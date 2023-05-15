«Друзья указали мне, что судья – француз, а у «Милана» 4 французских игрока. Для нас это не проблема». Индзаги о назначении Тюрпена

Симоне Индзаги прокомментировал назначение Клемана Тюрпена на матч с «Миланом».

«Интер» проведет ответный матч с « » в рамках полуфинала чемпионов. Первая игра закончилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0. Ответную встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с .

«Я всегда предпочитал не говорить о судьях, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был эпизод, фол Крунича в штрафной на Бастони, который следовало оценить по-другому. Вполне вероятно, что игра приняла бы другой оборот, если бы счет стал 3:0.

Что касается арбитра завтрашнего матча, друзья указали мне, что он француз и что в составе «Милана» четыре французских игрока... Для нас это не проблема», – сказал главный тренер «Интера».

Матч « » – «Милан» состоится 16 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.