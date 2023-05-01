«МЮ» и «ПСЖ» следят за Абрахамом. Переговоров с «Ромой» еще нет
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» следят за Тэмми Абрахамом.
Скауты этих клубов посетили матч «Ромы» против «Милана» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport. Английский футболист отметился забитым голом в этой игре.
«Юнайтед» и «ПСЖ» ищут нового нападающего. Англичане хотят подписать игрока на замену Вауту Вегорсту, а французы планируют заменить Уго Экитика.
«Рома» еще не ведет переговоров ни с одним из клубов, но готова к тому, что скоро получит предложения. В контракте Абрахама указана сумма отступных для «Челси» – 80 миллионов евро, и «Рома» не хочет делать скидку для других клубов.
В текущем сезоне Серии А 25-летний форвард провел 32 матча, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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мбаппе в реал
Холланд в сити и в реала
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беллингем в реал и может сити, ливер, но не в мю