Депутат Свищев о словах Чеферина про отстранение России: «Нужно продолжать диалог с УЕФА, но в первую очередь думать о себе. Европа потом еще будет бегать за нами»

Дмитрий Свищев прокомментировал слова Александера Чеферина о возвращении российских команд

Комментируя возможную отмену отстранения российских команд от международных турниров, президент УЕФА заявил: «Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится».

«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому.

То, что не должно было произойти, произошло. надо двигаться своим путем, не смотреть на . Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу.

Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал депутат Госдумы.