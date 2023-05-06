КДК присудил махачкалинскому «Динамо» поражение за то, что в матче с «Уфой» на поле 6 минут не было молодого игрока

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига КДК РФС Уфа Артур Григорьянц Эрбол Атабаев Матч ТВ Руслан Лисакович Динамо Махачкала регламент Футбол

КДК РФС присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение за нарушение регламента.

КДК присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение по итогам матча 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (0:0).

Ранее «Уфа» подала протест из-за участия в матче белоруса Руслана Лисаковича. В Первой лиге действует правило молодого игрока: согласно регламенту сезона-2022/23, на поле в течение всего матча должен находиться футболист 2001 года рождения и младше. После выхода на поле Лисаковича вместо Эрбола Атабаева такого игрока у «Динамо» на поле не было некоторое время.

«В соответствии со статьей 99 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 19 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за нарушение установленных регламентом соревнования обязательных требований для участия в матче футболистов (пункт 10.15 регламента Первой лиги) – аннулировать результат матча (матч завершился ничьей со счетом 0:0) Первой лиги между командами «Уфа» – «Динамо» Махачкала, который состоялся 28 апреля 2023 года, присудить поражение команде «Динамо» г. Махачкала в матче Первой лиги между командами «Уфа» – «Динамо» со счетом 0:3, присудить победу команде «Уфа» г. Уфа в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать ФК «Динамо» г. Махачкала на 100 000 рублей условно.

Установить испытательный срок для ФК «Динамо» г. Махачкала 2 года с момента принятия данного решения.

В соответствии с частью 6 статьи 15, с частью 4 статьи 16, с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Динамо» г. Махачкала в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у ФК «Уфа» г. Уфа в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды (ФК «Уфа» г. Уфа не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения).

Полный протокол заседаний контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет опубликован позднее», – говорится в заявлении КДК.

«В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо». Мы установили факт того, что на 65‑й минуте был заменена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут не было молодого футболиста на поле, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент.

Поэтому КДК за нарушение установленных регламентов соревнования приняло решение аннулировать результат матча», – объяснил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кажется, «Динамо» Махачкала весь сезон нарушало лимит на молодежь. Как это повлияет на расклады в Первой лиге?

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25 комментариев

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Дядя ТУРА
шутка про хитрого Шамиля
+43
-9
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Arman FCSM
Ответ Дядя ТУРА
шутка про хитрого Шамиля
*смех от твоей шутки про хитрого Шамиля*
+34
-3
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Sergio
ща начнутся шутки про хитрого Шамиля
+30
-5
+25
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Joseph Conin
Уфа как всегда всеми путями пытается спастись - то градусники идут в дело, то регламент. Никто ведь кроме них этого нарушения не замечал, хотя динамовцы так почти все игры провели
Ну то-есть на правила можно наплевать?
+9
0
+9
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Arman FCSM
Молодой игрок был. Просто он отлучался на эти 6 минут, чтобы побриться. Паспорту не поверили
+12
-3
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DroDmit11
Какой интересный регламент
+8
0
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Нейтральный критик
– Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно.
– Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!
+8
0
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Барыга блинами
Щас Уфу из зоны вылета за уши вытянет этот хитрый Шамиль)
+5
0
+5
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блокад блокадыч
Очень “оперативно“🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+4
0
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keeper
Уфа по окончании сезона заявит о закрытии. Клубный автобус выставлен на продажу, всё решено, денег нет!
+3
0
+3
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Aleks Abkhalimov
Ответ Filipp Gorski
Снова тошнотную Уфу пытаются вытянуть Да пускай сгинут уже в ПФЛ а там может и вообще пропадут
Надеюсь туда и зенит отправиться
+7
-5
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Aleks Abkhalimov
Ответ Joseph Conin
Уфа как всегда всеми путями пытается спастись - то градусники идут в дело, то регламент. Никто ведь кроме них этого нарушения не замечал, хотя динамовцы так почти все игры провели
Ну треть вы из этих которые аправдывают нарушения правил
+3
-1
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Cst Cap
Что там с другими матчами, где сабж участвовал?
+1
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Андрей Ковшаров
Ответ блокад блокадыч
Очень “оперативно“🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Наконец-то, хоть так выиграли
+2
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Альф Третий
Ответ Sergio
ща начнутся шутки про хитрого Шамиля
А ведь наверняка Шамиль сейчас где-то улыбается и думает: "Вот это да, я никакого протеста подавать не буду, у меня молодые игроки всегда на месте". Хитрость - это знание правил.
+1
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Инженер Управляющий
Ответ Arman FCSM
*смех от твоей шутки про хитрого Шамиля*
заразительно смеёшься
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Meny
Ответ keeper
Уфа по окончании сезона заявит о закрытии. Клубный автобус выставлен на продажу, всё решено, денег нет!
Автобус продан, потому что во много раз повысили аренду стадиона, а денег так и не дали. Но автобус - не единственный, хоть и очень крутой.
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Garrincha_the best
Ответ Joseph Conin
Уфа как всегда всеми путями пытается спастись - то градусники идут в дело, то регламент. Никто ведь кроме них этого нарушения не замечал, хотя динамовцы так почти все игры провели
да, Уфа себя плохо повела, наябедничала...остальным видимо надо было 12го игрока на поле в составе соперника, чтоб заметить
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Meny
Смешно, что многие другие не знают тех правил, которые знает один Газизов )
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Шухрат Казыев
Много путей достижения цели
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&_Bishep_&
Что такое шесть минут от целой жизни?
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