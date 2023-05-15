Семин об отставке Йокановича: «Он ошибся в подготовке «Динамо» перед 2-й частью сезона. Не лучшим образом был подготовлен и «Спартак»

Юрий Семин провел параллели между спадами «Динамо» и «Спартака» в весенней части сезона.

Накануне в отставку был отправлен главный тренер бело-голубых .

«Йокановичем были допущены ошибки в подготовке команды именно перед второй частью сезона.

Так же не самым лучшим образом оказался подготовлен « ». Тут есть закономерность», — сказал экс-тренер «Локомотива».