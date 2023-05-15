Почеттино подпишет контракт с «Челси» на этой неделе и начнет обсуждать трансферы. Летом точно купят форварда и хавбека
«Челси» скоро официально закрепит договоренность с Маурисио Почеттино.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на этой неделе тренер прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт контракт с «Челси». Ожидается, что срок соглашения будет рассчитан до июня 2026 года.
После подписания документов Почеттино начнет обсуждать с руководством трансферные планы. Летом «Челси» точно подпишет нападающего и полузащитника.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.
Фофана и Броя ещë сырые, хотя и перспективные, особенно второй, но и он с крестами.
Обама на выход да и 34 года, Лукаку можно в это определение вписать, но непонятно хочет ли он сам играть за синих, болельщики в большинстве своëм, его точно не примут, тоже немаловажный фактор.
вот Феликса не купят, Пулисик и Зиеш покинут команду, вот и Нкунку с Маунтам, Хаверц, Стерлингам и Мадуеке будут держать позиции вингера под нападающего (может Кейн или Осимхен)
Ты удивишься, по в Лейпциге Нкунк играл НАП, ЦН, ЦАП, ЛВ, ПВ так что все возможно.