Промес за 2,5 млн рублей купил футболку Иньесты на благотворительном вечере фонда Реброва

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Квинси Промес игровая форма Чемпионат.com деньги Футбол

Квинси Промес за 2,5 млн рублей купил футболку Андреса Иньесты на благотворительном вечере.

Артем Ребров, сейчас занимающий в «Спартаке» пост технического координатора, рассказал, что вингер красно-белых активно поучаствовал в вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».

– Сумма за футболку Иньесты – самая крупная?

– Да! 2,5 млн рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес ее на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна.

Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста. Квинси – футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение, – сказал Ребров.

Миссия фонда «Своими глазами» – помочь людям с нарушениями зрения лучше видеть окружающий мир и реализовывать свой творческий и спортивный потенциал в полной мере.

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14 комментариев

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Григорий Гашников
Ответ Алексей Фирстов
Может себе позволить на халявно заработанные в России!А футболку Промеса можно купить за 1000 рублей у нас на базаре в Саратове!
он сам заработал и сам принял решение как потратить
+13
0
+13
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Ярик01
Это на глазные операции детям уйдёт, судя по названию фонда?
+12
0
+12
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psycho
Ответ Антон Фалафель
Может купит у меня ЦСКовскую футболку Семака с подписью? 🤔
купит и постелит в туалете вместо коврика, например
+12
-4
+8
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Ильдар Фарукшин
Просто молодцы
+6
0
+6
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Ярик01
Ответ kaimussen
И немножко на судей останется, надеюсь.
Искренне жаль, что не тебе на лечение.
+6
0
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