«Уфа» продает клубный автобус за 24,7 млн рублей. Газизов объяснил это желанием сохранить клуб без долгов

Теги премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов Матч ТВ Футбол

Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» продает клубный автобус, чтобы не иметь долгов.

Ранее в интернете появилось объявление о продаже клубного автобуса «Уфы» за 24,7 млн рублей.

– Объявление действительно, клуб продает автобус.

– Из‑за проблем с финансированием?

– Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача – сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать, – сказал гендиректор «Уфы».

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11 комментариев

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Алексей Ненахов
Газизов просто должен Спартаку ) хороший предлог
+14
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Ебздрогыч
«Уфа» продает клубный автобус за 24,7 млн рублей.

Уфа - автобус в режиме 24 на 7
+10
-1
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Ебздрогыч
После продажи Газизов подаст в суд на покупателя чтобы получить еще бабла
+5
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CHELSEA_2008
Енисей покупает пусть.
+3
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Filipp Gorski
Пора уже Уфе в небесную лигу
+2
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Игорь Пичугин
И тут хитромудрый башкир решил Энюжку поиметь, ведь с Федула и Салиховой не получилось.
+1
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Katin Dag
пешком ходить будут на матчи,не,обожаю рпл😂
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nugoboss
или меняют на ПАЗик с доплаты в 24 млн.
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KOTOV71
Помню,Спартак на игру ,на метро ездил. Газизов - продавец автобусов?!
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Andrey Yaroslavtsev
Часы бы свои продал
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Новый тренер ФК Спартак
Какой талантливый управленец
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