Йоканович не зашел в раздевалку «Динамо» после 0:3 от «Ахмата»

Славиша Йоканович не пообщался с игроками «Динамо» после разгрома от «Ахмата» (0:3).

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, тренер не зашел в раздевалку после поражения в матче 27-го тура Мир .

Кроме того, Алексеев рассказал о проблемах в коммуникации с командой.

«Мало того, что Йоканович не объясняет, как играть, не заводит, не сплачивает. Насколько я знаю, тренер еще и разрушает своим поведением попытки создать хоть какую-то атмосферу», – написал журналист.

В комментариях у Алексеева спросили, что это значит, и он ответил: «[Говорит] Общими фразами. Это не работает. Почему не работает, в чем ошибки – не объясняет».

Вчера руководство «Динамо» объявило, что к следующему матчу команду будет готовить другой тренер.

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома