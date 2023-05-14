Радимов о защите «Динамо»: «Селекция – катастрофа! Вы кого привезли? Они же банально не умеют обороняться»

Владислав Радимов назвал катастрофой селекцию «Динамо».

В 27-м туре Мир «Динамо» на своем поле проиграло «Ахмату» (0:3). После матча было объявлено об отставке главного тренера бело-голубых .

«Сегодняшний разгром на своем поле – это совсем перебор, поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – совершенно верное!

У клуба такой стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру « » не вычеркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может!

Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный ЦЗ – , в паре с которым играл то , то молодой Кутицкий. Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.

Глядя на сегодняшний матч, хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.