Мостовой об увольнении Йокановича: «Он не заслужил такого отношения. В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Славиша Йоканович Футбол

Александр Мостовой высказался об увольнении Славиши Йокановича из «Динамо».

Клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир РПЛ (0:3).

«Немного непонятно, почему нельзя было дождаться конца сезона, а потом уже принимать решение по тренеру. Сейчас во всем обвиняют Йокановича, хотя не он принимал все решения и не он выходил на поле.

В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодежь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трех удачных матчей, не было бы столько проблем. Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе. Ну, посмотрим, кто придет на его место и как он изменит ситуацию», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка после 27 матчей. 

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18 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Как у него в голове все это вообще работает? Из-за того, что Йоканович играл в футбол, а Абаскаль нет, спартаковского можно каждую игру полоскать, а этого странного персонажа из Динамо решил вдруг защитить?
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Severfan
ну вот, перестал бухать и протрезвел, как решил учиться, сразу выдал что-то более-менее путное
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argentina10
бабах!!! и пришел Саша Мостовой, и все изменил..
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argentina10
а что значит не он принимал решения, чем он тогда в команде занимался??? не помню игры, что бы он угадал с составом и сделал вовремя замены....тренер никакой, но и парней стоило бы наказать по полной, материально..
и туда же Пивоварова с Гафиным - казнить, нельзя помиловать!!!
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Уся Ваткин
Даже боюсь представить, что с ним будет, когда он узнает, что назначили некоего Алпатова:
https://www.sports.ru/football/1115133318-pavel-alpatov-stal-io-glavnogo-trenera-dinamo-ego-predstavili-igrokam-.html
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Dinmos
Игроки виноваты конечно, но в этом вина тренера, он не смог найти общий язык с игроками, если уж у Мостового на то пошло.
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Выкидыш
В чём-то он прав...
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Александр Комиссаров
Мостовой а кто принимал решения,по основному составу?сами игроки получается решали кто выйдет в основе,кто останется в запасе,кто выйдет на замену?раз тренер не принимал решения,или принимали решения болельщики и болельщики ведать тренировали команду,а не тренер
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Spartakus1984
В провале Спартака у Мостового виноват Абаскаль,а у Динамо не тренер а игроки виноваты,вот,что значит зависит к своему бывшему клубу
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Алексей Петров
здесь опять Царь прав!
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IvanKo
Логика Мостового - Спартак проигрывает - виноват Абаскаль. Динамо проигрывает - виновато руководство и игроки. 🤔
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Антибаскет Поповича
Ясен красен. Йоканович играл в Примере в одно время с Царём, а это высший уровень футбола и его понимания. Он не может быть ни в чём виноват.
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frankie_Ballenbacher
Похоже кто-то нанял пиар-менеджера, который дает интервью за него, пока Саша в запое.
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николай лавникевич
эх, не успел ты лицензию тренерскую получить ! а то бы нарулил !
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