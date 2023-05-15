«Друзья указали мне, что судья – француз, а у «Милана» 4 французских игрока. Для нас это не проблема». Индзаги о назначении Тюрпена
Симоне Индзаги прокомментировал назначение Клемана Тюрпена на матч с «Миланом».
«Интер» проведет ответный матч с «Миланом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0. Ответную встречу обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
«Я всегда предпочитал не говорить о судьях, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был эпизод, фол Крунича в штрафной на Бастони, который следовало оценить по-другому. Вполне вероятно, что игра приняла бы другой оборот, если бы счет стал 3:0.
Что касается арбитра завтрашнего матча, друзья указали мне, что он француз и что в составе «Милана» четыре французских игрока... Для нас это не проблема», – сказал главный тренер «Интера».
Матч «Интер» – «Милан» состоится 16 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.
нельзя назначать судью, если его национальность совпадает с национальностью игроков команд))