Испания сейчас единственный оплот борьбы с синагогой
Сити в полуфинале и у них больше шансов пройти в финал т.к. играют дома)
Сейчас нам фанаты Реала про цены и рынок расскажут🤣
И это не финансовая мощь, а трансферная неадекватность, ломать безумными ценами рынок.