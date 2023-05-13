Чалов установил личный рекорд по голам в лиге за сезон – 16

Федор Чалов установил личный рекорд по голам за сезон чемпионата.

Нападающий ЦСКА открыл счет в матче против « » в 27-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Это 16-й гол в текущем розыгрыше чемпионата России.

Ранее Федор никогда не забивал столько мячей в рамках одного чемпионата. В сезоне РПЛ-2018/19 он отличился 15 раз, это было его лучшим показателем.

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.