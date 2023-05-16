«Барса» может предложить 45 млн евро за форварда «Атлетико Паранаэнсе» Роке. Клуб думает об этом
«Барселона» хочет купить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.
Каталонский клуб рассматривает возможность предложить 45 миллионов евро за 18-летнего бразильского нападающего.
По данным Goal, «Барса» готова подписать Роке даже при условии возвращения Лионеля Месси.
В этом сезоне Роке забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах за клуб из Бразилии.
В марте Витор дебютировал за сборную Бразилии. Его подробная статистика – здесь.
Рынок сейчас такой, что дешёвых перспективных игроков нет больше. Плюс многие помнят только цифру не не закладывают инфляцию. Например с учётом инфляции трансфер Дани Алвеса стоил 63 млн.
В Бразилии за 15-17 млн теперь можно купить только защитника уровня Яна Коуту, который в Жироне 5 лет так и не реализовался. Меньше цена - меньше потенциал
Иногда везёт урвать игрока из серии Б Бразилии играющего в молодежной в команде U-20 и у него получается заиграть на высшем уровне, но Мартинелли стоил в 2018 7,1, что сейчас эквивалентно 8,6 млн. За игрока не заявленного в сборные, и не разу не сыгравшего в Серии А Бразилии.
Иногда и обладателя ЗМ можно подписать бесплатно. Но, на эти исключения приходятся по 10 трансферов за овер 30 млн.
Может ли эта схема масштабироваться до комплектации всей команды? Я так не думаю. Иначе почему Арсенал так не делает регулярно и на одну покупку Мартинелли приходится множество покупок за овер 30 млн, или ошибки
Игрок попадает в сборные молодёжные и взрослые команды страны, играет в высшем чемпионате страны. Конечно он не может стоить дешевле, только если у него контракт не истекает.
так что если парень талантлив, то цена норм.
Хотите готовую звезду из Европы - платите 300 млн за Холанда или Мбаппе.