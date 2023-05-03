«Барса» надеется подписать Месси до июльского турне по США

«Барселона» уверена, что сможет подписать Лионеля Месси ближайшим летом.

Как передает Marca, президент каталонцев чуть ли не одержим идеей вернуть форварда в клуб.

Руководство «блауграны» уверено, что переговоры много времени не займут, и надеется, что аргентинец будет в команде уже к концу июля, когда она отправится в предсезонное турне по США.

Ранее 35-летний игрок был отстранен от работы с «ПСЖ» за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Его контракт продлен не будет.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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