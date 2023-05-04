Уткин об «Акроне»: «Сотрудник РФС сказал мне: «Всю малину нам испортили. Какого хрена они выбили «Спартак»?»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Краснодар деньги Акрон Футбол

Василий Уткин поблагодарил «Акрон» за выступление в Фонбет Кубке России.

Тольяттинский «Акрон» дошел до финала Пути регионов, где уступил «Краснодару» в послематчевой серии 11-метровых (0:0, 2:4 по пенальти).

Ранее в плей-офф «Акрон» обыграл «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

«Я разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником Российского футбольного союза, который сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого хрена они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»

И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе – чуть-чуть менее безнадежное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо «Акрону» за то, что он пошумел», – сказал блогер и журналист Василий Уткин.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Srzhya
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
За то остальных болельщиков порадовали
Видимо только незнакомых с элементарной грамматикой, которые пишут "зато" раздельно
+118
-22
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
За то остальных болельщиков порадовали
+136
-73
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
а такая простая мысль что это не Акрон а Спартак всю малину испортил им в голову даже не приходит...
+59
-8
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dead88 Poets
есть такая профессия Спартак выбивать
+61
-30
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Ростов-на-Дону
вам ли ныть?!
Админресурс Зенита:
Снятие главного судьи
У одних пустые сектора,а ,кое кому последнее,десятое предупреждение за одинаковые нарушения
Не наказывать за флаги НСДАП
Не наказывать за расизм в адрес вратаря сборной
Не наказывать за допинг всей командой.
Поменять регламент в середине сезона.
Трехкратное чаепитие с судьями(одно закрытое,о котором узнали благодаря телеграмм каналам инсайдеров)...
+36
-14
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Grey_Wolf
жертвы ЕГЭ...что ж вы хотите...
При чем тут ЕГЭ вообще?! У меня туча знакомых со вполне себе советским образованием, моих ровесников и однокашников, но при этом абсолютно безграмотных и невежественных людей. Вот просто умиляет, что нашли люди себе жупел в виде этого самого приснопамятного ЕГЭ, и поминают его где ни попадя. Не падающий уровень педагогов, не деградацию самой системы образования, а именно вот ЕГЭ. Вот прям фу упрощать так системные проблемы и сводить все вообще к не имеющей значения теме.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кто составил коспекты Лобановского?
Мда, ничего себе какой админресурс у московского "Спартака"!
+46
-28
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Выбили КБ по делу,могли и больше забить,это к Спартаку вопросы должны быть у "высокопоставленного чиновника РФС",а не к Акрону.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grey_Wolf
Ответ Srzhya
Видимо только незнакомых с элементарной грамматикой, которые пишут "зато" раздельно
жертвы ЕГЭ...что ж вы хотите...
+30
-18
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Главное открытие этого сезона - это команда Акрон.
Команде уважение от всей души!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Вася превратился реально в инфоцыгана. Проповедует болезным: злой Дзюба, коварный Зенит, сплошной заговор, Спартак всем нужен в финале Кубка, потому что без него вообще футбол - не футбол. Они жрут ложками и не обращают внимания на реальность.

Чистая Зарема, только в пять раз больше.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Такие дела
Спартак понадеялся, судейку не купил. А без этого он любой школьной команде проиграет
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Dead88 Poets
есть такая профессия Спартак выбивать
Это почетная, нужная и востребованная профессия.
+26
-21
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Да, теперь и премии будут поменьше, и украсть будет сложнее.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Тайосич
Админресурс Зенита: 3 президента клуба в кресле президента РФС Гендир Митрофанов в кресле генсека РФС Семилегионерщина Это во 100 крат бьёт всё другое от всех клубов вместе взятых.
Семилегионерщина пробелы. Вот как при семибанкирщене нефть внаглую разделили - вот беда.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Тайосич
Админресурс Зенита: 3 президента клуба в кресле президента РФС Гендир Митрофанов в кресле генсека РФС Семилегионерщина Это во 100 крат бьёт всё другое от всех клубов вместе взятых.
А что Зенит приобрел при них?Есть примеры?Скинуть ссыль как Федун отзывался о Дюкове во главе РФС?
Хотя нет,надо:
- Леонид Арнольдович, как бы вы прокомментировали избрание Александра Дюкова - председателя правления и гендиректора "Газпромнефти" - новым главой Российского футбольного Союза?

- На мой взгляд, это хорошая кандидатура. Потому что Александр Дюков зарекомендовал себя - как очень успешный менеджер.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kabardinka
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Мда, ничего себе какой админресурс у московского "Спартака"!
Симонян свалил, но его дело живёт.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Celsius
Ответ Cruel Snake
Аналогичный вопрос, а кого ### они так хреново играли? Что заслужили, то и получили
Неправда! Спартак играл просто божественно, дело решил непреодолимый административный ресурс крона!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Ответ .ru
а такая простая мысль что это не Акрон а Спартак всю малину испортил им в голову даже не приходит...
Им даже не приходит мысль, что никакой малины и не было
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GromwuD
сдается мне все совсем наоборот... всем было интересно притопить за Акрон, у меня и мыслей не было смотреть , после вылета Зенита..., а благодаря Акрону, посмотрел еще несколько игр...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oliver65
Привет,Спартачек!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Жаль Акрон вылетел. А так-то на финал Акрон- ЦСКА пришло бы очень много зрителей посмотреть,как отлетает очередной московский клуб.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ну уж что, а 2 финала подряд хта команда не заслужила. Весна провалена полностью, а вылет из кубка только вишенка
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Когда-то вместо Макрона было Знамя Труда из Орехова-Зуева, так же всю малину испортило.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Аналогичный вопрос, а кого ### они так хреново играли? Что заслужили, то и получили
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий