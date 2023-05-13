У «Спартака» лишь 2 победы в 11 матчах – над «Торпедо» и «Краснодаром». Следующая игра – с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Краснодар Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не смог обыграть «Химки» (1:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

У команды Гильермо Абаскаля одна победа в пяти последних матчах. «Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в РПЛ и «Акрону» (1:2) в Фонбет Кубке России, победил «Краснодар» (4:3), а также сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Химками».

Кроме того, у «Спартака» 2 победы в 11 последних играх – над «Торпедо» (2:1) и «Краснодаром».

В следующем туре Мир РПЛ красно-белые дома сыграют против ЦСКА. Матч состоится 21 мая.

91 комментарий

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Ебздрогыч
Спартак не заслуживает места в тройке. После нового года все посыпалось, игры нет, трансферы провальные. И ничья с Химками - как вишенка на торте этой безнадеги. В общем, все как обычно
+52
-17
+35
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Ебздрогыч
Только давайте не ныть про судей. Такая игра с Химками - это позор при любом судействе
+30
-5
+25
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gronk22
Ответ Андрей <С>
С таким судейством можно и двум победам порадоваться.
Опять судьи виноваты. Да что же такое, без них бы уже чемпионами стали.
+33
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+25
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wlad wasew
Газпром уже через Химки унижает.
Беспредел. Сниматься !
+29
-8
+21
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Artem Piatkov
Позор, но фанаты пищевика оправдаются, что их судьи убили, и вообще это всё заговор 🤷

2 победы в 11 матчах - это уровень Факела, а не претендента на Чемпионство
+43
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1ce
пхахаха, но при этом Зенит с купленным чемпионством у них. Продолжайте кричать еще больше о судействе что бы судьи вас еще больше возненавидили
+34
-18
+16
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Николай Горнаков
Только Саня Мостовой может сделать Спартак чемпионом России. Ждем обучения и надеемся, что руководство Спартака назначит Сашу главным тренером.
+21
-5
+16
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Екн Лор
Это всё Дюков и стадион за 1 рубль мешают Спартаку!
+20
-9
+11
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Castor Troy
Уже пора доставать картинку про круговорот тренеров?
+14
-4
+10
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Spartakus1984
Ответ Ебздрогыч
Спартак не заслуживает места в тройке. После нового года все посыпалось, игры нет, трансферы провальные. И ничья с Химками - как вишенка на торте этой безнадеги. В общем, все как обычно
В смысле ен заслуживает?Сегодня проследний тур что ли?К то в итоге будет в тройке тот и заслужил,по моему это логично.Спартак по крайней мере не пробил 15 пенальти за сезон.
+14
-8
+6
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Штаны Габора Кирая
По чемпионскому графику идут.
+12
-6
+6
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BaltikaSPb
Газпром - Химки
Заговор
+6
-2
+4
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Сергей Жарковский
Ничья с аутсайдером это ещё цветочки, а впереди ещё ягодки - ЦСКА!
+7
-3
+4
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unreality
Ответ Ебздрогыч
Только давайте не ныть про судей. Такая игра с Химками - это позор при любом судействе
Нападение у Химок конечно топ, орал с их выходов, феерические бездари уровня второй лиги)
+4
0
+4
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HRYNDEL
Акрон их дрючит, Химки топчут,а в медиалиге вообще разорвут!!!
+5
-2
+3
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Евгений Кузнецов
Абаскаль - поплыл. Если реально руководство позовёт Черчесова и не будет ему мешать - я за!
+6
-3
+3
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Саша Казанов
Вот же судьи! Вот же гавнюки! Ну ничего в следующем году спам всем покажет! Ууууух разозлили вы борщ!
+4
-2
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Pushkin_CR7
Кафельников, привет!
+3
-1
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Игорь Колупанов
Видимо зря я растраивался,что Динамо так плохо сыграло с Химками,если даже не признаные короли РПЛ их не смогли обыграть,правда конечно же при полном попустителстве судей неназначающих пенальти на дельфине и не по делу удаляющих игроков,игру не смотрел ,но наверное так и было)))
+2
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fil_spb
Ответ Андрей <С>
С таким судейством можно и двум победам порадоваться.
С каким судейством? С липовым пенальти против Динамо? Или, наоборот, не назначенным пенальти в ворота Спартака в матче против Ахмата? Радуйтесь конечно своим 2 победам, но это результат не судейства, а общего невеликого уровня ФК Спартак.
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S. A.
Это спартаковская база: приходит новый тренер и игроки, начинаются победы, мечты о титуле, потом что-то ломается, начинаются потери очков, и тренер уже физрук, и команда уже вне топ-3, тренера убирают, затем повторение
+4
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Павел Бердышев
Ответ Spartakus1984
В смысле ен заслуживает?Сегодня проследний тур что ли?К то в итоге будет в тройке тот и заслужил,по моему это логично.Спартак по крайней мере не пробил 15 пенальти за сезон.
Кто займёт третье место, тот и будет в тройке. Так будет лучше.
+2
0
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Peter Parker
Ответ Artem Piatkov
Позор, но фанаты пищевика оправдаются, что их судьи убили, и вообще это всё заговор 🤷 2 победы в 11 матчах - это уровень Факела, а не претендента на Чемпионство
А ты все не угомонишься, Артемчик? Там твоему Киеву Черноморец трешку всадил, а ты все про Спартак.
+6
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Алексей Спартаковский
стабильность абаскаля, вопрос только в количестве забитых конями голов в воротам Спартака, так весну никто не проваливал, чтобы с плюс 8 уйти на потенциальные плюс 4 перед матчем с конями, позорище
+2
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dreamstep
Химки должны обыгрывать и в 10ром чтоб заслужить место в тройке.
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