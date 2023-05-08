«Зенит» – гегемон, на дистанции его невозможно выбить. «Спартак» должен был показать, что готов биться за чемпионство в следующем году». Радимов после игры в Петербурге

Владислав Радимов уверен, что выиграть чемпионство в борьбе с «Зенитом» пока нельзя.

«Зенит» ровно прошел дистанцию. И если в Кубке их можно в отдельном матче выбить, то на длинных дистанциях — нет. Это сейчас гегемон.

« » в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, «Спартак» уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе.

Ошибка Селихова? Думаю, что вратарь такого уровня не может делать такие ошибки», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?