«Челси» включил 3-го бомбардира АПЛ Тоуни в шорт-лист. Другие кандидаты – Осимхен и Лаутаро

Лучший бомбардир «Брентфорда» Айвен Тоуни может перейти в «Челси».

По данным The Guardian, «синие» включили 27-летнего англичанина в шорт-лист. Следует отметить, что ранее он признал вину в нарушениях регламента о ставках и может быть дисквалифицирован на несколько месяцев.

Также «Челси» изучает возможность приобретения из « » и из « ». По поводу нигерийца есть сомнения в способности быстро адаптироваться к английскому футболу, еще один важный фактор – высокая цена.

Тоуни за 33 тура забил 20 голов и отдал 4 голевых паса и занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.