Ультрас «Милана» отчитали команду после поражения от «Специи» и объявили сбор у базы клуба в воскресенье

Ультрас «Милана» выразили недовольство выступлениями команды в конце сезона.

«Россонери» на выезде уступили «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А и за 3 тура до конца сезона на 4 очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

Сразу после игры футболисты и главный тренер подошли к трибуне, на которой разместились приехавшие их поддержать фанаты, и молча слушали, как один из болельщиков эмоционально выражает свои мысли.

При этом Curva Sud, ведущая группировка ультрас, объявила на воскресенье сбор фанатов у базы « ». Болельщики намерены поддержать команду на решающем отрезке сезона. Встреча назначена на полдень по местному времени.

16 мая «россонери» встретятся с «Интером» в ответном матче Лиги чемпионов. Первый проигран со счетом 0:2.