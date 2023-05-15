«Челси» включил 3-го бомбардира АПЛ Тоуни в шорт-лист. Другие кандидаты – Осимхен и Лаутаро

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Брентфорд Айвен Тоуни Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Футбол

Лучший бомбардир «Брентфорда» Айвен Тоуни может перейти в «Челси».

По данным The Guardian, «синие» включили 27-летнего англичанина в шорт-лист. Следует отметить, что ранее он признал вину в нарушениях регламента о ставках и может быть дисквалифицирован на несколько месяцев.

Также «Челси» изучает возможность приобретения Виктора Осимхена из «Наполи» и Лаутаро Мартинеса из «Челси». По поводу нигерийца есть сомнения в способности быстро адаптироваться к английскому футболу, еще один важный фактор – высокая цена.

Тоуни за 33 тура АПЛ забил 20 голов и отдал 4 голевых паса и занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Любезный Коссутий
"Виктора Осимхена из «Наполи» и Лаутаро Мартинеса из «Челси»." 🤷‍♂️
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benjamin92
Брентфорд на 9 месте, это получается на понижение пойдёт?
+5
-1
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Зелёный гопник
Я так понимаю Челси планирует играть во всех турнирах разными составами?
Там уже на 4 полноценные команды игроков😅
+3
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Фан Рубина
А смысл ему менять 9 место на 11?
+1
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Joey Ramone
Ответ Любезный Коссутий
"Виктора Осимхена из «Наполи» и Лаутаро Мартинеса из «Челси»." 🤷‍♂️
нормально))))))))
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Jan Paskel
там список скорее всего, толщиной с Войну и Мир
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Иван Иванов
Куда им, солить что-ли нападающих?у них сейчас уже есть : зиеш,Феликс,обамеянг,стерлинг,пулишич,Мудрик , ещё Лукаку из аренды вернётся.
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Yuriy Chistyakov
Купить Лаутаро лямов за 100, а потом отдать в аренду Интеру. Где-то я это уже видел
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Владимир Владимирович
Шутки шутками , но наверняка летом генеральная реставрация предстоит в Челси, многие уйдут , новый тренер на сборах и решит
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Павел Анатольевич
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*MVP*
Ответ Зелёный гопник
Я так понимаю Челси планирует играть во всех турнирах разными составами? Там уже на 4 полноценные команды игроков😅
распиши 4 состава плиз
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-2
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Акира_1
Ответ Зелёный гопник
Я так понимаю Челси планирует играть во всех турнирах разными составами? Там уже на 4 полноценные команды игроков😅
Так нападающих то нет в этих составах. 34 летний Обама, Броя, Фофана и Нкунку, который оказывается не форвард. Причём всем известно, что самая проблемная зона в Челси, так почему её не усилить?
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