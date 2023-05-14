Радимов о защите «Динамо»: «Селекция – катастрофа! Вы кого привезли? Они же банально не умеют обороняться»

Теги Сергей Паршивлюк Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Сергей Ташуев Славиша Йоканович Александр Кутицкий Саба Сазонов Милан Майсторович Футбол

Владислав Радимов назвал катастрофой селекцию «Динамо».

В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Ахмату» (0:3). После матча было объявлено об отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Сегодняшний разгром на своем поле – это совсем перебор, поэтому решение убрать тренера досрочно, до окончания сезона – совершенно верное!

У клуба такой стадион, юбилейный год, мощная поддержка и ресурсы – и откровенно стыдный результат. Игру «Ахмата» не вычеркиваем, команда при Ташуеве смотрится действительно здорово, но «Динамо» так бездарно действовать просто не может!

Для начала, отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный ЦЗ – Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий. Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латинских странах и трудностей адаптации, а чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.

Глядя на сегодняшний матч, хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Прости, Влад, следующий раз привезем лучше
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
linfour
Маричаль - да, провал. Ни одного всплеска или даже надежды на проблески. А Фернандес с Майсторовичем очень неплохую временами игру показывают, тем более для своих лет. Милан вообще один из лучших за последний месяц.
Ордец и Бальбуена тоже неплохо привозили, а пара Бальбуена Евгеньев по 3-5 мячей за игру спокойно пускала весной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Собственно как я уже и говорил, клубы РПЛ не умеют усиливаться точечно как Зенит в последнюю пятилетку - скупают пачку легов непонятных, а потом ждут когда кто-то выстрелит, вместо покупки одного качественного.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Капитан Очевидность
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Крапивкин
Ответ linfour
Маричаль - да, провал. Ни одного всплеска или даже надежды на проблески. А Фернандес с Майсторовичем очень неплохую временами игру показывают, тем более для своих лет. Милан вообще один из лучших за последний месяц. Ордец и Бальбуена тоже неплохо привозили, а пара Бальбуена Евгеньев по 3-5 мячей за игру спокойно пускала весной.
Бальбуена топ для РПЛ, защитник уровня Ракицкого или Ивановича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dinamo9777
Ответ Злодей Спб
Собственно как я уже и говорил, клубы РПЛ не умеют усиливаться точечно как Зенит в последнюю пятилетку - скупают пачку легов непонятных, а потом ждут когда кто-то выстрелит, вместо покупки одного качественного.
Точечно, как зенит (малком за 60 лямов и бразилов по 15 мультов с агентскими). Посмотрим где твой зенит будет после уходов этих бразилов
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Булгаков
Ответ dinamo9777
Точечно, как зенит (малком за 60 лямов и бразилов по 15 мультов с агентскими). Посмотрим где твой зенит будет после уходов этих бразилов
Да не уйдут они))) ещё новых наберут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ dinamo9777
Точечно, как зенит (малком за 60 лямов и бразилов по 15 мультов с агентскими). Посмотрим где твой зенит будет после уходов этих бразилов
лучше Малком за 40 чем Максимилиан Филипп за 35 сбежавший бесплатно из политпроекта
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Крапивкин
Ответ dinamo9777
Точечно, как зенит (малком за 60 лямов и бразилов по 15 мультов с агентскими). Посмотрим где твой зенит будет после уходов этих бразилов
Думаешь новых не привезут? Мечтай)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий