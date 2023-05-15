«Уфа» подтвердила, что может лишиться профессионального статуса: «У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий»
В «Уфе» подтвердили, что клуб может лишиться профессионального статуса.
Ранее Sport24 сообщил, что клуб не смог предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.
«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом.
«Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», – сообщили в пресс-службе клуба.
«Уфа» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 29 очками.
Ни кто на "собственные" не живёт, не бывает такого.
паспорта. Все
свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но
общество не хотело, чтобы он жил за его счет.
Потому что в свое время не поддержали Содовик в Стерлитамаке, на который ходил народ, родили клуб - пустышку без болельщиков, поэтому до свидания. Скучать не будем
Жаль,не срослось,может хоть стадик успели бы отремонтировать
Товарищи, футбольные центры надо поднимать.
В противном случае так и будет.