«Мбаппе пожалел, что остался в «ПСЖ», он чувствовал себя преданным и хочет играть за «Реал» однажды». Журналист The Athletic о форварде

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пожалел о том, что не перешел из «ПСЖ» в «Реал Мадрид».

Такое мнение озвучил журналист The Athletic Марио Кортегана, отвечающий за связанные с «Реалом» темы.

«Мбаппе пожалел, что остался в «ПСЖ», потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.

Он хочет однажды сыграть в «Реале». «Мадрид» всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.

Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать – совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей.

Во-первых, нужно знать, что Мбаппе будет делать, что он сообщит «ПСЖ» по поводу продления контракта на дополнительный год – до 2025-го. Это одностороннее решение. Надо подождать и посмотреть, как все будет», – сказал журналист, ранее работавший в As, Goal и Marca.

Сериал про Мбаппе и «Реал» возвращается. Килиан хочет уйти бесплатно уже в 2024-м

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43 комментария

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Амин Чич
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Работаю на стройке и удивляюсь как же легко зарабатывают на жизнь журналисты, напишут что душе угодно и сидят на зарплате.
судя по последним новостройкам, вы тоже особо не напрягаетесь
+34
-3
+31
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Акира_1
Забавно, из ПСЖ гонят Неймара, Месси, Вератти, а в итоге от туда под шумок хочет свалить местный любимец Мбаппе.
+24
-5
+19
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Абдул Абакаев
этот со всеми срётся и хочет свалить а вокруг него проект строить собрались
+15
-5
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0:4 на спотифай камп ноу
Работаю на стройке и удивляюсь как же легко зарабатывают на жизнь журналисты, напишут что душе угодно и сидят на зарплате.
+9
-4
+5
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Барсик Юрана
Ответ Абдул Абакаев
этот со всеми срётся и хочет свалить а вокруг него проект строить собрались
А виноват в итоге Месси
+6
-3
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wshnmn
Большего и дурочка вспомнить не могу, мог каждый год бороться за победу лч, но пошел на поводу у алчного папаши .
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Ростов-на-Дону
Мбаппе сам кого хошъ за бабло предаст.
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Александр Колодин
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Кто заставляет читать?
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Абдул Абакаев
Ответ Акира_1
Забавно, из ПСЖ гонят Неймара, Месси, Вератти, а в итоге от туда под шумок хочет свалить местный любимец Мбаппе.
при этом рушит весь микроклимат внутри клуба и с громадной личкой
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alexey alexeev
квирлиан мбабло сгниет до конца карьеры в псж, его удел это лутать чашки фермерской лиги 🤣🤣
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Syndycate
Снова эта шарманка
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Buzya
Ответ Кино Музыка
Такой обманутый, такой наивный, ага.
*плачет, вытираясь деньгами*
а вообще - нахер таких вот Мбаппов. Сам виноват. Хочет он, хочет... Бэйл тоже вон хотел, Азар хотел... Что Мадрид получил в итоге? нахлебников. Да, Мбаппе, конечно, молодой и всё ещё перспективный... Пока... Но и Мариано тоже был молодым и перспективным... Зарплату получил и сидит уже который год, не хочет никуда уходить, где будут меньше платить. Тоже самое и Азар. Никакого уважения ни к себе, ни к болельщикам. "я хочу доработать контракт" звучит, как "пока столько платят - посижу на лавке, да поживу в Мадриде. к чёрту дождливую Англию и арабскую пустыню с 40 градусами жары*
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filippa
а эти клмплексы гетто. ты уж определись или деньги или играть в футбол... а то слишком много понтов в 23...
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Мбаппе выбить контракт на миллиард :)
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Амин Чич
легко свалить, просто нагруби заммэра, откажись от поддержки "SOS" и всё.
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инок
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Криштиану Роналду
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Максим Яблонский
Макрон и ПСЖ оказались как тот самый родитель, который не пустил своего ребенка учиться за границу, а по прошествии времени уже сам тот выросший ребенок за границей не нужен.
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