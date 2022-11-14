Болельщики «Уфы», проходящие службу в зоне СВО, записали ролик в поддержку клуба. Газизов пообещал ответное обращение от игроков клуба

Болельщики «Уфы», проходящие службу в зоне СВО, записали видеоролик в поддержку клуба.

«Мы встали на защиту нашей Родины. Но тут пришли плохие новости, что наш клуб может прекратить свое существование. Все мы надеемся, что скоро вернемся домой и на свой любимый сектор. Только «Уфа», и только победа», – сказал боец.

«Не могу не отметить, что происходит с родным клубом. Очень хочется верить, что все будет хорошо, что тренерский штаб и футболисты приложат максимум усилий, а руководство республики не оставит клуб без внимания. Ребята, мы с вами, а вы – с нами. Только «Уфа», и только победа», – добавил другой военнослужащий.

«Я был очень тронут, что, даже находясь в очень непростых условиях, наши фанаты душой остаются с нами и продолжают поддерживать клуб. Уверен, с такими болельщиками у «Уфы» все будет хорошо. Сердечное им спасибо. Я обязательно попрошу футболистов записать встречное видео», – написал генеральный директор клуба Шамиль Газизов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может прекратить свое существование до Нового года, а сотрудники клуба уже были уведомлены о сокращении.