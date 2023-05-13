Денисов о 2-й желтой с «Химками»: «Даже не фол, контакта не было. Объяснений от судьи не последовало»
Даниил Денисов убежден, что судья Евгений Кукуляк не должен был удалять его за две желтые.
– Сегодня мы сыграли вничью. Не могу быть этим доволен – и своим удалением в том числе.
Могу отметить и похвалить команду. Команда билась. Да, не получилось выиграть этот матч, но в меньшинстве играть тайм и забить гол – хорошее достижение.
– Как вам судейство?
– Обычно не люблю комментировать судейство, но, думаю, всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол. А если и фол, то точно не желтая. Все очевидно.
– Пытались что-то сказать судье?
– Да. Очень спокойно подошел и попросил его объяснить, в чем заключается фол, что я сделал. Также были рядом боковой и резервный судьи, но никак объяснений не последовало.
– Это проблема РПЛ, что у нас свистят любое падение?
– Когда смотришь наш чемпионат, европейские лиги или Лигу чемпионов, то, конечно, ощущается разница в единоборствах и в том, что дозволено игрокам, – сказал полузащитник «Спартака» после ничьей с «Химками» со счетом 1:1.
Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?
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