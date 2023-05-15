Семин об отставке Йокановича: «Он ошибся в подготовке «Динамо» перед 2-й частью сезона. Не лучшим образом был подготовлен и «Спартак»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Семин провел параллели между спадами «Динамо» и «Спартака» в весенней части сезона.

Накануне в отставку был отправлен главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович.

«Йокановичем были допущены ошибки в подготовке команды именно перед второй частью сезона.

Так же не самым лучшим образом оказался подготовлен «Спартак». Тут есть закономерность», — сказал экс-тренер «Локомотива».

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6 комментариев

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Ярик01
Ответ Давид Agabekyan
Конечно есть законность. Только в России есть такая пауза, а тренера Спартака и Динамо это 2 иностранца, которые в РПЛ не работали и что делать в такую паузу конечно же не знают
А Карпин с Ростовом, тоже не знают, что в паузы делать?
+2
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Циник Петербургский
На мой взгляд, при той атмосфере, которая сейчас в Динамо, трудно показывать внятный футбол. Шунин не так просто на своих срывался прямо во время матча. Возможно, Йоканович себя еще проявит в качестве тренера. Но сейчас в команде явно надо что-то менять.
+1
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Давид Agabekyan
Конечно есть законность. Только в России есть такая пауза, а тренера Спартака и Динамо это 2 иностранца, которые в РПЛ не работали и что делать в такую паузу конечно же не знают
0
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T622222
За это увольняют
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argentina10
ошибки были??? да там вообще никакой работы тренера не видно было....как можно сделать какие то ошибки, когда нечего и не делаешь, команда реально деградировала до уровня второй лиги Лихтенштейна..
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Андрей Кобранов
Командой управлял Воронин , а Шварц и Иоканович и Бувач это отстой …
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