«Зенит» – гегемон, на дистанции его невозможно выбить. «Спартак» должен был показать, что готов биться за чемпионство в следующем году». Радимов после игры в Петербурге
Владислав Радимов уверен, что выиграть чемпионство в борьбе с «Зенитом» пока нельзя.
«Зенит» ровно прошел дистанцию. И если в Кубке их можно в отдельном матче выбить, то на длинных дистанциях — нет. Это сейчас гегемон.
«Спартак» в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, «Спартак» уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе.
Ошибка Селихова? Думаю, что вратарь такого уровня не может делать такие ошибки», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?
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