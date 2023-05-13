Бернарду Силва: «Хочу выиграть «Золотой мяч». Но обычно выделяют игроков, забивающих решающие голы»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Золотой мяч Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва объяснил, почему ему сложно выиграть «Золотой мяч».

«Конечно, я бы хотел выиграть «Золотой мяч». Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы. 

Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть свое имя в списке 30 финалистов. Признаюсь, было странно увидеть свое имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я подумал: «Вау, я здесь, это я, среди лучших». Но это хорошее чувство. 

Мне будет очень трудно выиграть «Золотой мяч», потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в интервью France Football.

Португалец, попавший в список 30 претендентов на «Золотой мяч» в прошлом году, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.

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9 комментариев

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Nj S
Являюсь фанатом Лео,но не могу не признать какое то несправедливость чтоли по отношению к игрокам других позиций,сильно не замечают и недооценивают
+3
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Doug DeMuro99
Все-таки нападающие котируются гораздо выше остальных в номинации на ЗМ, как будто других позиций не существует, Иньеста, Хави, Снайдер, Рибери, Бернарду тот же это на вскидку кто заслуживал ЗМ последние лет 10-15 но так его и не получил.
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h4ww7xkqkz
Просто нужно выигрывать крупные турниры,а не только местные
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London.is.blue
Если кому и давать золотой мяч в Сити, то это КДБ. Как был главным игроком Сити, так и остается.
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0:4 на спотифай камп ноу
В мире спорта не все так однозначно, в боксе всегда считались лучшими тяжеловесы, но на сегодняшний день самые популярные и лучшие это среднетяжы, и некоторые легковесы. Надеюсь в футболе тоже начнут ценится игроки пахари такие как Иньеста, Модрич, Давид Сильва, Кевин де Брейне и т.д.
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Екн Лор
Да, в эпоху Роналду и Месси только Модричу, Снейдеру и Левандовски удавалось их превзойти. Жаль, что только Луке удалось получить ЗМ, хотя заслуживали все трое
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AnMe
Ответ Nj S
Являюсь фанатом Лео,но не могу не признать какое то несправедливость чтоли по отношению к игрокам других позиций,сильно не замечают и недооценивают
Абсолютно согласен! Надеюсь в будущем будут менять правила и смотреть не только на голы.
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Легато
Ответ Nj S
Являюсь фанатом Лео,но не могу не признать какое то несправедливость чтоли по отношению к игрокам других позиций,сильно не замечают и недооценивают
помню как Каннаваро брал, как же я за него радовался. Защитник взял зм!
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