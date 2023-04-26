Гави – лучший игрок до 20 лет по версии CIES, Беллингем – 2-й, Бальде, Эндрик и Мукоко – в топ-10

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CIES Football Observatory представила рейтинг лучших игроков в возрасте до 20 лет.

В рейтинг вошли 200 игроков на 10 позициях в возрасте до 20 лет, выступающих в 75 лигах мира.

При его составлении учитывалось количество сыгранных минут за последние 365 дней, уровень сложности матчей и их результаты. Кроме того, показатели были соотнесены со средними для игроков одинакового возраста, играющих на одинаковой позиции.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Барселоны» Гави, второе – хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, третье – 19-летний форвард бразильского «Сантоса» Маркос Леонардо.

Лучшие молодые игроки по версии CIES Football Observatory

1. Гави («Барселона»);

2. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»);

3. Маркос Леонардо («Сантос»);

4. Антониу СилваБенфика»);

5. Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»);

6. Алекс БальдеБарселона»);

7. Милош Керкез («АЗ»);

8. Эндрик («Палмейрас», принадлежит «Реалу»);

9. Анжело Габриэл («Сантос»);

10. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»).

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39 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Evergreen
Где Сейду Думбия?
Он вместо себя своего дядю прислал , Мукоко
+23
-1
+22
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Никита Самарин
Мукоко до 20 лет 😏😉
+22
-4
+18
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Evergreen
Где Сейду Думбия?
+14
-1
+13
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Юрий Кечко
Шулер на ветке через 3..2..1
+13
-3
+10
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Men77
Ответ Evergreen
Где Сейду Думбия?
он пока в рейтинге до 16 лет
+7
0
+7
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Фёдор Кузнецов
Из россиян или игроков РПЛ в списке:
Худяков 5 место среди вратарей
Тороп 8 место среди вратарей
Мелехин 4 место среди ЦЗ
Ренан 7 место среди ЦЗ
Лангович 11 место среди ПЗ
Захарян 3 место среди ЦАП
Коваленко 8 место среди ЦАП
Пиняев 3 место среди ЛВ
+6
-1
+5
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Сурхай Лукманов
Ответ Xabi Alonso78
Ну, если этот топ составляли по костоломству, то да, Гаве нет равных
Гави по ломанию игроков далеко до рамоса ,Пепе и многих других по мнению фанатов реала ангелочков среди игроков реала
+7
-4
+3
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Garikus89
Ответ Stasinho7
А в чём прикол смеяться над Мукоко? Он в системе Боруссии с 14 лет вроде. Есть фотки, он был у ВСЕХ на виду. Это тоже самое, что смеяться над Лукаку, который был у ВСЕХ на виду со времён Андерлехта с 16 лет.
Полагаю, разницы всего две. Во-первых, Лукаку был высоким и большим, но с лицом ребенка. Во-вторых, Лукаку родился в Бельгии, а вот Мукоко в Камеруне.
+3
0
+3
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monah
Мукоко 45 же
+4
-2
+2
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Raul Bloodworth
Беллингем лучше гави
+7
-6
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Stasinho7
Ответ Никита Самарин
Мукоко до 20 лет 😏😉
А в чём прикол смеяться над Мукоко?
Он в системе Боруссии с 14 лет вроде. Есть фотки, он был у ВСЕХ на виду.

Это тоже самое, что смеяться над Лукаку, который был у ВСЕХ на виду со времён Андерлехта с 16 лет.
+3
-2
+1
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Рекорд в наших сердцах
Ответ siragh@yandex.ru
Гави,Педри,Бальде,Кунде,Араухо,Фати,Де Йонг..это потенциальные супертопы.Надеюсь Хави раскроет максимально их потенциал
Фати будет в потенциальных супертопах до 30, как Кокорин
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Экселлент
Ответ siragh@yandex.ru
Гави,Педри,Бальде,Кунде,Араухо,Фати,Де Йонг..это потенциальные супертопы.Надеюсь Хави раскроет максимально их потенциал
Туда же Пабло Торре, Ламин Ямал
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Фёдор Кузнецов
Ответ Teodrakis
Мелехин>Ренана?
По критериям оценивания которые даны да
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Teodrakis
Ответ Фёдор Кузнецов
Из россиян или игроков РПЛ в списке: Худяков 5 место среди вратарей Тороп 8 место среди вратарей Мелехин 4 место среди ЦЗ Ренан 7 место среди ЦЗ Лангович 11 место среди ПЗ Захарян 3 место среди ЦАП Коваленко 8 место среди ЦАП Пиняев 3 место среди ЛВ
Мелехин>Ренана?
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Muhammad Juraev
Ответ Xabi Alonso78
Ну, если этот топ составляли по костоломству, то да, Гаве нет равных
Когда уже вы и ваш винисоус перестанете ныть..
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Экселлент
Ответ Фёдор Кузнецов
Гави выше из-за уровня лиги (немного обгоняет)и из-за возраста
Не тужься,я уже понял твою позицию)
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Экселлент
Ответ Фёдор Кузнецов
Список составлен по количеству игровых минут, так что Гави на первом месте из-за того что чаще играет
Почему ты всего лишь один момент выделил? учитывался еще уровень сложности матчей и их результаты,почему об этом не упомянул? А зачем? Не правда ли?)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Экселлент
Сейчас придет конь один и остальные и расскажут вам какой Гави брусок) Ведь кто составляет этот список ничего не смыслит в футболе) Кто понял,тот понял
Список составлен по количеству игровых минут, так что Гави на первом месте из-за того что чаще играет
+2
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Экселлент
Ответ Рамзан Нальгиев
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Рамзан Нальгиев
Ответ Экселлент
Сейчас придет конь один и остальные и расскажут вам какой Гави брусок) Ведь кто составляет этот список ничего не смыслит в футболе) Кто понял,тот понял
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Андрей Хенто
При всем уважении к Гави, который безусловно хорош, но как он может быть лучше Беллингема, если англичанин проводит который уже сезон во взрослом футболе на высочайшем уровне?
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