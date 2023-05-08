«Боруссия» предложила Беллингему рекордные 14 млн евро в год и контракт до 2026-го. Хавбек откажется – он претендует на 20 млн от «Реала»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» получит отказ на предложение продлить контракт с Джудом Беллингемом.

Как передает Bild, дортмундцы были готовы заключить соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до рекордных для клуба 14 млн евро в год.

Англичанин намерен отказаться от подписания нового договора. Он сам принял это решение.

Беллингем может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в «Реал».

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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71 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Ответ belikovda.90
Продал мечту за 20 лямов
Ведь у всех игроков мечта это играть в Боруссии и не брать трофеи
+82
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+73
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Продался мешку наемников
Ты поставил аву Сити 🤣🤣🤣🤣🤣
+61
-5
+56
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Юрий Кечко
Зуле со своими 18 лямами смотрит на него как на гавно))
+39
-3
+36
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EmilKB24
Ответ CHELSEA_2008
Так писали же что отказался от 15 млн со стороны Сити и выбрал Реал. Глоры кричали что он выбрал карьеру а не деньги, а оказывается Реал просто ещё больше предложил 🤦🏻‍♂️😃
просто все пишут по разному и не уточняют брутто или нетто.

Мадрид предложил 20 лямов до выплаты налогов. то есть 10-11 на руки. Сити предлагает 15 лямов на руки. вот и все.
+36
-5
+31
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Не сити, а завтрашнего хозяина мчк
А как же Барса? Это предательство и подтверждение того, что ты обыкновенный хейтер
+13
-2
+11
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Syndycate
Все те, кто пишет, что Джуд отказал Сити и15 млн ради Реала, но теперь идет в Реал ради 20 млн, вы хоть читайте внимательно, там писалось про 15 млн после уплаты налогов)
+15
-4
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фёдор Кузнецов
У Реала 100 трофеев, и в каждом вина Кашшаи?
Это давний хейтерок. Он год назад мне доказывал, что ПСЖ выиграет ЛЧ
+13
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ belikovda.90
Титулы с Кашаи - такое себе
У Реала 100 трофеев, и в каждом вина Кашшаи?
+15
-6
+9
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Екн Лор
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты поставил аву Сити 🤣🤣🤣🤣🤣
Скоро поставит эмблему "Аль-Хилаль"
+14
-5
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Барса величайший клуб, я не достоин ее
Вот это каминг-аут
+8
-1
+7
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
Не сити, а завтрашнего хозяина мчк
каждый год подобное кудахтанье🤣
+6
0
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Аа Еее
сейчас ротенберг предложить ему 25 ляпов и беллингем перейдт в ска))
+7
-2
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Teodrakis
Ответ CHELSEA_2008
Так писали же что отказался от 15 млн со стороны Сити и выбрал Реал. Глоры кричали что он выбрал карьеру а не деньги, а оказывается Реал просто ещё больше предложил 🤦🏻‍♂️😃
Что за примитивное мышление. Можно подумать нет разницы между жизнью в Англии и Испании, между футболом МС и Реала, между его личными связями с разными людьми из этих клубов, между перспективой в этих клубах по его личной оценке. Каким пнищем надо быть, чтобы свести всё к деньгам. Ещё не факт, что он вообще заиграет, это очень рискованный и сложный шаг, где надо учесть огромное количество факторов и продумать всё наперёд. А не просто "куда б поехать и получить деньги".
+5
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+4
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kustik2
за что такие деньги? боже, сейчас бренд футболиста значит в 3 раза больше чем навык
+3
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Андрей Максимкин
Ответ Айрат Ситдиков
Тут же новость была, что люди переходят в Реал и играют буквально за рис
И ведь не врут получается, видишь до скольких вынуждены бегать Кросс, Модрич и Бензема...
+3
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Adam Almurzaev
Ответ Beyond
Ага, конечно. Расскажешь.)
Так ты проверь, он прав. Это же очень легко проверить.
+5
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Сергей Лимонников
Ответ belikovda.90
Продал мечту за 20 лямов
мечтать играть в Бундеслиге? такая себе мечта коненчо
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vallabaza
думаю, ждет его после перехода участь Санчо
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Teodrakis
Лучше бы предложили ему качественных партнёров с перспективой выйграть лч
+2
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Pucheslav
Ответ Shukhrat Ruziyev
типичная немецкая тактика что бы выбить у Реала больша бабла .
Ну да, Боруссии же очень хочется потерять своего лучшего игрока, пусть даже и за большие деньги
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Иди загугли, что это и больше не пиши мне такие глупости
Я знаю, о чем это.

Насчёт тебя, давно я таких признаний на спортсе не видел
+2
-1
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vulturecrow
когда не обворовывает Бавария, подрываются другие гранды. остаётся только надеяться, что мешок денег окажется выброшенным на ветер. у сабжа сорвёт крышу от бабла, а клубы в будущем будут осторожны, выписывая такие контракты в 19 лет.

после близкого знакомства с северо-американским спортом, где из-за потолка зарплат лидеры меняются, европейские футбольные лиги сильно потеряли для меня в интересе. слишком много долгих гегемоний. Бавария, Лион-ПСЖ, Реал-Барселона, Ювентус-Интер. интрига зачастую умирает туров за 10 до окончания чемпионатов.
в АПЛ чуть только закончилась гегемония Ман Юнайтед, так сразу же началась гегемония Ман Сити.
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Алексей Смолин
Ответ GuruFutbola
Не сити, а завтрашнего хозяина мчк
А че не Баварию поставил 2-8? Ну как тебя не жалеть скажи 🤣🤣
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Killer_na_belom_barse$
Ответ GuruFutbola
Продался мешку наемников
Глорик!!! Тьфу
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Павел Шилкин
Ответ Evgen_Hazard
Ну вот Ройс отказывался и ничего не отвалилось у него.
а что у него прибавилось от этого? В итоге ни в сборной ничего не взял, ни в клубе.
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