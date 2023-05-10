«КАМАЗ» просит КДК РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо» за нарушение регламента Первой лиги

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига КАМАЗ КДК РФС Уфа Артур Григорьянц Матч ТВ Динамо Махачкала регламент Футбол

Еще один клуб просит РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо».

Ранее КДК РФС присудил махачкалинскому клубу техническое поражение по итогам матча Мелбет Первой лиги против «Уфы» (0:0) за то, что на поле 6 минут не было молодого игрока, как того требует регламент.

Теперь «КАМАЗ» просит присудить поражение «Динамо» из‑за нарушений регламента. Матч команд состоялся 8 апреля в Махачкале и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«Рассмотрим заявление «КАМАЗа» по матчу с махачкалинским «Динамо» на неучастие в команде не менее одного молодого футболиста.

«КАМАЗ» просит присудить техническое поражение сопернику», – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Кажется, «Динамо» Махачкала весь сезон нарушало лимит на молодежь. Как это повлияет на расклады в Первой лиге?

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6 комментариев

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блокад блокадыч
в кои то веки спортс оперативно выложил новость про первую лигу)
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Joseph Conin
Ей богу, лучше бы не выходили в первую лигу - меньше года за игру забиваем, да ещё и регламент не соблюдаем
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инок
Совершенно ненужное правило регламента, имитация бурной деятельности КДК по развитию футбола
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Ковид 07.10.52
Странно, что клубы подают жалобы, а не сам кдк занимается матчами, в которых был нарушен регламент...
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Yujanin
че так все переполошились? Вроде Динамо не претендует особо на Премьер-лигу.
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SuperGrom
Ответ Yujanin
че так все переполошились? Вроде Динамо не претендует особо на Премьер-лигу.
Динамо не претендует, но некоторые команды засчет них могут получить нахаляву очки и подтянуться к 1-4 местам и шансам на стыки
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