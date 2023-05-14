Радимов о защите «Динамо»: «Селекция – катастрофа! Вы кого привезли? Они же банально не умеют обороняться»
Владислав Радимов назвал катастрофой селекцию «Динамо».
В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Ахмату» (0:3). После матча было объявлено об отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.
«Сегодняшний разгром на своем поле – это совсем перебор, поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – совершенно верное!
У клуба такой стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру «Ахмата» не вычеркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может!
Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный ЦЗ – Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий. Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.
Глядя на сегодняшний матч, хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.
Ордец и Бальбуена тоже неплохо привозили, а пара Бальбуена Евгеньев по 3-5 мячей за игру спокойно пускала весной.