«Реал» считает, что Винисиус лучше Мбаппе. Клуб не будет платить «ПСЖ», возможен только бесплатный переход

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» не собирается платить за Килиана Мбаппе и вести хоть какие-то переговоры с «ПСЖ».

«Мадрид» совершенно не думает о возможном трансфере 24-летнего француза, не обсуждает сценарии и не собирается платить парижанам ни единого евро.

В «Реале» определились с краткосрочной стратегией, и в ней нет места Мбаппе, несмотря на слухи о том, что клуб вновь попытается подписать Килиана летом.

«Сливочные» полагают, что прямо сейчас Винисиус Жуниор превосходит Мбаппе или как минимум играет лучше чемпиона мира. Клуб безгранично верит в бразильского вингера и его прогресс.

Для перехода Мбаппе в «Реал» нет нужных финансовых условий. Кроме того, «Реал» абсолютно не собирается пополнять бюджет клуба Нассера Аль-Хелайфи, так как отношения между ним и руководством мадридцев испорчены.

Единственный вариант, при котором Мбаппе может оказаться в «Реале», – переход летом 2024 года на правах свободного агента.

Сериал про Мбаппе и «Реал» возвращается. Килиан хочет уйти бесплатно уже в 2024-м

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56 комментариев

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Mr. Galacticos
правильное решение - хочет перейти - пусть переходит бесплатно и сам договаривается с псж
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+29
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Xbhxj Fifi
Ответ Fma wozo
Мбпапе будет получше Винисиуса
Как не странно прямо сейчас Вини превосходит Мбаппе.
+30
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Сергей Жарковский
Да не собирается Реал покупать Килиана, к чему эти вбросы, для интриги?
+27
-4
+23
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sayemlo
Ответ Fma wozo
Мбпапе будет получше Винисиуса
лучше только в завершении
+10
-3
+7
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SWS
Мбаппе превосходит Вини только в голевом чутье. А так бразилец более командный и яркий игрок.
+5
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Джавез Тилл
Не лучше... То что показал Килиан на ЧМ, Винисиусу не дано!!!
+8
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Egobrain
Ответ Muhammad Juraev
Винисиус выиграл только кубок и стата в 2 раза хуже чем у Мбаппе а с ливочные так кричат, будто это Винисиус хет трик в финале ЧМ делал 😂
сколько у Мбаппе голов в победном финале ЛЧ? а, ну да
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Tornado S
Я уверен что Реал очень хочет мбапе
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rigobersong
Ответ Дерзкий пеликан
Холланд - белый хозяин двух угольков.
По факту:)
+2
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Fma wozo
Мбпапе будет получше Винисиуса
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Высший Уровень Продюсерский Центр
Это называется "новость из пальца" ))
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dispersal
"превосходит или как минимум играет лучше" - очень тонкая градация
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Fan de PSG depuis 2002
Не хотят они платить. Вопрос в том, а собирается ли ПСЖ его продавать? Винисиус сильнее Мбаппе? Они последний финал ЧМ вообще видели? Смешные.
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Raindrop Drop Top
Обиженки все никак не могут успокоиться 🤣
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Дерзкий пеликан
Холланд - белый хозяин двух угольков.
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Андрей Хенто
Конкретно на данную минуту, Винисиус действительно лучше Килиана, сейчас бразилец показывает футбол высочайшего уровня.
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Vals
Перес умён. Так это или нет, но вброс очень грамотный. 👍
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Granero-24
Мбаппе вместо Бензема на будущее. На позиции Вини он небудет играть в Реале, если перейдет.
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Баркамол Абдулла
Ответ Fma wozo
Мбпапе будет получше Винисиуса
Прямо сейчас на одном уровне, я бы сказал последний два сезона даже. Так что зачем платить за него около 200 млн, если есть уже такой же игрок
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Алиса Двачевская
>«Сливочные» полагают, что прямо сейчас Винисиус Жуниор превосходит Мбаппе или как минимум играет лучше чемпиона мира.

В чем разница, автор?
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mohomicide
Ну 5-6 лет на топ уровне винисиус еще отыграет конечно
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Brigande
В чем проблема ? Если так хочет в Мадрид , теперь он должен шевелиться , потому как в свое время клуб сделал все и даже больше чем мог , чтобы с помпой привести свою будущую главную звезду.
Теперь ему надо сначала решить с шейхами , уж не знаю открыто через сми или в кулуарах , но пускай своим подписным бонусом выкупает себя . Но даже этого будет недостаточно . Бернабеу все помнит , поэтому придется кроме извинений публичных и обещаний отдать всего себя в Мадриде , по-настоящему пахать , отрабатывать в обороне , а не как принцесса ждать пасов под рывки , как он это делает сейчас в Париже . Только пахотой и скромностью он может завоевать сердца Бернабеу .
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Tyrone Woodley
Ответ Баркамол Абдулла
Как Кейн в Тотх
именно
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Harutyun Manukyan
Ответ titov-and-trubach
Реалу надо было Холланда покупать, а не с Мбаппе торговаться. Они с Винисиусом одного типажа игроки, мешались бы друг другу на поле, скорее всего.
Холланд в Сити только потому что Реал в свое время сделал ставку на трансфер француза, а итоге упустили обоих
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SCHOKKKK
Ответ Muhammad Juraev
Винисиус выиграл только кубок и стата в 2 раза хуже чем у Мбаппе а с ливочные так кричат, будто это Винисиус хет трик в финале ЧМ делал 😂
https://ibb.co/NCdHHJX

Ты согласен с этим?😂
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