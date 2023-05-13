У «Спартака» лишь 2 победы в 11 матчах – над «Торпедо» и «Краснодаром». Следующая игра – с ЦСКА
«Спартак» не смог обыграть «Химки» (1:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.
У команды Гильермо Абаскаля одна победа в пяти последних матчах. «Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в РПЛ и «Акрону» (1:2) в Фонбет Кубке России, победил «Краснодар» (4:3), а также сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Химками».
Кроме того, у «Спартака» 2 победы в 11 последних играх – над «Торпедо» (2:1) и «Краснодаром».
В следующем туре Мир РПЛ красно-белые дома сыграют против ЦСКА. Матч состоится 21 мая.
Беспредел. Сниматься !
2 победы в 11 матчах - это уровень Факела, а не претендента на Чемпионство
Заговор