Габулов о «Динамо»: «Йоканович не справился, но отвечать должен менеджмент. Если Бувач совершил ошибку в выборе тренера, почему он не несет ответственности?»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Желько Бувач Футбол

Владимир Габулов считает, что «Динамо» нужны изменения в руководстве.

После домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича 

– Понятное дело, что Йоканович не справился со своей задачей в виде спортивных результатов. Но я считаю, что отвечать за отсутствие результатов в столетний юбилей должен, в том числе, менеджмент, который привел Йокановича. Даже так: эти люди должны отвечать в первую очередь. А тут – нашли крайнего, а сами дальше продолжают работать. Так быть не должно, если мы говорим о реализации политики и стратегии клуба.

– Вы имеете в виду Бувача?

– Отвечает за все спортивный отдел, в частности, спортивный директор. Если Бувач совершил ошибку в виде выбора тренера, почему он не несет ответственности? Почему только главный тренер? Ожидаю более кардинальных решений. Отсутствие результата в столетие клуба – как минимум  недоработка, а по большому счету – профнепригодность. После ухода Шварца было достаточно времени для планирования и выбора кандидата. Можно было сделать все более качественно.

– После матча Бувач сказал, что не уверен в том, что останется работать в «Динамо».

– Бувач должен сам принять решение об отставке, если он уважает себя как профессионал. Не дожидаясь, когда его уволят, выплатят неустойку и прочее. Принять решения как мужчина и профессионал. В идеале, собственники «Динамо» должны принимать решения по всему спортивному блоку, – сказал бывший вратарь «Динамо».

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11 комментариев

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Gonzoo
А что должен сделать Бувач, отрубить себе палец? Уйти в отставку так себе план, его хорошо знают в Европе, лучше чем он сейчас Динамо может и не найти.
+9
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Peter Parker
А если Бувач совершил ошибку, то отвечать должны Гафины и Степашины? При Буваче Динамо хотя бы из комы выбралось, а то уже быстро стали те успехи воспринимать как должное
+5
0
+5
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Tigo_Volchara93
Этим лишь бы макало свое засунуть в любую открывшуюся кормушку
+4
0
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Pertinax Gandi
Ну то, что Бувач с Йокановичем промахнулся, это факт. Что дальше делать с Бувачем - решать, слава Богу, будет не Габулов.
+1
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Ковид 07.10.52
Ух налетел стервятник...на падающее Динамо...
+1
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Андрей Кобранов
Бувач следом …
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Родион Горбачев
У Габулыча шашлычный сезон начался)
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Alexander Lyakhov
Ответ Gonzoo
А что должен сделать Бувач, отрубить себе палец? Уйти в отставку так себе план, его хорошо знают в Европе, лучше чем он сейчас Динамо может и не найти.
Вот да, всякий раз, когда не попали с тренером, должно уходить спортивное руководство?
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Alexander Lyakhov
Ответ Peter Parker
А если Бувач совершил ошибку, то отвечать должны Гафины и Степашины? При Буваче Динамо хотя бы из комы выбралось, а то уже быстро стали те успехи воспринимать как должное
Вот да, так ведь можно неизвестно до каких высот дойти, крамольные вещи говорит Габулов...
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