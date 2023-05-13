Чалов установил личный рекорд по голам в лиге за сезон – 16

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Торпедо рекорды Федор Чалов Футбол

Федор Чалов установил личный рекорд по голам за сезон чемпионата.

Нападающий ЦСКА открыл счет в матче против «Торпедо» в 27-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Это 16-й гол Чалова в текущем розыгрыше чемпионата России.

Ранее Федор никогда не забивал столько мячей в рамках одного чемпионата. В сезоне РПЛ-2018/19 он отличился 15 раз, это было его лучшим показателем. 

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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4 комментария

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Кирилл
Вообще шикарнейший сезон у Феди !

После командировки в Базель заиграл новыми красками )
И Федотов нашел к нему ключики, чтобы не уходил в себя после неудач и продолжал играть.
+6
-1
+5
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Shoorale
Радует что в лиге форварды нормальное количество голов начали забивать, а не как раньше по 14 года от силы
+3
0
+3
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*BG*
Федя - молодец! Еще бы чуток добавить в реализации моментов и было бы вааще все здОрово. Вдвойне приятно, что Федя - свой воспитанник.
0
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