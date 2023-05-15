Мостовой об увольнении Йокановича: «Он не заслужил такого отношения. В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки»

Александр Мостовой высказался об увольнении Славиши Йокановича из «Динамо».

Клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Ахмата» в 27-м туре Мир РПЛ (0:3).

«Немного непонятно, почему нельзя было дождаться конца сезона, а потом уже принимать решение по тренеру. Сейчас во всем обвиняют , хотя не он принимал все решения и не он выходил на поле.

В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодежь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трех удачных матчей, не было бы столько проблем. Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе. Ну, посмотрим, кто придет на его место и как он изменит ситуацию», – сказал бывший полузащитник сборной России.

« » занимает 7-е место в турнирной таблице Мир , набрав 42 очка после 27 матчей.