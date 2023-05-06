КДК присудил махачкалинскому «Динамо» поражение за то, что в матче с «Уфой» на поле 6 минут не было молодого игрока

КДК РФС присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение за нарушение регламента.

КДК присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение по итогам матча 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (0:0).

Ранее «Уфа» подала протест из-за участия в матче белоруса . В Первой лиге действует правило молодого игрока: согласно регламенту сезона-2022/23, на поле в течение всего матча должен находиться футболист 2001 года рождения и младше. После выхода на поле Лисаковича вместо такого игрока у «Динамо» на поле не было некоторое время.

«В соответствии со статьей 99 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 19 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за нарушение установленных регламентом соревнования обязательных требований для участия в матче футболистов (пункт 10.15 регламента Первой лиги) – аннулировать результат матча (матч завершился ничьей со счетом 0:0) Первой лиги между командами «Уфа» – «Динамо» Махачкала, который состоялся 28 апреля 2023 года, присудить поражение команде «Динамо» г. Махачкала в матче Первой лиги между командами «Уфа» – «Динамо» со счетом 0:3, присудить победу команде «Уфа» г. Уфа в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать ФК «Динамо» г. Махачкала на 100 000 рублей условно.

Установить испытательный срок для ФК «Динамо» г. Махачкала 2 года с момента принятия данного решения.

В соответствии с частью 6 статьи 15, с частью 4 статьи 16, с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Динамо» г. Махачкала в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у ФК «Уфа» г. Уфа в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды (ФК «Уфа» г. Уфа не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения).

Полный протокол заседаний контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет опубликован позднее», – говорится в заявлении КДК.

«В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо». Мы установили факт того, что на 65‑й минуте был заменена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут не было молодого футболиста на поле, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент.

Поэтому КДК за нарушение установленных регламентов соревнования приняло решение аннулировать результат матча», – объяснил « » глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кажется, «Динамо» Махачкала весь сезон нарушало лимит на молодежь. Как это повлияет на расклады в Первой лиге?

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