Форвард «Брентфорда» Тоуни признал вину в нарушениях регламента о ставках. Ему грозит дисквалификация на несколько месяцев (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Брентфорд Айвен Тоуни Ставки на футбол Футбол

Нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни дисквалифицируют на длительный срок.

Как сообщает Daily Mail, англичанин признал свою вину в неоднократных нарушениях регламента о ставках. Напомним, в ноябре Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила форварда в 232 нарушениях регламента в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го. В декабре ему были предъявлены обвинения еще в 30 нарушениях.

Футболист признал себя виновным по многим из указанных обвинений, но оспаривает остальные. Ему грозит дисквалификация на несколько месяцев, которая может вступить в силу уже в этом сезоне. Утверждается, что и игрок, и клуб, готовы смириться с таким наказанием, поскольку часть срока дисквалификации придется на летнее межсезонье. 

В 21 матче текущего сезона АПЛ Тоуни отличился 14 голами и 3 ассистами. Он делит 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира с Маркусом Рэшфордом. 

С подробной статистикой 26-летнего форварда можно ознакомиться здесь

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21 комментарий

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Константин Кв
Ответ Александр Кудрявцев
Родственников могут пробить. Лучше бы знакомого или друга попросил в таком случае
А друг может стать бывшим, знакомый вообще историю за сотню фунтов продаст журналистам. Тут нужен максимально надежный человек. Брат, отец, что-то такое.
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Константин Кв
Ответ Александр Кудрявцев
Родственников могут пробить. Лучше бы знакомого или друга попросил в таком случае
Так на родственника запрет на ставки не распространяется. Понятно, если мухлевать и ставить на себя, а потом сливать игру то тебя вычислят после нескольких раз. А если на другие команды, то снимать наличными и отдавать выигрыш можно без палева.
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Александр Кудрявцев
Ответ deadjoker
Было у отца 3 сына, 2е умных, а третий футболист…
И такое бывает
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Александр Кудрявцев
Ответ Константин Кв
Ну любишь ставить, попроси ближайшего родственника зарегистрироваться и купить телефон с номером. А потом ставь сколько угодно. Невозможно же такое отследить.
Родственников могут пробить. Лучше бы знакомого или друга попросил в таком случае
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Константин Кв
Ну любишь ставить, попроси ближайшего родственника зарегистрироваться и купить телефон с номером. А потом ставь сколько угодно. Невозможно же такое отследить.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Было у отца 3 сына, 2е умных, а третий футболист…
+1
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+1
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Зелёный гопник
«Ты делаешь ставку, остальное за Винл@йH» -пацан и повёлся на рекламу, видимо думал отмажут…
Видимо на другой БК делал ставки, а они не отмазали))
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Homelender_666
Ответ Максим Собакевич
Если кто-то смог не спалиться, то логично, что мы этого не знаем.
Подловили. Это чертовски логично.
+3
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Максим Собакевич
Ответ Homelender_666
Зачем ему это. Разве хоть кто-то из игроков смог не спалиться на ставках?
Если кто-то смог не спалиться, то логично, что мы этого не знаем.
+2
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+2
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Under
Ответ Mr@k
жесть какая то , что у людей в головах, то на девок кидаются, то ставят, всё ж есть в жизни...
а что не так со ставками, если это не превращается в конкретную лудоманию?
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OldRedWhite
Ответ Зелёный гопник
«Ты делаешь ставку, остальное за Винл@йH» -пацан и повёлся на рекламу, видимо думал отмажут…
Шёл к успеху ? )))
+1
0
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Under
Ответ Homelender_666
Зачем ему это. Разве хоть кто-то из игроков смог не спалиться на ставках?
думаю, явно ставит больше игроков, чем поймали
вряд ли лиги шарят с конторами списки своих игроков вместе с паспортными данными
а если нет, то в Англии же явно не один Иван Тоуни живёт
+2
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+2
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OldRedWhite
Ответ Mr@k
жесть какая то , что у людей в головах, то на девок кидаются, то ставят, всё ж есть в жизни...
Потому и … )))
0
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Temo Sokhadze
Ответ Homelender_666
Зачем ему это. Разве хоть кто-то из игроков смог не спалиться на ставках?
ну, наверняка есть просто мы об этом не знаем
+6
0
+6
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Mr@k
жесть какая то , что у людей в головах, то на девок кидаются, то ставят, всё ж есть в жизни...
0
-3
-3
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ARCAN
Вот чего им не хватает???!!!
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-1
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RedDevil1909
ну норм,хотя бы карьеру ему не угробили
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-1
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Isa Babaev
Ответ Сергей Орлов
Зачем портить себе карьеру и жизнь?
Не драматизируйте, пару месяцев дисквы отсидит, потом дальше пойдёт миллионы зарабатывать
+11
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Зелёный гопник
«Ты делаешь ставку, остальное за Винл@йH» -пацан и повёлся на рекламу, видимо думал отмажут…
+28
-1
+27
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Homelender_666
Зачем ему это. Разве хоть кто-то из игроков смог не спалиться на ставках?
0
0
0
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Сергей Орлов
Зачем портить себе карьеру и жизнь?
+1
-1
0
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