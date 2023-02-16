«Барса» и «Арсенал» следят за 17-летним форвардом Роке. «Атлетико Паранаэнсе» хочет минимум 40 млн евро

Теги высшая лига Бразилия Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе сборная Бразилии U-20 Футбол

«Арсеналу» интересен 17-летний бразильский нападающий Витор Роке.

По данным UOL, в лондонском клубе обсуждают возможность подписания игрока «Атлетико Паранаэнсе». Отмечается, что Микель Артета одобрил трансфер бразильца. «Канониры» с большим вниманием следили за игрой Роке, особенно во время победного для сборной Бразилии U 20 Кубка Америки.

Зная об интересе к игроку из Европы, в том числе из «Барселоны», «Атлетико Паранаэнсе» выставил минимальную сумму для начала переговоров – 40 млн евро. В январе «Вест Хэм» был готов заплатить 14 млн евро и бонусы за голы, но бразильский клуб ответил отказом.

Сумма отступных Витора Роке составляет 100 млн евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами. 

«Барсе» интересен 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Роке. В нем видят нового Суареса

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Бялт
17-летний бразилец за 40? Дон Флорентино заберёт )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ evil
Говорят, за ним ещё сам Венгер следил 👀
Говорят, сам Венгер зачал.
Еще слышал, что Венгер получил лицензию генеколога, чтобы следить на самых ранних этапах за талантами:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ predMBAPPE
Речь шла о 10-15млн, появился АПЛ и ценник уже 40, появится Челси будет 70млн)
должунь минусанул, я плюсанул)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Пепси пеналдувич
Рынок взлетел, спасибо Челси, хотя его крах начался после прихода шейхов
Шейхов до Абрамовича не было. Только дикие итальянцы и Ферги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivica_sprut
пффф, в сторону. Челси заберет за 60 млн.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
ну и ценники на детей ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Речь шла о 10-15млн, появился АПЛ и ценник уже 40, появится Челси будет 70млн)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Фёдор Кузнецов
А Балогун причём?
роке - форвард, балогун - форвард. где-то тут связь, я думаю
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ DolJun
при чем тут мудрик?
А Балогун причём?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Фёдор Кузнецов
Ну не 100 миллионный Мудрик конечно, но тоже ничего
при чем тут мудрик?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
А в чем проблема? Неймар сам выкуптл контракт, а Барса не хотела его продавать.
так а в чем проблема с челси в таком случае? покупали бы дешевле если бы продавали дешевле, логика та же
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
спасибо барсе и ее безумным продажам за 222 ляма
После была неудачная закупка, хотя тот же Дембеле сейчас лидер Барсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
Барсе после имиджевого позора из-за коррупционных схем Бартомеу сейчас самое время трансферный рынок поджигать, ага. Тут шкуру бы свою спасти с минимальным ущербом, для начала.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
спасибо барсе и ее безумным продажам за 222 ляма
А в чем проблема? Неймар сам выкуптл контракт, а Барса не хотела его продавать.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ DolJun
и я о том
Ну не 100 миллионный Мудрик конечно, но тоже ничего
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Сейчас не Барса следит, а за Барсой следят в свете последних новостей.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
Рынок взлетел, спасибо Челси, хотя его крах начался после прихода шейхов
спасибо барсе и ее безумным продажам за 222 ляма
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Фёдор Кузнецов
Балогун в аренде, лучший бомбардир Лиги 1
и я о том
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Рынок взлетел, спасибо Челси, хотя его крах начался после прихода шейхов
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ DolJun
а балогун артете тоже не подошел?)
Балогун в аренде, лучший бомбардир Лиги 1
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
а балогун артете тоже не подошел?)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Говорят, за ним ещё сам Венгер следил 👀
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий