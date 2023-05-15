Почеттино подпишет контракт с «Челси» на этой неделе и начнет обсуждать трансферы. Летом точно купят форварда и хавбека

«Челси» скоро официально закрепит договоренность с Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист , на этой неделе тренер прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт контракт с «Челси». Ожидается, что срок соглашения будет рассчитан до июня 2026 года.

После подписания документов начнет обсуждать с руководством трансферные планы. Летом «Челси» точно подпишет нападающего и полузащитника.

« » занимает 11-е место в турнирной таблице , набрав 43 очка после 35 матчей.