«Барса» и «Арсенал» следят за 17-летним форвардом Роке. «Атлетико Паранаэнсе» хочет минимум 40 млн евро
«Арсеналу» интересен 17-летний бразильский нападающий Витор Роке.
По данным UOL, в лондонском клубе обсуждают возможность подписания игрока «Атлетико Паранаэнсе». Отмечается, что Микель Артета одобрил трансфер бразильца. «Канониры» с большим вниманием следили за игрой Роке, особенно во время победного для сборной Бразилии U 20 Кубка Америки.
Зная об интересе к игроку из Европы, в том числе из «Барселоны», «Атлетико Паранаэнсе» выставил минимальную сумму для начала переговоров – 40 млн евро. В январе «Вест Хэм» был готов заплатить 14 млн евро и бонусы за голы, но бразильский клуб ответил отказом.
Сумма отступных Витора Роке составляет 100 млн евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.
В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.
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