«Барса» надеется подписать Месси до июльского турне по США
«Барселона» уверена, что сможет подписать Лионеля Месси ближайшим летом.
Как передает Marca, президент каталонцев Жоан Лапорта чуть ли не одержим идеей вернуть форварда в клуб.
Руководство «блауграны» уверено, что переговоры много времени не займут, и надеется, что аргентинец будет в команде уже к концу июля, когда она отправится в предсезонное турне по США.
Ранее 35-летний игрок был отстранен от работы с «ПСЖ» за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Его контракт продлен не будет.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
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Персофаны: " Лео Месси это заслужил, играя в сильном чемпе и накопить себе на пенсию в 35 лет".
А молодой Роналду в 38 лет верблюжью лигу разваливает.
Ах, да...
Ведь ПСЖ - родной дом для Лео Месси.