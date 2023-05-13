Бернарду Силва: «Хочу выиграть «Золотой мяч». Но обычно выделяют игроков, забивающих решающие голы»

Бернарду Силва объяснил, почему ему сложно выиграть «Золотой мяч».

«Конечно, я бы хотел выиграть « ». Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы.

Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть свое имя в списке 30 финалистов. Признаюсь, было странно увидеть свое имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как и . Я подумал: «Вау, я здесь, это я, среди лучших». Но это хорошее чувство.

Мне будет очень трудно выиграть «Золотой мяч», потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы», – сказал полузащитник « » Бернарду Силва в интервью France Football.

Португалец, попавший в список 30 претендентов на «Золотой мяч» в прошлом году, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах в нынешнем сезоне.