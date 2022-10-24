«Венеция» хочет подписать Чалова: «Планируем сделать запрос в ЦСКА»

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Федор Чалов привлек внимание итальянского клуба.

Нападающим ЦСКА интересуется «Венеция» из Серии Б. Об этом сообщил главный скаут команды Александер Мента.

«Мы бы хотели подписать Федора Чалова.

Он находится в шорт-листе «Венеции», планируем сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», – сказал Мента.

За «Венецию» уже выступает российский вингер Денис Черышев.

В 14 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Чалов забил 10 голов. Статистика нападающего – здесь.

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