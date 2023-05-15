«Уфа» может лишиться профессионального статуса в ближайшее время (Sport24.ru)
«Уфа» может лишиться профессионального статуса в ближайшее время.
Как стало известно Sport24.ru, на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов «Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24. Срок окончательного решения отложили до 22 мая.
Если «Уфа» не сможет предоставить подтвержденный бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то лишится профессионального статуса.
«Уфа» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 29 очками.
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