Бувач не знает, останется ли спортдиректором «Динамо» после отставки Йокановича

Желько Бувач не знает, останется ли он на посту спортивного директора «Динамо».

Накануне в отставку был отправлен главный тренер бело-голубых .

— Будете ли вы в «Динамо» после провала Йокановича?

— Я не знаю, — сказал .

Бувач работает спортивным директором «Динамо» с февраля 2020 года. Контракт с 61‑летним боснийцем рассчитан до конца сезона‑2023/24.

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома