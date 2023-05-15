Марчиняк будет судить матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ. Тюрпен назначен на игру «Интер» – «Милан»
Назначены судьи на ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Интер» – «Милан» (первая игра – 2:0)
Судья – Клеман Тюрпен, ассистенты – Николя Дано, Бенжамен Паж. Резервный арбитр – Стефани Фраппар. ВАР – Жером Брисар, АВАР – Бенуа Мийо (все – Франция).
«Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 1:1)
Судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша). Резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния). ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (оба – Польша).
Матч «Интера» и «Милана» состоится завтра, 16 мая. «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в среду, 17 мая. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.
И к npоктoлогу, что ли, раз так на этой теме повёрнуты.
Hala Madrid