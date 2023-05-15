Жоан Лапорта: «Сделаем все возможное ради возвращения Месси в «Барселону»

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» сделает все возможное ради возвращения Лео Месси.

Сейчас аргентинец выступает за « ». Срок его контракта истекает в июне.

«Мы сделаем все возможное ради возвращения Лео Месси в «Барселону». Мы уже работаем над составом на следующий год. Надеемся, что сможем усилить команду.

У нас в клубе действует план жесткой экономии, чтобы обеспечить соблюдение правил финансового фэйр-плей. Это позволит нам улучшить команду. Мы делаем домашнюю работу, чтобы в следующем сезоне иметь еще более конкурентоспособную команду», – сказал президент «Барселоны» в интервью Jijantes FC.

Статистику 35-летнего нападающего, забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

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