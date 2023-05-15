Бувач не знает, останется ли спортдиректором «Динамо» после отставки Йокановича

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Желько Бувач Футбол

Желько Бувач не знает, останется ли он на посту спортивного директора «Динамо».

Накануне в отставку был отправлен главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович.

— Будете ли вы в «Динамо» после провала Йокановича?

— Я не знаю, — сказал Бувач.

Бувач работает спортивным директором «Динамо» с февраля 2020 года. Контракт с 61‑летним боснийцем рассчитан до конца сезона‑2023/24.

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6 комментариев

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Кино Музыка
Для полного абсурда остался Цорн.
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Chinese mafia
Если будут правильные решения, как спортдира, тогда останется. Поживем - увидим.
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argentina10
сколько же задумок под конец сезона руководство Динамо нам устроило....будет о чем говорить в межсезонье)))
Советский спорт пишет, что Бувача оставляют, контракт у него еще на сезон....или все таки Цорн в печень???
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Андрей Кобранов
А по мне так вместе с Иокановичем в аут !
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Андрей Кобранов
Динамо - не место для экспериментов ….
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argentina10
неизвестно останется ли Бувач, Николича еще ни кто не назначал, а только он претендент на пост гл тренера....сколько еще открытий новых нам тут перетерать)))
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