«Барса» может предложить 45 млн евро за форварда «Атлетико Паранаэнсе» Роке. Клуб думает об этом

Теги высшая лига Бразилия Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

«Барселона» хочет купить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Каталонский клуб рассматривает возможность предложить 45 миллионов евро за 18-летнего бразильского нападающего.

По данным Goal, «Барса» готова подписать Роке даже при условии возвращения Лионеля Месси.

В этом сезоне Роке забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах за клуб из Бразилии.

В марте Витор дебютировал за сборную Бразилии. Его подробная статистика – здесь.

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34 комментария

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Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
+37
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+29
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Tiestorzn17
Ответ Макс Голубев
Что за бред? Всем же понятно, что Барса Обамеянга на эту позицию купит...
Купит? Он бесплатный
+18
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+15
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Shuhrat Nurmanov
Новость наброс. Предлагаю 35+10 бонус. При этом 35 в рассрочку долгосрочную. Если не заиграет 10 платить не придётся.
Рынок сейчас такой, что дешёвых перспективных игроков нет больше. Плюс многие помнят только цифру не не закладывают инфляцию. Например с учётом инфляции трансфер Дани Алвеса стоил 63 млн.
В Бразилии за 15-17 млн теперь можно купить только защитника уровня Яна Коуту, который в Жироне 5 лет так и не реализовался. Меньше цена - меньше потенциал
+15
-4
+11
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Potomok Budulaya
Ответ Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
за Атлетико 😂
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Juve per sempre
Ответ Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
Но Реал примерно столько же платил за ноунеймов Винисиуса и Родриго. Может этот такой же талант
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hompos
Это очень рискованный трансфер для барсы, есть большой риск, что он не заиграет
+7
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Роман Цуркану
Ответ Potomok Budulaya
за Атлетико 😂
Тогда нормуль)))
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Evgeniy Kolesov
Ответ Shuhrat Nurmanov
Новость наброс. Предлагаю 35+10 бонус. При этом 35 в рассрочку долгосрочную. Если не заиграет 10 платить не придётся. Рынок сейчас такой, что дешёвых перспективных игроков нет больше. Плюс многие помнят только цифру не не закладывают инфляцию. Например с учётом инфляции трансфер Дани Алвеса стоил 63 млн. В Бразилии за 15-17 млн теперь можно купить только защитника уровня Яна Коуту, который в Жироне 5 лет так и не реализовался. Меньше цена - меньше потенциал
Эду и Мартинелли передают вам привет)
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Shuhrat Nurmanov
Ответ Evgeniy Kolesov
Эду и Мартинелли передают вам привет)
И какой вывод можно сделать из вашего комментария?
Иногда везёт урвать игрока из серии Б Бразилии играющего в молодежной в команде U-20 и у него получается заиграть на высшем уровне, но Мартинелли стоил в 2018 7,1, что сейчас эквивалентно 8,6 млн. За игрока не заявленного в сборные, и не разу не сыгравшего в Серии А Бразилии.
Иногда и обладателя ЗМ можно подписать бесплатно. Но, на эти исключения приходятся по 10 трансферов за овер 30 млн.
Может ли эта схема масштабироваться до комплектации всей команды? Я так не думаю. Иначе почему Арсенал так не делает регулярно и на одну покупку Мартинелли приходится множество покупок за овер 30 млн, или ошибки
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Иван Иванов
Щас напрягся Левандовски : чё это они форварда покупают?уж не мне ли замену готовят?
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Karl0709
Да в принципе продать Торреса в Челси за 50 миллионов евро и можно покупать Роке.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну, молодой бразилец - это всегда лотерея, поэтому тут преждевременно о чем-то рассуждать. Но свежая кровь в атаке безусловно необходима. Взять еще опорника и можно готовиться к сезону. Остальные усиления - как повезет.
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predMBAPPE
Ответ Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
За будущее сборной Бразилии и Барселоны
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azikevich
Ответ Леха Л
Вопрос у всех только один. Откуда Лапорта возьмёт деньги?
тут будеи рассрочка, так что норм, сразу платить не придется
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Karl0709
Ответ Леха Л
Вопрос у всех только один. Откуда Лапорта возьмёт деньги?
С продажи игроков.
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vaniaEee
Ответ Shuhrat Nurmanov
Новость наброс. Предлагаю 35+10 бонус. При этом 35 в рассрочку долгосрочную. Если не заиграет 10 платить не придётся. Рынок сейчас такой, что дешёвых перспективных игроков нет больше. Плюс многие помнят только цифру не не закладывают инфляцию. Например с учётом инфляции трансфер Дани Алвеса стоил 63 млн. В Бразилии за 15-17 млн теперь можно купить только защитника уровня Яна Коуту, который в Жироне 5 лет так и не реализовался. Меньше цена - меньше потенциал
Между ценой и потенциалом нет прямой корреляции, сколько видели дорогих и не реализовавшихся, и дешевых ставших топами
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Marli
Ответ Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
Реал также берет молодняк за дорого, вероятно потенциал у парня большой, поэтому такие деньги
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Партизанен
Ответ Karl0709
Лучше Альвареса взять в аренду с правом выкупа.
Альвареса не отдадут
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Shuhrat Nurmanov
Ответ vaniaEee
Между ценой и потенциалом нет прямой корреляции, сколько видели дорогих и не реализовавшихся, и дешевых ставших топами
А обратного значит не видели? Как это по вашему происходит, цена рандомно образуется не зависимости от достижений? Игрок из ФНЛ и РПЛ одинаково стоит? Играет в сборной и играет в середняке в ФНЛ тоже одинаково?

