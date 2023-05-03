«Барса» надеется подписать Месси до июльского турне по США

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» уверена, что сможет подписать Лионеля Месси ближайшим летом.

Как передает Marca, президент каталонцев Жоан Лапорта чуть ли не одержим идеей вернуть форварда в клуб.

Руководство «блауграны» уверено, что переговоры много времени не займут, и надеется, что аргентинец будет в команде уже к концу июля, когда она отправится в предсезонное турне по США.

Ранее 35-летний игрок был отстранен от работы с «ПСЖ» за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Его контракт продлен не будет.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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55 комментариев

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Андрей Хенто
Ну логично, Барселона - это конечно мировой бренд, как в принципе и Лео и с ним это совершенно другие деньги.
+34
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+26
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Экспертное мнение
Ответ Фрэнк Канистра
Будет тоже самое что и с подписанием Роналду в МЮ. На бумаге возвращение легенды в родной клуб для того что бы возглавить раздевалку и повести к трофеям. По факту, грандиозный флоп со стареющей легендой и когда то великим игроком, который не может осознать что его время ушло и требует особого отношения хотя банально уже не тянет.
Есть одно НО, дриблинг 35-летнего Месси сильнее, чем у праймового Роналду нулевых годов. И Месси сейчас входит в топ лучших игроков по реальным голосам избирателей, а не как Роналду попавший в топ-20 с 0 голосами чисто по блату. Колоссальная разница.
+36
-22
+14
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rigobersong
Лапорта это делает ради лояльности болельщиков и привлечения новых спонсоров для клуба:) Мне хотелось что бы команда развивалась с новыми игроками и двигалась дальше. Месси это уже прекрасная история Барселоны. Понятно что такой игрок еще может приносить пользу 1-2 сезона, ну просто не вижу в этом здравого смысла, зачем возвращаться назад, если можно идти в светлое будущее:))
+21
-7
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KosSpb
Ответ Фрэнк Канистра
Будет тоже самое что и с подписанием Роналду в МЮ. На бумаге возвращение легенды в родной клуб для того что бы возглавить раздевалку и повести к трофеям. По факту, грандиозный флоп со стареющей легендой и когда то великим игроком, который не может осознать что его время ушло и требует особого отношения хотя банально уже не тянет.
На ЧМ было видно чьё время ушло, а чьё нет.
+24
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+12
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Фрэнк Канистра
Будет тоже самое что и с подписанием Роналду в МЮ. На бумаге возвращение легенды в родной клуб для того что бы возглавить раздевалку и повести к трофеям. По факту, грандиозный флоп со стареющей легендой и когда то великим игроком, который не может осознать что его время ушло и требует особого отношения хотя банально уже не тянет.
+27
-15
+12
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blaugrano
Ответ rigobersong
Лапорта это делает ради лояльности болельщиков и привлечения новых спонсоров для клуба:) Мне хотелось что бы команда развивалась с новыми игроками и двигалась дальше. Месси это уже прекрасная история Барселоны. Понятно что такой игрок еще может приносить пользу 1-2 сезона, ну просто не вижу в этом здравого смысла, зачем возвращаться назад, если можно идти в светлое будущее:))
Так не обязательно вся команда и игра будет вращаться вокруг Месси. Это не Примадон, он поймёт и примет без капризов свою роль в этой новой команде. Не побрезгует начинать матчи со скамейки. Это его родное место - если вернётся, то ведь не заработка ради, а для души и пользе клубу.
+7
-1
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Роман
Ответ Rus Donskoy
мир следит за возвращением гения Месси в родную Барселону. И это уже скоро случится. хотя Месси мог бы перейти за 400 мл долларов в саудовскую Аравию, но Месси ради Барселоны готов играть в разы меньше. Играть Месси будет в родной Барселоне как за сборную Аргентины. дом есть дом.
Месси переходит в Аль Халяль.
Персофаны: " Лео Месси это заслужил, играя в сильном чемпе и накопить себе на пенсию в 35 лет".
А молодой Роналду в 38 лет верблюжью лигу разваливает.
+6
-2
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Болельщик МГ
Ответ Фрэнк Канистра
Не совсем, Месси банально чуть моложе, поэтому он вроде как ещё топ. В ближайший год-два будет падение его качеств игры ( и да он настолько велик, что все ещё будет неплох, но ожидание и у него и у фанатов будут другими) никому ещё не удалось победить время и возраст. То что Роналду до поры до времени показывал в свои 36 было тоже круто, а потом все, обрыв.
Это только теория и твоё личное мнение. Лично я видел, что Месси тащил ПСЖ в определенных играх
