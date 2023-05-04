Уткин об «Акроне»: «Сотрудник РФС сказал мне: «Всю малину нам испортили. Какого хрена они выбили «Спартак»?»
Василий Уткин поблагодарил «Акрон» за выступление в Фонбет Кубке России.
Тольяттинский «Акрон» дошел до финала Пути регионов, где уступил «Краснодару» в послематчевой серии 11-метровых (0:0, 2:4 по пенальти).
Ранее в плей-офф «Акрон» обыграл «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».
«Я разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником Российского футбольного союза, который сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого хрена они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»
И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе – чуть-чуть менее безнадежное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо «Акрону» за то, что он пошумел», – сказал блогер и журналист Василий Уткин.
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Снятие главного судьи
У одних пустые сектора,а ,кое кому последнее,десятое предупреждение за одинаковые нарушения
Не наказывать за флаги НСДАП
Не наказывать за расизм в адрес вратаря сборной
Не наказывать за допинг всей командой.
Поменять регламент в середине сезона.
Трехкратное чаепитие с судьями(одно закрытое,о котором узнали благодаря телеграмм каналам инсайдеров)...
Команде уважение от всей души!
Чистая Зарема, только в пять раз больше.
Хотя нет,надо:
- Леонид Арнольдович, как бы вы прокомментировали избрание Александра Дюкова - председателя правления и гендиректора "Газпромнефти" - новым главой Российского футбольного Союза?
- На мой взгляд, это хорошая кандидатура. Потому что Александр Дюков зарекомендовал себя - как очень успешный менеджер.