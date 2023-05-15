Промес за 2,5 млн рублей купил футболку Иньесты на благотворительном вечере фонда Реброва
Квинси Промес за 2,5 млн рублей купил футболку Андреса Иньесты на благотворительном вечере.
Артем Ребров, сейчас занимающий в «Спартаке» пост технического координатора, рассказал, что вингер красно-белых активно поучаствовал в вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».
– Сумма за футболку Иньесты – самая крупная?
– Да! 2,5 млн рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес ее на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна.
Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста. Квинси – футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение, – сказал Ребров.
Миссия фонда «Своими глазами» – помочь людям с нарушениями зрения лучше видеть окружающий мир и реализовывать свой творческий и спортивный потенциал в полной мере.
14 комментариев