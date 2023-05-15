Габулов о «Динамо»: «Йоканович не справился, но отвечать должен менеджмент. Если Бувач совершил ошибку в выборе тренера, почему он не несет ответственности?»

Владимир Габулов считает, что «Динамо» нужны изменения в руководстве.

После домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре Мир «Динамо» объявило об отставке главного тренера

– Понятное дело, что Йоканович не справился со своей задачей в виде спортивных результатов. Но я считаю, что отвечать за отсутствие результатов в столетний юбилей должен, в том числе, менеджмент, который привел Йокановича. Даже так: эти люди должны отвечать в первую очередь. А тут – нашли крайнего, а сами дальше продолжают работать. Так быть не должно, если мы говорим о реализации политики и стратегии клуба.

– Вы имеете в виду Бувача?

– Отвечает за все спортивный отдел, в частности, спортивный директор. Если Бувач совершил ошибку в виде выбора тренера, почему он не несет ответственности? Почему только главный тренер? Ожидаю более кардинальных решений. Отсутствие результата в столетие клуба – как минимум недоработка, а по большому счету – профнепригодность. После ухода Шварца было достаточно времени для планирования и выбора кандидата. Можно было сделать все более качественно.

– После матча Бувач сказал, что не уверен в том, что останется работать в «Динамо».

– Бувач должен сам принять решение об отставке, если он уважает себя как профессионал. Не дожидаясь, когда его уволят, выплатят неустойку и прочее. Принять решения как мужчина и профессионал. В идеале, собственники «Динамо» должны принимать решения по всему спортивному блоку, – сказал бывший вратарь « ».