«Реал» считает, что Винисиус лучше Мбаппе. Клуб не будет платить «ПСЖ», возможен только бесплатный переход

«Реал» не собирается платить за Килиана Мбаппе и вести хоть какие-то переговоры с «ПСЖ».

« » совершенно не думает о возможном трансфере 24-летнего француза, не обсуждает сценарии и не собирается платить парижанам ни единого евро.

В «Реале» определились с краткосрочной стратегией, и в ней нет места Мбаппе, несмотря на слухи о том, что клуб вновь попытается подписать летом.

«Сливочные» полагают, что прямо сейчас превосходит Мбаппе или как минимум играет лучше чемпиона мира. Клуб безгранично верит в бразильского вингера и его прогресс.

Для перехода Мбаппе в «Реал» нет нужных финансовых условий. Кроме того, «Реал» абсолютно не собирается пополнять бюджет клуба , так как отношения между ним и руководством мадридцев испорчены.

Единственный вариант, при котором Мбаппе может оказаться в «Реале», – переход летом 2024 года на правах свободного агента.

Сериал про Мбаппе и «Реал» возвращается. Килиан хочет уйти бесплатно уже в 2024-м