Депутат Свищев о словах Чеферина про отстранение России: «Нужно продолжать диалог с УЕФА, но в первую очередь думать о себе. Европа потом еще будет бегать за нами»
Дмитрий Свищев прокомментировал слова Александера Чеферина о возвращении российских команд
Комментируя возможную отмену отстранения российских команд от международных турниров, президент УЕФА заявил: «Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится».
«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому.
То, что не должно было произойти, произошло. РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу.
Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал депутат Госдумы.
Почему делегация рфс проголосовала за русофобского Чеферина?!
Нет инфориарции с Исполкома уефа - какую позицию озвучил наш член Исполкома по нашему союзнику Белоруссии?
Чеферин четко высказал свою позицию - пока идёт СВО бан с нашего футбола не снимут( лично я понимаю это заявление как шантаж и продолжение попытки раскола нашего общества) , но в то же время в сми озвучено что РФС якобы говорит о каких то дорожных картах, о контактах , о продолжении каких то переговоров и прочем непонятном?
В связи с этим лично мне непонятно озвучило ли руководство рфс свою принципиальную, решительную и патриотичную позицию относительно СВО в уефа?
Танки уже подогнали, скоро погоня начнется
если он там начнет давать показания то все сядут
Ну, если Европа и будет за вами бегать, то разве что с криками типа "Съем москаленка"))
Убрать продажного чеферина и его подельников осталось
И тогда запрет клубам из позорной Газпромлиги с кучей договорняков лишит Россию Европы без всяких сво