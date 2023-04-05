Депутат Свищев о словах Чеферина про отстранение России: «Нужно продолжать диалог с УЕФА, но в первую очередь думать о себе. Европа потом еще будет бегать за нами»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Свищев прокомментировал слова Александера Чеферина о возвращении российских команд

Комментируя возможную отмену отстранения российских команд от международных турниров, президент УЕФА заявил: «Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится». 

«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому.

То, что не должно было произойти, произошло. РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу.

Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал депутат Госдумы.

57 комментариев

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SerVer
Ответ Atolik
А что он ещё мог сказать? Сказал бы другое - иноагент и никак иначе
Мудро.
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SerVer
Ответ maks44
Да, будут бегать за Свищевым и ему подобными, чтобы повестку в суд вручить.
Пришлют через Госуслуги.
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СИ
Свищев, пора всем депутатам от всех партий дать оценку деятельности руководства РфС и РПЛ в свете последних событий: исполком уефа и конгресс уефа
Почему делегация рфс проголосовала за русофобского Чеферина?!
Нет инфориарции с Исполкома уефа - какую позицию озвучил наш член Исполкома по нашему союзнику Белоруссии?
Чеферин четко высказал свою позицию - пока идёт СВО бан с нашего футбола не снимут( лично я понимаю это заявление как шантаж и продолжение попытки раскола нашего общества) , но в то же время в сми озвучено что РФС якобы говорит о каких то дорожных картах, о контактах , о продолжении каких то переговоров и прочем непонятном?
В связи с этим лично мне непонятно озвучило ли руководство рфс свою принципиальную, решительную и патриотичную позицию относительно СВО в уефа?
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Sinister Kid
Всё верно. Посмотрите, как упали результаты, без нашего футбола у Челси, Ливерпуля, Ювентуса и других🤣🤣🤣
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Nerazzurri-88
Ох уж это вечное ублюдско-депутатское "бегать за нами".
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Melnikov1968
Европа будет бегать не за нами, а за нашими деньгами. Как футбольная нация, Россия никому неинтересна.
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La Gushka
Предположим, конфликт закончился. А в УЕФА скажут: как-то несправедливо он закончился...
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Мартинелли
Пока получается всё наоборот
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Лучше б молчал
Если и будет бегать, то за Украиной.
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РОМЫЧ
Будет бегать..с новыми санкцыями..
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Токосо Томимо
". Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал депутат Госдумы"
Танки уже подогнали, скоро погоня начнется
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Spartak ist besser
Ответ RSM-1930
Иди протрезвей)) Может не будешь такую ахинею писать
Здесь укры одни да всякие навальнята недоделки Спорить с ними это себя не уважать.
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tyuiop tyuiop
Ответ Иван Никитенко
путину гага не грозит ,его же свои зет патриоты вздерну,там уже до последнего дурачка дошло,что путин агент запада
естественно.
если он там начнет давать показания то все сядут
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888 AK
Ответ Игореха Веселов
Ну, россияне сами сделали свой выбор...А снявши голову по волосам не плачут, как говорится! Возможно бан снимут, где-нибудь к 2035-2036 году, когда полномочия обнуленыша подойдут к концу так или иначе...
так тогда захваченные земли все равно надо будет Украине возвращать
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Иван Никитенко
Ответ Валера, уходи!!!
Что бы передать в Гаагу
путину гага не грозит ,его же свои зет патриоты вздерну,там уже до последнего дурачка дошло,что путин агент запада
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RSM-1930
Ответ Misson
В то же время Русью управляли варяги, потом 300 лет она была под монголами и татарами, потом Иван Грозный бежал бросив Москву на сожжение крымчакам, потом поляки за 7 лет дважды были в Москве, потом Наполеон сидел в этой же Москве. А теперь с Москвы Рамзан I Ахматович дань собирает и через годик Зеленский придет взимать дань.)
Иди протрезвей)) Может не будешь такую ахинею писать
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snork
Ха.ха, Свищев! Хлеб за животом бегать не будет.
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Игореха Веселов
Ответ 888 AK
РФ уже не победит , Украина пока не победит , а самое опасное если это все затянется за десятилетия и больше , а оно к этому и идет , поэтому бан будет практически вечным как и санкции
Ну, россияне сами сделали свой выбор...А снявши голову по волосам не плачут, как говорится! Возможно бан снимут, где-нибудь к 2035-2036 году, когда полномочия обнуленыша подойдут к концу так или иначе...
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Misson
Ответ RSM-1930
Конечно бегали, один раз до берлина бегали за европейцами, еще один раз аж до Парижа
В то же время Русью управляли варяги, потом 300 лет она была под монголами и татарами, потом Иван Грозный бежал бросив Москву на сожжение крымчакам, потом поляки за 7 лет дважды были в Москве, потом Наполеон сидел в этой же Москве. А теперь с Москвы Рамзан I Ахматович дань собирает и через годик Зеленский придет взимать дань.)
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botev
У депутатов всегда топовая аналитика, я заметил
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Игореха Веселов
Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал депутат Госдумы.

Ну, если Европа и будет за вами бегать, то разве что с криками типа "Съем москаленка"))
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Wiley Fox
Нахрена Европе бабло газрома?

Убрать продажного чеферина и его подельников осталось

И тогда запрет клубам из позорной Газпромлиги с кучей договорняков лишит Россию Европы без всяких сво
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Дмитрий
Ответ RSM-1930
Конечно бегали, один раз до берлина бегали за европейцами, еще один раз аж до Парижа
Ага. У тебя даже буквы европейские в нике, победитель))
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Влад Путман
Нужно побольше цитат от мёртвых террористов на фасадах стадионов. Тогда уж точно вернут в еврокубки.
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NoWar
" Нужно думать о развитии российского футбола"---------------------А что, никто до сих пор о развитии не думает?
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