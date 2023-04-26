Гави – лучший игрок до 20 лет по версии CIES, Беллингем – 2-й, Бальде, Эндрик и Мукоко – в топ-10
CIES Football Observatory представила рейтинг лучших игроков в возрасте до 20 лет.
В рейтинг вошли 200 игроков на 10 позициях в возрасте до 20 лет, выступающих в 75 лигах мира.
При его составлении учитывалось количество сыгранных минут за последние 365 дней, уровень сложности матчей и их результаты. Кроме того, показатели были соотнесены со средними для игроков одинакового возраста, играющих на одинаковой позиции.
Первое место в рейтинге занял полузащитник «Барселоны» Гави, второе – хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, третье – 19-летний форвард бразильского «Сантоса» Маркос Леонардо.
Лучшие молодые игроки по версии CIES Football Observatory
1. Гави («Барселона»);
2. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»);
3. Маркос Леонардо («Сантос»);
4. Антониу Силва («Бенфика»);
5. Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»);
6. Алекс Бальде («Барселона»);
7. Милош Керкез («АЗ»);
8. Эндрик («Палмейрас», принадлежит «Реалу»);
9. Анжело Габриэл («Сантос»);
10. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»).
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Худяков 5 место среди вратарей
Тороп 8 место среди вратарей
Мелехин 4 место среди ЦЗ
Ренан 7 место среди ЦЗ
Лангович 11 место среди ПЗ
Захарян 3 место среди ЦАП
Коваленко 8 место среди ЦАП
Пиняев 3 место среди ЛВ
Он в системе Боруссии с 14 лет вроде. Есть фотки, он был у ВСЕХ на виду.
Это тоже самое, что смеяться над Лукаку, который был у ВСЕХ на виду со времён Андерлехта с 16 лет.