Денисов об удалении в матче с «Химками»: «Спартак» в любом случае всегда должен играть, несмотря на судейство, не жаловаться»
Даниил Денисов высказался о своем удалении в матче с «Химками» (1:1) в Мир РПЛ.
— Понимаете, почему такая непоследовательность? Многие говорят про желтую карточку Гулиева, которой не было, а в вашем случае удаление.
— Так понимаю, ВАР не может вмешаться во вторую желтую карточку, в прямую красную только. Должны были подсказать, если судья не увидел – резервный, боковой.
— Мешает ли это бороться за верхние строчки, за медали? Сейчас «Ростов», ЦСКА вырвались чуть вперед.
— Мы в любом случае всегда должны играть, несмотря на судейство, не обращаться к этому, не уповать, не жаловаться. Сегодня, думаю, это сказалось, – сказал защитник «Спартака».
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
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