«Мбаппе пожалел, что остался в «ПСЖ», он чувствовал себя преданным и хочет играть за «Реал» однажды». Журналист The Athletic о форварде
Килиан Мбаппе пожалел о том, что не перешел из «ПСЖ» в «Реал Мадрид».
Такое мнение озвучил журналист The Athletic Марио Кортегана, отвечающий за связанные с «Реалом» темы.
«Мбаппе пожалел, что остался в «ПСЖ», потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.
Он хочет однажды сыграть в «Реале». «Мадрид» всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.
Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать – совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей.
Во-первых, нужно знать, что Мбаппе будет делать, что он сообщит «ПСЖ» по поводу продления контракта на дополнительный год – до 2025-го. Это одностороннее решение. Надо подождать и посмотреть, как все будет», – сказал журналист, ранее работавший в As, Goal и Marca.
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а вообще - нахер таких вот Мбаппов. Сам виноват. Хочет он, хочет... Бэйл тоже вон хотел, Азар хотел... Что Мадрид получил в итоге? нахлебников. Да, Мбаппе, конечно, молодой и всё ещё перспективный... Пока... Но и Мариано тоже был молодым и перспективным... Зарплату получил и сидит уже который год, не хочет никуда уходить, где будут меньше платить. Тоже самое и Азар. Никакого уважения ни к себе, ни к болельщикам. "я хочу доработать контракт" звучит, как "пока столько платят - посижу на лавке, да поживу в Мадриде. к чёрту дождливую Англию и арабскую пустыню с 40 градусами жары*