«Боруссия» предложила Беллингему рекордные 14 млн евро в год и контракт до 2026-го. Хавбек откажется – он претендует на 20 млн от «Реала»
«Боруссия» получит отказ на предложение продлить контракт с Джудом Беллингемом.
Как передает Bild, дортмундцы были готовы заключить соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до рекордных для клуба 14 млн евро в год.
Англичанин намерен отказаться от подписания нового договора. Он сам принял это решение.
Беллингем может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в «Реал».
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мадрид предложил 20 лямов до выплаты налогов. то есть 10-11 на руки. Сити предлагает 15 лямов на руки. вот и все.
Насчёт тебя, давно я таких признаний на спортсе не видел
после близкого знакомства с северо-американским спортом, где из-за потолка зарплат лидеры меняются, европейские футбольные лиги сильно потеряли для меня в интересе. слишком много долгих гегемоний. Бавария, Лион-ПСЖ, Реал-Барселона, Ювентус-Интер. интрига зачастую умирает туров за 10 до окончания чемпионатов.
в АПЛ чуть только закончилась гегемония Ман Юнайтед, так сразу же началась гегемония Ман Сити.