«Уфа» может лишиться профессионального статуса в ближайшее время (Sport24.ru)

«Уфа» может лишиться профессионального статуса в ближайшее время.

Как стало известно Sport24.ru, на сегодняшнем заседании комиссии по лицензированию клубов «Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24. Срок окончательного решения отложили до 22 мая.

Если «Уфа» не сможет предоставить подтвержденный бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то лишится профессионального статуса.

«Уфа» занимает 16-е место в таблице с 29 очками.