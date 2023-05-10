«КАМАЗ» просит КДК РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо» за нарушение регламента Первой лиги
Еще один клуб просит РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо».
Ранее КДК РФС присудил махачкалинскому клубу техническое поражение по итогам матча Мелбет Первой лиги против «Уфы» (0:0) за то, что на поле 6 минут не было молодого игрока, как того требует регламент.
Теперь «КАМАЗ» просит присудить поражение «Динамо» из‑за нарушений регламента. Матч команд состоялся 8 апреля в Махачкале и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
«Рассмотрим заявление «КАМАЗа» по матчу с махачкалинским «Динамо» на неучастие в команде не менее одного молодого футболиста.
«КАМАЗ» просит присудить техническое поражение сопернику», – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Кажется, «Динамо» Махачкала весь сезон нарушало лимит на молодежь. Как это повлияет на расклады в Первой лиге?
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