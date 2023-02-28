Нападающего « » дисквалифицируют на длительный срок.

Как сообщает Daily Mail, англичанин признал свою вину в неоднократных нарушениях регламента о ставках. Напомним, в ноябре ассоциация Англии (FA) обвинила форварда в 232 нарушениях регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го. В декабре ему были предъявлены обвинения еще в 30 нарушениях.

Футболист признал себя виновным по многим из указанных обвинений, но оспаривает остальные. Ему грозит дисквалификация на несколько месяцев, которая может вступить в силу уже в этом сезоне. Утверждается, что и игрок, и клуб, готовы смириться с таким наказанием, поскольку часть срока дисквалификации придется на летнее межсезонье.

В 21 матче текущего сезона АПЛ Тоуни отличился 14 голами и 3 ассистами. Он делит 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира с Маркусом Рэшфордом.

С подробной статистикой 26-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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