Игрок попадает в сборные молодёжные и взрослые команды страны, играет в высшем чемпионате страны. Конечно он не может стоить дешевле, только если у него контракт не истекает.
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Владимир Самсонов
Ответ Karl0709
Да в принципе продать Торреса в Челси за 50 миллионов евро и можно покупать Роке.
Челси - то может и заплатит, но уговорить самого Феррана будет очень сложно.
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Destro7451
Ответ Макс Голубев
Комментарий удален пользователем
инфа была еще две недели назад, насколько тру, не знаю, но кричать во всеуслышание, что это утка-глупо, все не так однозначно
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Blaumerc
Ответ Shuhrat Nurmanov
Новость наброс. Предлагаю 35+10 бонус. При этом 35 в рассрочку долгосрочную. Если не заиграет 10 платить не придётся. Рынок сейчас такой, что дешёвых перспективных игроков нет больше. Плюс многие помнят только цифру не не закладывают инфляцию. Например с учётом инфляции трансфер Дани Алвеса стоил 63 млн. В Бразилии за 15-17 млн теперь можно купить только защитника уровня Яна Коуту, который в Жироне 5 лет так и не реализовался. Меньше цена - меньше потенциал
а ещё Винисиус и Родриго приходили в Реал за такую же сумму если не больше, +- в таком же возрасте. А ещё есть пример Эндрика за 60 млн (с учётом бонусов)
так что если парень талантлив, то цена норм.
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turcanudima87@gmail.com
Ответ Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
Конечно, нафиг он нужен, давайте оставим польское 35-ее полено в качестве единственного форварда.
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vzi
Ответ Роман Цуркану
Нормальная "жёсткая" экономия от Лапорты. 45 млн за кого ещё раз, извините?
Витор Роке, как и Эндрик, которого уже подписал Мадрид, является главным талантом поколения 16-18-летних бразильцев сейчас. На взрослом уровне стабильно забивает и отдает. В том числе в Либертадорес.
Хотите готовую звезду из Европы - платите 300 млн за Холанда или Мбаппе.
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Vlad Pilak2110
За что всё переживают? Его можно купить дешевле Торреса 😁
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