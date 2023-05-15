«Друзья указали мне, что судья – француз, а у «Милана» 4 французских игрока. Для нас это не проблема». Индзаги о назначении Тюрпена

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Футбол

Симоне Индзаги прокомментировал назначение Клемана Тюрпена на матч с «Миланом».

«Интер» проведет ответный матч с «Миланом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0. Ответную встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном

«Я всегда предпочитал не говорить о судьях, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был эпизод, фол Крунича в штрафной на Бастони, который следовало оценить по-другому. Вполне вероятно, что игра приняла бы другой оборот, если бы счет стал 3:0.

Что касается арбитра завтрашнего матча, друзья указали мне, что он француз и что в составе «Милана» четыре французских игрока... Для нас это не проблема», – сказал главный тренер «Интера».

Матч «Интер» – «Милан» состоится 16 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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22 комментария

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Эльдар Гаджиев
чё тогда манипулируешь тут, раз не проблема?
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Niko [Ars]
ну всё, капец
нельзя назначать судью, если его национальность совпадает с национальностью игроков команд))
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Dixon010
Милану только чудо поможет победить. Интер сейчас по всем статьям превосходит Милан: состав, тактика, психология. Но все же верю, что пройти реально. 2-0 всё-таки скользкий счёт, а Милану терять уже нечего. Всё что можно уже и так просрали
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mansur_axe
Сам по себе судья не очень
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Владислав Шевченко
Уже поддавливает)
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headmaster
Получается, надо назначить судью, чья национальность не совпадает ни с одним из игроков/тренеров/владельцев? Или к чему эти нелепые слова?
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Заяцволк
А в нашем Ювентусе непонятно сколько французов. Вчера вроде было двое, а сегодня новости, что снова только один остался
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psycho
судья скандинав
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Алексей Игоревич
Тоже самое говорили про Марчиняка, когда его назначили на матч Милан - Наполи, ведь у гостей 2 поляка в составе. И где проход Наполи?
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Xell
Ну и что пофиг на него.Интер выиграет ещё раз 2-0 только то.
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Xell
Легкий проход для Интера.Милан сейчас им не соперник,их Специя вынесла,а Интер очень уверен в себе и на пике.
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Ale10FJ
Стелит соломку на всякий пожарный. Если вдруг вылетят то сразу можно на судью пенять .
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взгляд со стороны
Даже в такой ситуации уже пытается соломку подстелить себе. Мерзопакостный тип. Работа с мердой только ещё больше раскрыла его гнусную сущность.
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Alex Khakhanoff
В ЛЧ должны судить только молдавские и литовские судьи.. Тогда проблем не будет.
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Xell
Ответ Dixon010
Милану только чудо поможет победить. Интер сейчас по всем статьям превосходит Милан: состав, тактика, психология. Но все же верю, что пройти реально. 2-0 всё-таки скользкий счёт, а Милану терять уже нечего. Всё что можно уже и так просрали
За счёт чего вы можете пройти такой Интер?Жду конструктивизма
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Xell
Ответ Dixon010
Милану только чудо поможет победить. Интер сейчас по всем статьям превосходит Милан: состав, тактика, психология. Но все же верю, что пройти реально. 2-0 всё-таки скользкий счёт, а Милану терять уже нечего. Всё что можно уже и так просрали
За счёт Леау?У Интера лучше полузащиты,лучше атака и защита.Тут как бы ещё раз не проиграть.Тем более Интер будет играть по счёту,он не понесется на Милан,он как паук будет убивать время А вот Милану придётся раскрываться,ведь без забитых мячей он не проходит.А как Интер играет на контратаках?Хорошо.
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