+6
-3
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Екн Лор
Ответ HI MARS
Страшный сон Бускетса.И так всю жизнь бегал и за себя,и за Лёлю,а теперь и преклонном возрасте не дадут покоя.Ещё и зарплату придётся снизить(
Повезло хоть не выгнали, как Алемани( хотя ещё не вечер
+9
-6
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Фрэнк Канистра
Ответ Экспертное мнение
Есть одно НО, дриблинг 35-летнего Месси сильнее, чем у праймового Роналду нулевых годов. И Месси сейчас входит в топ лучших игроков по реальным голосам избирателей, а не как Роналду попавший в топ-20 с 0 голосами чисто по блату. Колоссальная разница.
Не совсем, Месси банально чуть моложе, поэтому он вроде как ещё топ. В ближайший год-два будет падение его качеств игры ( и да он настолько велик, что все ещё будет неплох, но ожидание и у него и у фанатов будут другими) никому ещё не удалось победить время и возраст. То что Роналду до поры до времени показывал в свои 36 было тоже круто, а потом все, обрыв.
+6
-3
+3
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Syndycate
Ответ Rus Donskoy
мир следит за возвращением гения Месси в родную Барселону. И это уже скоро случится. хотя Месси мог бы перейти за 400 мл долларов в саудовскую Аравию, но Месси ради Барселоны готов играть в разы меньше. Играть Месси будет в родной Барселоне как за сборную Аргентины. дом есть дом.
Интересно, что ты писать будешь, когда он в СА перейдет)
+4
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Dima H
Ответ A K
Чьё время ушло, Месси? ЧМ-22 пересмотрите и не смешите публику. Уйдёт, конечно, но несколько позже. А уж опорником до 45 сможет играть, наверное.
Пешеход-опорник? Это что то новенькое, я бы посмотрел)
+5
-3
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Екн Лор
Надеюсь, турне покажут по клубному ТВ Барсы
Ах, да...
+12
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hedgehog111
Ответ Экспертное мнение
Есть одно НО, дриблинг 35-летнего Месси сильнее, чем у праймового Роналду нулевых годов. И Месси сейчас входит в топ лучших игроков по реальным голосам избирателей, а не как Роналду попавший в топ-20 с 0 голосами чисто по блату. Колоссальная разница.
проспись
+5
-3
+2
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Sarumian
Ответ Андрей Хенто
Ну логично, Барселона - это конечно мировой бренд, как в принципе и Лео и с ним это совершенно другие деньги.
Можно сразу на 2 умножить прибыль, если успеют подписать.
+1
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JURAVLI
Ответ hedgehog111
Комментарий удален модератором
закусывать надо
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Tpy6kaMerlina
На фоне поездки Лео в "туристическое турне" такая одержимость выглядит как хождение с протянутой рукой. Ну ка, что может предложить Барса Лео по финансам по сравнению с шейхами? Приору вместо мерседеса? Надо подумать.
+3
-2
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Роман
Не будет подписывать клуб -банкрот пенсионера.
Ведь ПСЖ - родной дом для Лео Месси.
+8
-7
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HI MARS
Страшный сон Бускетса.И так всю жизнь бегал и за себя,и за Лёлю,а теперь и преклонном возрасте не дадут покоя.Ещё и зарплату придётся снизить(
+10
-9
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hedgehog111
Ответ Андрей Хенто
Ну логично, Барселона - это конечно мировой бренд, как в принципе и Лео и с ним это совершенно другие деньги.
не смеши! он в своё время сбежал оттуда от жадности.
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donatodonatore
Подпишите,подпишите. Хоть какую-то копейку в штатах и заработаете, а то в долгах как в шелках.
+1
0
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Фрэнк Канистра
Ответ A K
Чьё время ушло, Месси? ЧМ-22 пересмотрите и не смешите публику. Уйдёт, конечно, но несколько позже. А уж опорником до 45 сможет играть, наверное.
Месси опорник в 45 лет?))) ты головой не ударялся?)) он уже сейчас пешком ходит пол матча, я бы глянул на команду с таким опорником))
+1
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DolJun
только хейтер не захочет видеть месси в барсе как можно дольше, но глупо будет отрицать что подобное желание лапорты - лишь повозить месси по америке на потеху местной публике, желательно с новым номером, чтобы собрать со всех максимум денег. простыми словами если месси перейдет - лапорта будет его использовать по своему усмотрению и постарается выдоить его маркетинговый потенциал досуха
+4
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Женя Дерунов
Ответ Андрей Хенто
Ну логично, Барселона - это конечно мировой бренд, как в принципе и Лео и с ним это совершенно другие деньги.
да какие деньги?
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-1
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Nintendo_hero
Ответ Екн Лор
Повезло хоть не выгнали, как Алемани( хотя ещё не вечер
Он сам ушел справедливости ради
0
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