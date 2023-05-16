«Барса» может предложить 45 млн евро за форварда «Атлетико Паранаэнсе» Роке. Клуб думает об этом

«Барселона» хочет купить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Каталонский клуб рассматривает возможность предложить 45 миллионов евро за 18-летнего бразильского нападающего.

По данным Goal, «Барса» готова подписать Роке даже при условии возвращения .

В этом сезоне забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах за клуб из Бразилии.

В марте Витор дебютировал за сборную Бразилии. Его подробная статистика – здесь.