Невилл об «Арсенале»: «Они и не были способны справиться. Я всегда сомневался в их опытных игроках»

Гари Невилл высказался о неудаче «Арсенала» в борьбе за победу в АПЛ.

Вчера команда разгромно проиграла «Брайтону» (0:3). Теперь « » нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть .

«Борьбу за победу в АПЛ слишком раздули. Все будут говорить о травме одного игрока: Салиба. Я не могу слушать это, извините. Когда в составе 20 с чем-то футболистов, я не могу это слышать.

«Сити» на протяжении многих лет терял игроков, «Ливерпуль» терял игроков. Любая команда, которая борется за трофей, теряет игроков. Если бы у них отсутствовало пять или шесть игроков, я бы сказал, что им действительно не повезло. Но им не пришлось испытывать ничего подобного.

Даже в матче с «Брайтоном»: Мартинелли уходит, Троссард выходит. Зинченко не играет, Тирни на поле. Их ситуация – это не массовые потери. Я знаю, что Мартинелли явно лучше Троссарда, но Троссард – более чем способный футболист.

«Арсенал» просто не смог справиться, и в итоге у них не хватило энергии. Думаю, результат матча с «Брайтоном» связан как с энергией и характером, так и с мастерством. Они просто перестали чувствовать ноги в самый ответственный момент.

«Сити» оказывал на них давление, но «Сити» всегда собирался давить. Так и бывает в каждой гонке за титул. Первый титул невозможно выиграть спокойно. Такое может случиться, но все-таки обычно это не так. Это борьба. Это большая борьба.

Чтобы пройти через это, нужен огромный опыт, и мне всегда было интересно, есть ли у « » такой опыт. Я всегда сомневался в этом. Я всегда сомневался, что им хватит опыта, чтобы справиться в конце, когда молодые игроки почувствуют давление.

Габриэл, Парти, Джака и еще пара других игроков проводят слабейший отрезок сезона. Они растеряли форму. Игроки постарше не смогли успокоить молодых, у которых из-за сильного давления неизбежно возникнут трудности в такой момент. Опытные игроки не подставили плечо.

Я уже 25 лет повторяю, что «Класс 92» впервые выиграл чемпионат не из-за «Класса 92». Мы выиграли его из-за Роя Кина, из-за Стива Брюса, из-за Гари Паллистера, из-за Эрика Кантона и из-за Петера Шмейхеля.

Стержень шел через всю команду, и он был абсолютно прочным, как скала. Это был кирпич. Его было невозможно сломать. Они были невероятны. А рядом с ними играли Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Фил Невилл, , Райан Гиггз и Никки Батт. Вокруг них было много молодых игроков.

Нам было тяжело, действительно тяжело. Ноги начинают подкашиваться. Вы находитесь под давлением, потому что читаете медиа. Sky Sports каждые 10 секунд выпускает промо-ролики, в которых говорится, что гонка за титул продолжается. И вы думаете: «Это мы!»

Это поглощает так, что невозможно поверить. От этого не уйти. Игроки «Арсенала» идут по улице, и каждый болельщик говорит: «Ты сделаешь это, ты сделаешь это!» И это просто обрушивается на тебя, как тонна кирпичей.

Опытные игроки остаются спокойными, они не волнуются. Они успокаивают всех и помогают преодолевать сложные моменты. Вот в них я всегда и сомневался. Хребет «Арсенала» пошатнулся в самый трудный момент. На мой взгляд, они и не были способны справиться с этим.

Но это не значит, что в будущем они не смогут это сделать. Они могут развить этот опыт, добавить пару игроков. Микель Артета – молодой тренер. Так что не все потеряно. Но на сегодняшний день, как я думаю, победа «Ман Сити» нанесла по ним сокрушительный удар. И это совпало с выдающейся игрой «Брайтона» на выезде», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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