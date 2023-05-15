Жоан Лапорта: «Сделаем все возможное ради возвращения Месси в «Барселону»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» сделает все возможное ради возвращения Лео Месси.

Сейчас аргентинец выступает за «ПСЖ». Срок его контракта истекает в июне.

«Мы сделаем все возможное ради возвращения Лео Месси в «Барселону». Мы уже работаем над составом на следующий год. Надеемся, что сможем усилить команду.

У нас в клубе действует план жесткой экономии, чтобы обеспечить соблюдение правил финансового фэйр-плей. Это позволит нам улучшить команду. Мы делаем домашнюю работу, чтобы в следующем сезоне иметь еще более конкурентоспособную команду», – сказал президент «Барселоны» в интервью Jijantes FC.

Статистику 35-летнего нападающего, забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

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23 комментария

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Дриблинг Рэшфорда
Как же хорош Лапорта: сначала сделал все возможное, чтобы его сохранить, а теперь сделает все возможное, чтобы его вернуть
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Пирс Морган
Выборы скоро опять?
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Rachid
Для Лапорты вернуть Месси в Барселону и затем достойно проводить на пенсию (для последующей работы в структуре управления Барсы) - первоочерёдное дело его собственной чести и совести..!.. к тому же этого требуют и все адекватные болелы Барсы
+8
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Алексей Фирстов
Было бы круто, если бы Месси вернулся в Барсу! Уйти из Барсы его вынудило прежнее руководство...
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jackson_07
Вот теперь точно не верю в возвращение Месси.
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Игорь Климов
Спекуляции на имени Лео Месси опять продолжаются.
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Greatest Of All Time
Лучший новость на сегодня. Надеюсь уних получится сделать это.
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liverpool and barcelona fan
Ушел Пике, уходит Бускетс, уйдут скорее всего Альба, Роберто. Избавляться надо от Лангле, Умтити. Продавать Деста (скис вообще), Тринкау (пока что то дают) и искать им замену.
Тут новый контракт Гави не дают зарегистрировать, какой еще Месси???
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Илья Сутурин
а ниже новость, Лапорта: Барса живёт в режиме экономии, но жизнь продолжается! клоун
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Кино Музыка
Опять прикалывается. Но проводы Месси будут выглядеть справедливыми только в Барсе.
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Vlados 86
Возвращать Месси канеш гениальная идея. Если что - сам Хави в полузащиту выйдет.
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alberto-m
Ответ Дриблинг Рэшфорда
Как же хорош Лапорта: сначала сделал все возможное, чтобы его сохранить, а теперь сделает все возможное, чтобы его вернуть
🤣🤣🤣
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Spiker1606
Ответ alberto-m
Всё правильно сказал, но всё равно поставлю тебе минус, за то что написал имя лучшего футболиста, за всю историю футбола ,неправильно.
Правильнее будет лучшего пешехода в истории футбола
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Азамат Кабертай
Ответ Алексей Фирстов
Было бы круто, если бы Месси вернулся в Барсу! Уйти из Барсы его вынудило прежнее руководство...
точно прежнее?)))
+1
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Oleg
Ответ Эркинбек Апаканов
Как раз таки Лапорта выгнал его)))
Эркинбеки и прочие интеллектуалы хотя бы читали почему Лео вынужден был уйти?)
И как это связано с законом и правилами Лиги?
Разве в прекрасной Средней Азии не обучают азам интернета, как искать информацию?
+2
-2
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