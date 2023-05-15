Бувач не знает, останется ли спортдиректором «Динамо» после отставки Йокановича
Желько Бувач не знает, останется ли он на посту спортивного директора «Динамо».
Накануне в отставку был отправлен главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович.
— Будете ли вы в «Динамо» после провала Йокановича?
— Я не знаю, — сказал Бувач.
Бувач работает спортивным директором «Динамо» с февраля 2020 года. Контракт с 61‑летним боснийцем рассчитан до конца сезона‑2023/24.
Советский спорт пишет, что Бувача оставляют, контракт у него еще на сезон....или все таки Цорн в печень???