Почеттино подпишет контракт с «Челси» на этой неделе и начнет обсуждать трансферы. Летом точно купят форварда и хавбека

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Фабрицио Романо Футбол

«Челси» скоро официально закрепит договоренность с Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на этой неделе тренер прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт контракт с «Челси». Ожидается, что срок соглашения будет рассчитан до июня 2026 года.

После подписания документов Почеттино начнет обсуждать с руководством трансферные планы. Летом «Челси» точно подпишет нападающего и полузащитника.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей. 

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29 комментариев

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Gobinjo
Ответ Любитель побеждать
А то в Челси маловато нападов и полузащей
Ну и кто есть из нападающих? Обама на выход, какой из Феликс нап мы уже увидели + атлетико будет ломить цену за него, про Лукаку даже вспоминать на хочется...
+27
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Gobinjo
Ответ Carver
В избалованную команду с проблемами с дисциплиной взяли тренера, у которого были проблемы с дисциплиной в ПСЖ. Когда будет увольнение?
Какие у Челси проблемы с дисциплиной?
+8
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Любитель побеждать
А то в Челси маловато нападов и полузащей
+18
-11
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Ебздрогыч
Значительная часть летнего бюджета пойдет на расширение раздевалки на стадионе
+8
-3
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Ilia Maksiokov
Если выстроить игру то может и Лукаку подойдёт...
+4
0
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Timeofinjoy
Чего обсуждать, если Нкунку вроде подписали?
+4
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Tiestorzn17
Нападающих 0, это понятно, но полузащитников 15 человек…
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Рашпель793
Учитывая, что в Челси нападающие не приживаются, там можно задуматься над схемой без нападающего.
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KeriLLo
Ответ Любитель побеждать
А то в Челси маловато нападов и полузащей
Топ нападающих сейчас нет в Челси.
Фофана и Броя ещë сырые, хотя и перспективные, особенно второй, но и он с крестами.
Обама на выход да и 34 года, Лукаку можно в это определение вписать, но непонятно хочет ли он сам играть за синих, болельщики в большинстве своëм, его точно не примут, тоже немаловажный фактор.
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Артём Толоконников
Ответ Олег910
Лукаку в последнее время вроде подает признаки жизни. Надо ему дать еще один шанс в Челси.
Тем более, что продать его все равно не выйдет (
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chernov jr
Капитан очевидность мне подсказывает, что это будет Кейн, но разум говорит, что владелец Тоттэнхэма за это может попросить очень много, возможно даже слишком много)
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rcbkz6mrtd
Очень мало купили, надо еще )))
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Олег Пирожков
Одно жалко, что другие прекрасно будут понимать, что будет происходить в летнее ТО. Цены будут смешными за наших футболистов, тех кто на выход.
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Люди Как люди
Чистый Форвард нужен и защитник на замену Силвы,а так же голкипер обязательно.Скорее всего Кепа и Менди покинут клуб, лучше бы покинули.
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RealJon
Ответ Gobinjo
Ну и кто есть из нападающих? Обама на выход, какой из Феликс нап мы уже увидели + атлетико будет ломить цену за него, про Лукаку даже вспоминать на хочется...
Брожа и Датро не уровень Челси пока. нельзя упустить Кейна в МЮ
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Олег910
Лукаку в последнее время вроде подает признаки жизни. Надо ему дать еще один шанс в Челси.
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DolJun
Ответ rigobersong
У родителей так же игрушки выпрашивал?:)) Родители: "Мы не будем тебе покупать радиоуправляемую машинку" Должун: "Купите хотя бы Барби"
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RealJon
Ответ Timeofinjoy
Чего обсуждать, если Нкунку вроде подписали?
Нкунку это не чистый нападающий, он Оттянутый нападающий.
вот Феликса не купят, Пулисик и Зиеш покинут команду, вот и Нкунку с Маунтам, Хаверц, Стерлингам и Мадуеке будут держать позиции вингера под нападающего (может Кейн или Осимхен)
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Timeofinjoy
Ответ RealJon
Нкунку это не чистый нападающий, он Оттянутый нападающий. вот Феликса не купят, Пулисик и Зиеш покинут команду, вот и Нкунку с Маунтам, Хаверц, Стерлингам и Мадуеке будут держать позиции вингера под нападающего (может Кейн или Осимхен)
Ну бейл в свое время вообще защитником начинал.
Ты удивишься, по в Лейпциге Нкунк играл НАП, ЦН, ЦАП, ЛВ, ПВ так что все возможно.
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Артём Толоконников
Ответ RealJon
Нкунку это не чистый нападающий, он Оттянутый нападающий. вот Феликса не купят, Пулисик и Зиеш покинут команду, вот и Нкунку с Маунтам, Хаверц, Стерлингам и Мадуеке будут держать позиции вингера под нападающего (может Кейн или Осимхен)
Хавертц и Стерлинг скорее всего тоже на выход
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Акира_1
Пусть Кейна забирают. Наверняка он будет рад поработать с Почеттино, хотя это и очень сложный трансфер.
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Дмитрий Ларионов
Думаю, форвардов 10 им хватит на 1 серьёзный турнир. А то будь ещё и ЛЧ, пришлось бы вообще 20 штук нападающих искать
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