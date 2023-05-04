Уткин об «Акроне»: «Сотрудник РФС сказал мне: «Всю малину нам испортили. Какого хрена они выбили «Спартак»?»

Василий Уткин поблагодарил «Акрон» за выступление в Фонбет Кубке России.

Тольяттинский «Акрон» дошел до финала Пути регионов, где уступил « » в послематчевой серии 11-метровых (0:0, 2:4 по пенальти).

Ранее в плей-офф «Акрон» обыграл « », «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

«Я разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником Российского футбольного союза, который сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого хрена они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»

И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе – чуть-чуть менее безнадежное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо « » за то, что он пошумел», – сказал блогер и журналист .

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд