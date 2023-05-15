«Челси» включил 3-го бомбардира АПЛ Тоуни в шорт-лист. Другие кандидаты – Осимхен и Лаутаро
Лучший бомбардир «Брентфорда» Айвен Тоуни может перейти в «Челси».
По данным The Guardian, «синие» включили 27-летнего англичанина в шорт-лист. Следует отметить, что ранее он признал вину в нарушениях регламента о ставках и может быть дисквалифицирован на несколько месяцев.
Также «Челси» изучает возможность приобретения Виктора Осимхена из «Наполи» и Лаутаро Мартинеса из «Челси». По поводу нигерийца есть сомнения в способности быстро адаптироваться к английскому футболу, еще один важный фактор – высокая цена.
Тоуни за 33 тура АПЛ забил 20 голов и отдал 4 голевых паса и занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Там уже на 4 полноценные команды игроков😅