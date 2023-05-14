«Реал» считает, что Винисиус лучше Мбаппе. Клуб не будет платить «ПСЖ», возможен только бесплатный переход
«Реал» не собирается платить за Килиана Мбаппе и вести хоть какие-то переговоры с «ПСЖ».
«Мадрид» совершенно не думает о возможном трансфере 24-летнего француза, не обсуждает сценарии и не собирается платить парижанам ни единого евро.
В «Реале» определились с краткосрочной стратегией, и в ней нет места Мбаппе, несмотря на слухи о том, что клуб вновь попытается подписать Килиана летом.
«Сливочные» полагают, что прямо сейчас Винисиус Жуниор превосходит Мбаппе или как минимум играет лучше чемпиона мира. Клуб безгранично верит в бразильского вингера и его прогресс.
Для перехода Мбаппе в «Реал» нет нужных финансовых условий. Кроме того, «Реал» абсолютно не собирается пополнять бюджет клуба Нассера Аль-Хелайфи, так как отношения между ним и руководством мадридцев испорчены.
Единственный вариант, при котором Мбаппе может оказаться в «Реале», – переход летом 2024 года на правах свободного агента.
Сериал про Мбаппе и «Реал» возвращается. Килиан хочет уйти бесплатно уже в 2024-м
В чем разница, автор?
Теперь ему надо сначала решить с шейхами , уж не знаю открыто через сми или в кулуарах , но пускай своим подписным бонусом выкупает себя . Но даже этого будет недостаточно . Бернабеу все помнит , поэтому придется кроме извинений публичных и обещаний отдать всего себя в Мадриде , по-настоящему пахать , отрабатывать в обороне , а не как принцесса ждать пасов под рывки , как он это делает сейчас в Париже . Только пахотой и скромностью он может завоевать сердца Бернабеу .
Ты согласен с этим?😂