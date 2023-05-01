«МЮ» и «ПСЖ» следят за Абрахамом. Переговоров с «Ромой» еще нет

Теги ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тэмми Абрахам Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» следят за Тэмми Абрахамом.

Скауты этих клубов посетили матч «Ромы» против «Милана» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport. Английский футболист отметился забитым голом в этой игре.

«Юнайтед» и «ПСЖ» ищут нового нападающего. Англичане хотят подписать игрока на замену Вауту Вегорсту, а французы планируют заменить Уго Экитика.

«Рома» еще не ведет переговоров ни с одним из клубов, но готова к тому, что скоро получит предложения. В контракте Абрахама указана сумма отступных для «Челси» – 80 миллионов евро, и «Рома» не хочет делать скидку для других клубов. 

В текущем сезоне Серии А 25-летний форвард провел 32 матча, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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10 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Arthurino
80 лямов за Абрахама? Пожалуй, мы все знаем куда он может перейти за такую сумму
В любой топ-клуб с дурным руководством
+4
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+4
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rigobersong
Продать Томори и Абрахама и купить Мудрика и Фофану за миллиард, это надо быть фк Мемом:))
+2
0
+2
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Ман Сити
Уйдет в маню за 150, как раз их уровня игрок
+5
-4
+1
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Arthurino
80 лямов за Абрахама? Пожалуй, мы все знаем куда он может перейти за такую сумму
+1
-1
0
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avcgloronalduMU
Тен хаг против глейзераов потому что хочет много денег на трансферы, но не факт, что кто захочет в мю
мбаппе в реал
Холланд в сити и в реала
лева в барсу, а не в мю
беллингем в реал и может сити, ливер, но не в мю
+1
-1
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jonnysilverhand01
За каждый гол в Серии А по 10 миллионов - Боули, что скажешь ? Надо брать ! Вингеры уже есть, теперь нужно «здоровых» нападающих набрать штук 5, а дальше … в Чемпионшип !
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che kaif
Икарди на Абрахама можно махнуть не глядя только зачем ПСЖ Абрахам. Ничем не лучше Экитике
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Любезный Коссутий
у него довольно слабая статистика, чтобы стоить 80 миллионов.
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Любезный Коссутий
Ответ avcgloronalduMU
Тен хаг против глейзераов потому что хочет много денег на трансферы, но не факт, что кто захочет в мю мбаппе в реал Холланд в сити и в реала лева в барсу, а не в мю беллингем в реал и может сити, ливер, но не в мю
причем тут Лева и МЮ?
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