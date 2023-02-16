«Барса» и «Арсенал» следят за 17-летним форвардом Роке. «Атлетико Паранаэнсе» хочет минимум 40 млн евро

« » интересен 17-летний бразильский нападающий Витор Роке.

По данным UOL, в лондонском клубе обсуждают возможность подписания игрока «Атлетико Паранаэнсе». Отмечается, что одобрил трансфер бразильца. «Канониры» с большим вниманием следили за игрой Роке, особенно во время победного для сборной Бразилии U 20 Кубка Америки.

Зная об интересе к игроку из Европы, в том числе из «Барселоны», «Атлетико Паранаэнсе» выставил минимальную сумму для начала переговоров – 40 млн евро. В январе « » был готов заплатить 14 млн евро и бонусы за голы, но бразильский клуб ответил отказом.

Сумма отступных Витора Роке составляет 100 млн евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.

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