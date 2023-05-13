Чалов установил личный рекорд по голам в лиге за сезон – 16
Федор Чалов установил личный рекорд по голам за сезон чемпионата.
Нападающий ЦСКА открыл счет в матче против «Торпедо» в 27-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Это 16-й гол Чалова в текущем розыгрыше чемпионата России.
Ранее Федор никогда не забивал столько мячей в рамках одного чемпионата. В сезоне РПЛ-2018/19 он отличился 15 раз, это было его лучшим показателем.
С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
После командировки в Базель заиграл новыми красками )
И Федотов нашел к нему ключики, чтобы не уходил в себя после неудач и продолжал играть.