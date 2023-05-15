Марчиняк будет судить матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ. Тюрпен назначен на игру «Интер» – «Милан»

Теги Интер Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Иштван Ковач судья Томаш Листкевич Николя Дано Шимон Марчиняк Павел Сокольницки Бенуа Мийо Стефани Фраппар Жером Брисар Бартош Франковски Томаш Квятковски Бенжамен Паж Футбол

Назначены судьи на ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Интер» – «Милан» (первая игра – 2:0)

Судья – Клеман Тюрпен, ассистенты – Николя Дано, Бенжамен Паж. Резервный арбитр – Стефани Фраппар. ВАР – Жером Брисар, АВАР – Бенуа Мийо (все – Франция).

«Манчестер Сити» – «Реал» (первая игра – 1:1)

Судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша). Резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния). ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (оба – Польша).

Матч «Интера» и «Милана» состоится завтра, 16 мая. «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в среду, 17 мая. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

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59 комментариев

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Извилина Заремы
Ответ Мадрид наказывает!
О, легенда котарского финала)) Уже вижу как Ди Мария, ой, точнее Альварес ныряет))
До сих пор не смогли разглядеть контакт ног Дембеле и Анхеля? Соболезную.
+27
-9
+18
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damondiamond
Тюрпен в полуфинале сделает как обычно свою работу - попасть на первые полосы газет
+17
-6
+11
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ман сити фейк
Ответ Бестрофейник 19/20
Интер и Милан играют в полуфинале ЛЧ и одна из этих команд будет в финале. Поверить не могу) Эксперты писали же недавно, что Серия А это чемпионат одной команды (Ювентус) и что все остальные команды просто днища. Проиграть таким командам чемпионат было позорным делом
Бенфика, Порту, Айнтрахт, Тоттенхэм такие себе грозные соперники. Им повезло жеребьевке если честно. Попались бы Ливерпулю или Баварии их бы уже не было. Не говоря о Ман Сити, Реал
+14
-3
+11
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Oleg Kostin
Ответ damondiamond
Тюрпен в полуфинале сделает как обычно свою работу - попасть на первые полосы газет
хз, а мне нравится тюрпен, довольно классно судит
+10
-1
+9
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Andrey Ashhabadskiy
Главное чтобы судьи не пороли. Ждём зрелищных матчей.
+4
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Артур Анадян
Удачи всем командам, пусть победит сильнейший!
+3
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Извилина Заремы
Ответ Мадрид наказывает!
Если смотреть не как ты жопой, а глазами - то это чистая симуляция Анхеля.
Сходите к окyлисту.
И к npоктoлогу, что ли, раз так на этой теме повёрнуты.
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mr kovalsky
Ответ damondiamond
достаточно вспомнить Сити - Бавария и пенальти за ту "руку" Упамекано и ваш комментарий можно удалять, не считая уже остальных таких его решений)
чистая пенка, рука не прижата, в чем предъява
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Бухгалтер2021
пусть победит клуб с большой историей в еврокубках ,чем видеть в финале клуб без истории
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Ман Сити
Ответ Бухгалтер2021
пусть победит клуб с большой историей в еврокубках ,чем видеть в финале клуб без истории
Спасибо что болеешь за Сити. Все же почти 150 лет истории, это не просто так
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bo_larson
Ответ hedgehog111
заносить это традиция Переса и сливочных 🤣🤣🤣
ты про трофеи в клубный музей?
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bo_larson
Ответ Футбол, хоккей итд
Натерпятся еще, миланские команды от Тюрпена...
?
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выходец из убежища
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Помнится как беспределели Арги в финале ЧМ, а этот судья глаза закрывал на всё это, то жёлтую не давал арнам, хотя те всеми методами останавливали соперников, то атаку французов останавливал якобы за фол, хотя мяч был у игрока французской сборной
Но при этом дал французам два пенальти.
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Зубы Дзюбы
Пшек точно что-то исполнит
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1atamir
Клеман Тюрпен будет судить матч в свой день рождения.
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Футбол, хоккей итд
Натерпятся еще, миланские команды от Тюрпена...
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snegoviq
Показалось, Миранчук
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Армен Амбарян
главное что бы матч хороший был,а судью мы не обсуждали после матча!!!)
Hala Madrid
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MADRiD_00
Отлично! Надеюсь мы не заметим судью в этом прекрасном противостоянии. Удачи Реалу🤍
+8
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