«Боруссия» предложила Беллингему рекордные 14 млн евро в год и контракт до 2026-го. Хавбек откажется – он претендует на 20 млн от «Реала»

«Боруссия» получит отказ на предложение продлить контракт с Джудом Беллингемом.

Как передает Bild, дортмундцы были готовы заключить соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до рекордных для клуба 14 млн евро в год.

Англичанин намерен отказаться от подписания нового договора. Он сам принял это решение.

может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в « ».

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.