Андрей Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос»

выступил за смягчение или временную отмену Fan ID.

– Майкой там прикрыли один сектор. Скоро все майки больше и больше придется шить, чтобы закрывать проплешины. На самом деле это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч.

Сейчас мы понимаем, что не самое лучше время мы переживаем. Это могло бы быть отдушиной. Это мог быть праздник футбола. Как в Суперкубке, когда 80 тысяч пришло. И сейчас бы футбол наоборот сплачивал людей, доставлял им удовольствие.

После того, как ввели Fan ID, этот закон... В принципе пока он работает против футбола. И я не вижу выхода.

– Совсем никакого? – спрашивает Георгий Черданцев.

– Понимаешь, те, кто его придумал, сидят слишком высоко. Они не пойдут к президенту и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте-ка все вернем». Обычному люду не достучаться. Думаю, только «Прямая линия» с президентом [России Владимиром Путиным] может решить этот вопрос.

Когда ему зададут вопрос напрямую, попросят изменить решение. Думаю, он может пойти людям навстречу. И сделать так, чтобы Fan ID либо смягчили, либо убрали на какое-то время.

Потому что это точно работает не только против людей, которые не могут или не хотят прийти на стадион, но и против клубов, которые не могут заработать денег, – сказал Аршавин в эфире .