Денисов о 2-й желтой с «Химками»: «Даже не фол, контакта не было. Объяснений от судьи не последовало»

Даниил Денисов убежден, что судья Евгений Кукуляк не должен был удалять его за две желтые.

– Сегодня мы сыграли вничью. Не могу быть этим доволен – и своим удалением в том числе.

Могу отметить и похвалить команду. Команда билась. Да, не получилось выиграть этот матч, но в меньшинстве играть тайм и забить гол – хорошее достижение.

– Как вам судейство?

– Обычно не люблю комментировать судейство, но, думаю, всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол. А если и фол, то точно не желтая. Все очевидно.

– Пытались что-то сказать судье?

– Да. Очень спокойно подошел и попросил его объяснить, в чем заключается фол, что я сделал. Также были рядом боковой и резервный судьи, но никак объяснений не последовало.

– Это проблема , что у нас свистят любое падение?

– Когда смотришь наш чемпионат, европейские лиги или Лигу чемпионов, то, конечно, ощущается разница в единоборствах и в том, что дозволено игрокам, – сказал полузащитник « » после ничьей с «Химками» со счетом 1:1.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?