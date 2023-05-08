«Зенит» – гегемон, на дистанции его невозможно выбить. «Спартак» должен был показать, что готов биться за чемпионство в следующем году». Радимов после игры в Петербурге

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Селихов Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов уверен, что выиграть чемпионство в борьбе с «Зенитом» пока нельзя.

«Зенит» ровно прошел дистанцию. И если в Кубке их можно в отдельном матче выбить, то на длинных дистанциях — нет. Это сейчас гегемон.

«Спартак» в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, «Спартак» уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе.

Ошибка Селихова? Думаю, что вратарь такого уровня не может делать такие ошибки», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?

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17 комментариев

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Stas Politik
Несмотря на то, что многие прикалывались на тему новых рекордов до игры, хочется отдать должное: Спартак провёл довольно хороший матч и оказал очень серьёзное сопротивление. Работа Абаскаля видна незаметным взглядом. По игре стал выглядеть намного сильнее, чем в Июле, когда в суперкубке отлетел в одну калитку 0-4, состав тоже заметно укрепился, раз такие довольно сильные по меркам РПЛ игроки, как Николсон и Мозес выходят с лавки. Зениту же крайне не хватае нападающего с голевым чутьём в составе. Да, есть Сергеев, но он прекрасен только как опция на замену. В остальном у Вани часто бывают не лучшие матчи. В целом, получился довольно ровный матч, где все решили индивидуальные ошибки игроков гостей.
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Наталья Ларионова
Ответ Velirpa
судей и Газпром Спартак должен одолеть.
А как быть с судьями, которые почти каждый тур допускают ошибки в пользу Спартака?
+15
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KOTOV71
Ответ Наталья Ларионова
А как быть с судьями, которые почти каждый тур допускают ошибки в пользу Спартака?
Это " другие" судьи.
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Любовь Мелехова
Ответ Stas Politik
Несмотря на то, что многие прикалывались на тему новых рекордов до игры, хочется отдать должное: Спартак провёл довольно хороший матч и оказал очень серьёзное сопротивление. Работа Абаскаля видна незаметным взглядом. По игре стал выглядеть намного сильнее, чем в Июле, когда в суперкубке отлетел в одну калитку 0-4, состав тоже заметно укрепился, раз такие довольно сильные по меркам РПЛ игроки, как Николсон и Мозес выходят с лавки. Зениту же крайне не хватае нападающего с голевым чутьём в составе. Да, есть Сергеев, но он прекрасен только как опция на замену. В остальном у Вани часто бывают не лучшие матчи. В целом, получился довольно ровный матч, где все решили индивидуальные ошибки игроков гостей.
Совершенно верно заметили по Сергееву, а вот что делает Кассьерра в Зените, не понимаю.
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юра георгиевский
Сейчас прибегут болелы и начнут ныть, вы их знаете, они очень любят плоды, которые падают с дуба.
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KOTOV71
Зенит играет со Всеми командами,но только два раза в сезоне,( что вдруг на них находит", появляется какой-то игрок " админресурс",и команда Спартак " ловит ступор",и вратарь забывает,как ловить мячик,и игроки,тупо лупят соперников ,получают заслуженные корточки,и пинают мимо ворот,и судьи переходят в стан " заговорщиков ( при условии,что Спартак проигрывает", и даже сам Президент,на полтора часа" забывает" обо всём,и отдаёт приказ " не дать Спартаку выиграть" , может Спартаку действительно" снятся ", ?! зачем мучиться?!))))))
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Алар
Даже Радимов не соврал: только вратарь низкого уровня может делать такие ошибки. Зенит мог бы Селихову и спасибо сказать...
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παсτоρ
Ответ Наталья Ларионова
А как быть с судьями, которые почти каждый тур допускают ошибки в пользу Спартака?
Ага, допускают по мнению местных пользователей, а потом комиссия расставляет все по своим местам.
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Александр Моисеев
Ответ Stas Politik
Несмотря на то, что многие прикалывались на тему новых рекордов до игры, хочется отдать должное: Спартак провёл довольно хороший матч и оказал очень серьёзное сопротивление. Работа Абаскаля видна незаметным взглядом. По игре стал выглядеть намного сильнее, чем в Июле, когда в суперкубке отлетел в одну калитку 0-4, состав тоже заметно укрепился, раз такие довольно сильные по меркам РПЛ игроки, как Николсон и Мозес выходят с лавки. Зениту же крайне не хватае нападающего с голевым чутьём в составе. Да, есть Сергеев, но он прекрасен только как опция на замену. В остальном у Вани часто бывают не лучшие матчи. В целом, получился довольно ровный матч, где все решили индивидуальные ошибки игроков гостей.
Плюс ошибки судей....
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KOTOV71
Ответ ВячеславКЗ
Вы уже первые снимались 10 лет назад. В Крыму хотели играть.
А вы и рады подхватить дурацкую идею! Лучше бы играть в футбол ,как Зенит научились!
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ВячеславКЗ
Ответ KOTOV71
А вы и рады подхватить дурацкую идею! Лучше бы играть в футбол ,как Зенит научились!
Здесь не поспоришь.
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