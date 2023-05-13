Денисов о 2-й желтой с «Химками»: «Даже не фол, контакта не было. Объяснений от судьи не последовало»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов убежден, что судья Евгений Кукуляк не должен был удалять его за две желтые.

– Сегодня мы сыграли вничью. Не могу быть этим доволен – и своим удалением в том числе.

Могу отметить и похвалить команду. Команда билась. Да, не получилось выиграть этот матч, но в меньшинстве играть тайм и забить гол – хорошее достижение.

– Как вам судейство?

– Обычно не люблю комментировать судейство, но, думаю, всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол. А если и фол, то точно не желтая. Все очевидно.

– Пытались что-то сказать судье?

– Да. Очень спокойно подошел и попросил его объяснить, в чем заключается фол, что я сделал. Также были рядом боковой и резервный судьи, но никак объяснений не последовало.

– Это проблема РПЛ, что у нас свистят любое падение?

– Когда смотришь наш чемпионат, европейские лиги или Лигу чемпионов, то, конечно, ощущается разница в единоборствах и в том, что дозволено игрокам, – сказал полузащитник «Спартака» после ничьей с «Химками» со счетом 1:1.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

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7 комментариев

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Мукунку хороший
Все объяснения у судьи на банковской карте))
+21
-2
+19
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Lampo
Можно забить на этот Куку чемпионат и готовиться к следующему
+9
-2
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Albert58
Хотелось бы послушать так прославившиеся переговоры между ВАР и главным судейкой. Но это можно только в играх Зенита. Надеюсь, что этот клоун будет отстранён пожизненно. Самое ужасное судейство в этом сезоне.
+6
-2
+4
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Spiker1606
Ответ Мукунку хороший
Все объяснения у судьи на банковской карте))
Миллер до такой степени закомплексованный, видимо его в школе били и унижали. Покупает судей не только для того, чтоб помогали Зениту, но и чтоб других засуживали. Сейчас у Миллера цель, чтоб Спартак был вне 3-го места.
+5
-1
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