Йоканович не зашел в раздевалку «Динамо» после 0:3 от «Ахмата»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Константин Алексеев Футбол

Славиша Йоканович не пообщался с игроками «Динамо» после разгрома от «Ахмата» (0:3).

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, тренер не зашел в раздевалку после поражения в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Кроме того, Алексеев рассказал о проблемах Йокановича в коммуникации с командой.

«Мало того, что Йоканович не объясняет, как играть, не заводит, не сплачивает. Насколько я знаю, тренер еще и разрушает своим поведением попытки создать хоть какую-то атмосферу», – написал журналист.

В комментариях у Алексеева спросили, что это значит, и он ответил: «[Говорит] Общими фразами. Это не работает. Почему не работает, в чем ошибки – не объясняет».

Вчера руководство «Динамо» объявило, что к следующему матчу команду будет готовить другой тренер.

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома

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22 комментария

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Football cards 6PG.RU
Все таки при Шварце было лучшее Динамо, за последнее время... А теперь и Щварц без Динамо не взлетел и Динамо без Шварца...
+30
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arij
Ответ Football cards 6PG.RU
Все таки при Шварце было лучшее Динамо, за последнее время... А теперь и Щварц без Динамо не взлетел и Динамо без Шварца...
Шварц плюс Воронин - вот был тандем.
+22
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i.ivanov...russia.dca......
Когда приглашали на что надеялись?
+6
-1
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Destro7451
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Когда приглашали на что надеялись?
есть ощущение, что он специально сливает матчи и так себя ведет, чтобы легко срубить Русской капусты
+3
0
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валя_стакан
А кто же его такого плохого выбрал в клуб?
+2
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Рагнар Лодброк
Говорил же сливают ....не ,не,все наладится )
+2
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arij
прям откровение)) по его виду ясно было, что пришел перезагрузиться за счет дураков спонсоров. Мне непонятно, как Бувач лоханулся? Видимо, не было вариантов. Ну не хочет он отечественных тренеров с прицепом из агентов. Нам нужен мотиватор, человек живущий футболом.. а тут опять Николича сватают.. такой же дон Педро гордый собой. Шварца бы вернуть или Личку хотя б.
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Андрей Кобранов
Вся суть Иокановича в этом …
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igor.igorev
Ответ Ка Ман
Что бы сейчас не говорили о Йокановиче, а мне его по-человечески жалко. Узнать о своём увольнении сразу после матча это всё-равно, что пыльным мешком из-за угла.
А он и не догадывался об увольнении. Шёл на первом месте с отрывом в 20 очков, а тут его раз и уволили. Сербский клоун теряется в догадках, за что же его выгнали.
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igor.igorev
Ответ arij
прям откровение)) по его виду ясно было, что пришел перезагрузиться за счет дураков спонсоров. Мне непонятно, как Бувач лоханулся? Видимо, не было вариантов. Ну не хочет он отечественных тренеров с прицепом из агентов. Нам нужен мотиватор, человек живущий футболом.. а тут опять Николича сватают.. такой же дон Педро гордый собой. Шварца бы вернуть или Личку хотя б.
А у сербского клоуна конечно же нет агента. Сам бедолага летает по странам и предлагает свои услуги.
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argentina10
Ответ валя_стакан
А кто же его такого плохого выбрал в клуб?
ну не Алексеев то точно его выбирал..
и да, пишут, что Бувач пока остается..
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Николай Овечкин
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Когда приглашали на что надеялись?
Человек Фуллхем вывел с конца таблицы чемпионшипа в премьер лигу Англии. Что за тупой вопрос? У Йокановича довольно хорошая тренерская карьера. Просто в Динамо переоцененный состав. Который раз в жизни прыгнул выше головы с хорошими легами и теперь фанаты считают, что Динамо обязано быть на верху. Напы забить не могут с метра в ворота. А виноват Йоканович. Зато агенты кричат на каждом углу какие таланты и сокровища их игроки из Динамо. А по факту мы видим……
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Максим Семин
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Когда приглашали на что надеялись?
На то, что это тренер с международным опытом, в т.ч. несколько лет работавший в Англии. И не безуспешно.
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Яков Колпакчи
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Когда приглашали на что надеялись?
Видимо на авось
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инок
Откровенно говоря с решением снять тренера Йокановича руководство Динамо безусловно опоздали, команда явно регрессировала в течении всего этого сезона.
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Максим Семин
Йоканович плохо отработал в Динамо, да. Однако говорить, что взяли какого-то сербского ноунейма - глупо. Человек имел определенные достижения. Опыт работы в Европе и в Англии в т.ч. По каким причинам тут не вышло, это другой вопрос.
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ДМ-1чемпион
Понял, что сказать ему нечего! Да и поздно.
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argentina10
да это изначально было видно, что сплоченность коллектива это не про него....но почему об этом молчали то раньше и когда сезон уже провален заговорили???
еще почитаем, что Йоканович будет говорить через пару-три дня кто виноват в плохой игре команды..
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Виталии Пархоменко
Слабак! На прощание я бы пару ласковых сказал за такой слив. Хотя в первую очередь должен спрашивать с себя.
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igor.igorev
Кто вообще этого сербского клоуна притащил в РПЛ? Динамо соревнуется в тупости с Локо?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Короче судя по всему футболисты его просто напросто слили.
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