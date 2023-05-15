«Уфа» может лишиться профессионального статуса в ближайшее время (Sport24.ru)

Теги РФС Первая лига Уфа кризис деньги Футбол

«Уфа» может лишиться профессионального статуса в ближайшее время.

Как стало известно Sport24.ru, на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов «Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24. Срок окончательного решения отложили до 22 мая.

Если «Уфа» не сможет предоставить подтвержденный бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то лишится профессионального статуса.

«Уфа» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 29 очками.

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18 комментариев

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WeekendAL
От ред булла до небес.
+50
-2
+48
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Лёха Артемьев
Ответ WeekendAL
От ред булла до небес.
ред булл окрыляет
+36
0
+36
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Radik_2.0
Ответ Тюмен ДL
Не забуду первый домашний матч на Нефтянике против Зенита и ответный матч против Рейнджерс в ЛЕ - было очень атмосферное. Очень жаль, что все так быстро закончилось
Джеррард в Черниковке - этот сюрр до сих пор не укладывается в голове)
+12
-1
+11
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Тюмен ДL
Не забуду первый домашний матч на Нефтянике против Зенита и ответный матч против Рейнджерс в ЛЕ - было очень атмосферное. Очень жаль, что все так быстро закончилось
+9
-1
+8
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Полуэктов Пётр
Ответ avAngard
Так откуда бабки то будут!?Газизову долги Федуну отдавать надо.
Газизов - просто генеральный директор. Это наёмный работник. Его личные долги как физ. лица не имеют отношения к клубу и его бюджету.
+8
-2
+6
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Craz1gor
Ответ Тюмен ДL
Не забуду первый домашний матч на Нефтянике против Зенита и ответный матч против Рейнджерс в ЛЕ - было очень атмосферное. Очень жаль, что все так быстро закончилось
Тот матч, где Уфа не смогла не заковырять ни одного, играя полчаса против девятерых?
+5
0
+5
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Ярик01
Да и хрен с ней.
Пусть деньги в стадион с газоном вложат, может когда-нибудь вернутся.
+2
0
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avAngard
Ответ Полуэктов Пётр
Газизов - просто генеральный директор. Это наёмный работник. Его личные долги как физ. лица не имеют отношения к клубу и его бюджету.
да я угораю ну
+4
-2
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Radik_2.0
логично. как говорит хабиров, не я этот проект начал))
+2
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инок
Никогда такого не было, и вот опять..(с)
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Великий Алонсо
Только вроде Тамбов расформировался, теперь вот и Уфа
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Wiley Fox
Замечательно

Такое ждёт все газовые проекты
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Ванька-Манька
Ответ Radik_2.0
Джеррард в Черниковке - этот сюрр до сих пор не укладывается в голове)
:D я в таком ключе на это ещё не смотрел)
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