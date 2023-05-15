«Уфа» подтвердила, что может лишиться профессионального статуса: «У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий»

Теги РФС Первая лига Уфа кризис Спорт-Экспресс деньги Футбол

В «Уфе» подтвердили, что клуб может лишиться профессионального статуса.

Ранее Sport24 сообщил, что клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом.

«Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», – сообщили в пресс-службе клуба.

«Уфа» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 29 очками.

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26 комментариев

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Arman FCSM
Настало время идти с челобитной к царю
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Онопко2
Напомню, что ровно 2 года назад Газизовым было провернула афера с якобы температурой плюс 39 в Уфе с целью перенести матч последнего тура с Арсеналом на 2 часа. Афера удалась, команды сыграли с устраивающим их счётом, отправив Ротор в пердив. По всем метеорологическим справочникам максимальная температура в Уфе в этот день была плюс 31. В прошлом году карма настигла жуликов, обе команды вылетели из Премьер-Лиги. Всегда было досадно, когда в небесной лиге пополнение, но не в этот раз.
+15
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grom55
Ответ Football cards 6PG.RU
Они пытались жить за собственные средства, но ......
Что такое собственные средства? Выручка со сдачи бутылок?
Ни кто на "собственные" не живёт, не бывает такого.
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Борух73
в Уфе и у "Салавата Юлаева" проблемы с финансированием всей хоккейной вертикали. похоже придется делать выбор по выживаемости, и он будет отнюдь не в пользу футбола.
+7
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Игорь Владимирович
фк градусник наконец загнулся)))карма прилетела)))) ура
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Новокули26
Ответ Онопко2
Напомню, что ровно 2 года назад Газизовым было провернула афера с якобы температурой плюс 39 в Уфе с целью перенести матч последнего тура с Арсеналом на 2 часа. Афера удалась, команды сыграли с устраивающим их счётом, отправив Ротор в пердив. По всем метеорологическим справочникам максимальная температура в Уфе в этот день была плюс 31. В прошлом году карма настигла жуликов, обе команды вылетели из Премьер-Лиги. Всегда было досадно, когда в небесной лиге пополнение, но не в этот раз.
Очень был мутный клуб,да и их гендир такой же.Если потеряют статус проф клуба,точно не расстроюсь
+7
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micka
Что Газизову не удалось в Спартаке, то он успешно воплотил в Уфе
+5
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Jan Paskel
интересно, а есть ли ещё в мире страна, в которой с таким успехом, на регулярной основе, разваливаются клубы?
+4
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Filipp Gorski
Добро пожаловать в небесную лигу!
+4
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ТТД Бубнова
Странно, думал продажа автобуса поможет. В небесной лиге он не нужен в принципе.
+3
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T622222
Здесь лежит МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ ПАНИКОВСКИЙ человек без
паспорта. Все
свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но
общество не хотело, чтобы он жил за его счет.
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krasno-siniyman
Мне как жителю республики Башкортостан абсолютно не жаль Уфу
Потому что в свое время не поддержали Содовик в Стерлитамаке, на который ходил народ, родили клуб - пустышку без болельщиков, поэтому до свидания. Скучать не будем
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Алексей Байбатров
Жаль. Хороший был клуб
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Destro7451
летом клуб закрывается, на его фундаменте создается новый клуб с гос финансированием и цикл пошел по новой
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Сергей Галынский
Red Bull окрыляет,говорили они
Жаль,не срослось,может хоть стадик успели бы отремонтировать
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gukmamop
плак-плак, денег нету
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Фанат Сан-Марино
Зато отправятся в высший дивизион, в тот, что на небе
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А.Э.РАСИМ
Ну вот.

Товарищи, футбольные центры надо поднимать.
В противном случае так и будет.
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Константин Михайлович
типичная история для таких клубов к сожалению
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Recreated
А как же хитрый башкир??
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Усатая Козляра
зато Динамо Махачкала очков лишили кляузой, поделом вам!
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Евгений Катанаев
Надо в суд сходить, вдруг на этот раз у Федуна получиться денег отжать )
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Football cards 6PG.RU
Они пытались жить за собственные средства, но ......
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Совесть Черданцева
Вот как на них повлиял уход Агаларова
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