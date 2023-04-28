«Уфа» продает клубный автобус за 24,7 млн рублей. Газизов объяснил это желанием сохранить клуб без долгов

Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» продает клубный автобус, чтобы не иметь долгов.

Ранее в интернете появилось объявление о продаже клубного автобуса «Уфы» за 24,7 млн рублей.

– Объявление действительно, клуб продает автобус.

– Из‑за проблем с финансированием?

– Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача – сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать, – сказал гендиректор «Уфы».

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