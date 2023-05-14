Денисов об удалении в матче с «Химками»: «Спартак» в любом случае всегда должен играть, несмотря на судейство, не жаловаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов высказался о своем удалении в матче с «Химками» (1:1) в Мир РПЛ.

— Понимаете, почему такая непоследовательность? Многие говорят про желтую карточку Гулиева, которой не было, а в вашем случае удаление.

— Так понимаю, ВАР не может вмешаться во вторую желтую карточку, в прямую красную только. Должны были подсказать, если судья не увидел – резервный, боковой.

— Мешает ли это бороться за верхние строчки, за медали? Сейчас «Ростов», ЦСКА вырвались чуть вперед.

— Мы в любом случае всегда должны играть, несмотря на судейство, не обращаться к этому, не уповать, не жаловаться. Сегодня, думаю, это сказалось, – сказал защитник «Спартака».

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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11 комментариев

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инок
Естественно сказалось. Только глупые люди могут утверждать обратное.
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Новый рычаг
Из 7 первых комментариев - 5 с болот ))
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Ильдар Фарукшин
С 1 тура с Ахматом началось Рыбус. И прокатило "пруха "
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