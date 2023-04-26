Гави – лучший игрок до 20 лет по версии CIES, Беллингем – 2-й, Бальде, Эндрик и Мукоко – в топ-10

CIES Football Observatory представила рейтинг лучших игроков в возрасте до 20 лет.

В рейтинг вошли 200 игроков на 10 позициях в возрасте до 20 лет, выступающих в 75 лигах мира.

При его составлении учитывалось количество сыгранных минут за последние 365 дней, уровень сложности матчей и их результаты. Кроме того, показатели были соотнесены со средними для игроков одинакового возраста, играющих на одинаковой позиции.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Барселоны» Гави, второе – хавбек дортмундской «Боруссии» , третье – 19-летний форвард бразильского « » .

Лучшие молодые игроки по версии CIES Football Observatory

1. («Барселона»);

2. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»);

3. Маркос Леонардо («Сантос»);

4. (« »);

5. Витор Роке (« »);

6. (« »);

7. («АЗ»);

8. Эндрик («Палмейрас», принадлежит «Реалу»);

9. Анжело Габриэл («Сантос»);

10. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»).

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