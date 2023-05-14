Ультрас «Милана» отчитали команду после поражения от «Специи» и объявили сбор у базы клуба в воскресенье

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия болельщики Специя Футбол

Ультрас «Милана» выразили недовольство выступлениями команды в конце сезона.

«Россонери» на выезде уступили «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А и за 3 тура до конца сезона на 4 очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

Сразу после игры футболисты и главный тренер Стефано Пиоли подошли к трибуне, на которой разместились приехавшие их поддержать фанаты, и молча слушали, как один из болельщиков эмоционально выражает свои мысли.

При этом Curva Sud, ведущая группировка ультрас, объявила на воскресенье сбор фанатов у базы «Милана». Болельщики намерены поддержать команду на решающем отрезке сезона. Встреча назначена на полдень по местному времени.

16 мая «россонери» встретятся с «Интером» в ответном матче Лиги чемпионов. Первый проигран со счетом 0:2.

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