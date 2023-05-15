Невилл об «Арсенале»: «Они и не были способны справиться. Я всегда сомневался в их опытных игроках»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл высказался о неудаче «Арсенала» в борьбе за победу в АПЛ.

Вчера команда Микеля Артеты разгромно проиграла «Брайтону» (0:3). Теперь «Манчестер Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть АПЛ.

«Борьбу за победу в АПЛ слишком раздули. Все будут говорить о травме одного игрока: Салиба. Я не могу слушать это, извините. Когда в составе 20 с чем-то футболистов, я не могу это слышать.

«Сити» на протяжении многих лет терял игроков, «Ливерпуль» терял игроков. Любая команда, которая борется за трофей, теряет игроков. Если бы у них отсутствовало пять или шесть игроков, я бы сказал, что им действительно не повезло. Но им не пришлось испытывать ничего подобного.

Даже в матче с «Брайтоном»: Мартинелли уходит, Троссард выходит. Зинченко не играет, Тирни на поле. Их ситуация – это не массовые потери. Я знаю, что Мартинелли явно лучше Троссарда, но Троссард – более чем способный футболист.

«Арсенал» просто не смог справиться, и в итоге у них не хватило энергии. Думаю, результат матча с «Брайтоном» связан как с энергией и характером, так и с мастерством. Они просто перестали чувствовать ноги в самый ответственный момент.

«Сити» оказывал на них давление, но «Сити» всегда собирался давить. Так и бывает в каждой гонке за титул. Первый титул невозможно выиграть спокойно. Такое может случиться, но все-таки обычно это не так. Это борьба. Это большая борьба.

Чтобы пройти через это, нужен огромный опыт, и мне всегда было интересно, есть ли у «Арсенала» такой опыт. Я всегда сомневался в этом. Я всегда сомневался, что им хватит опыта, чтобы справиться в конце, когда молодые игроки почувствуют давление.

Габриэл, Парти, Джака и еще пара других игроков проводят слабейший отрезок сезона. Они растеряли форму. Игроки постарше не смогли успокоить молодых, у которых из-за сильного давления неизбежно возникнут трудности в такой момент. Опытные игроки не подставили плечо.

Я уже 25 лет повторяю, что «Класс 92» впервые выиграл чемпионат не из-за «Класса 92». Мы выиграли его из-за Роя Кина, из-за Стива Брюса, из-за Гари Паллистера, из-за Эрика Кантона и из-за Петера Шмейхеля.

Стержень шел через всю команду, и он был абсолютно прочным, как скала. Это был кирпич. Его было невозможно сломать. Они были невероятны. А рядом с ними играли Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Фил Невилл, Гари Невилл, Райан Гиггз и Никки Батт. Вокруг них было много молодых игроков.

Нам было тяжело, действительно тяжело. Ноги начинают подкашиваться. Вы находитесь под давлением, потому что читаете медиа. Sky Sports каждые 10 секунд выпускает промо-ролики, в которых говорится, что гонка за титул продолжается. И вы думаете: «Это мы!»

Это поглощает так, что невозможно поверить. От этого не уйти. Игроки «Арсенала» идут по улице, и каждый болельщик говорит: «Ты сделаешь это, ты сделаешь это!» И это просто обрушивается на тебя, как тонна кирпичей.

Опытные игроки остаются спокойными, они не волнуются. Они успокаивают всех и помогают преодолевать сложные моменты. Вот в них я всегда и сомневался. Хребет «Арсенала» пошатнулся в самый трудный момент. На мой взгляд, они и не были способны справиться с этим.

Но это не значит, что в будущем они не смогут это сделать. Они могут развить этот опыт, добавить пару игроков. Микель Артета – молодой тренер. Так что не все потеряно. Но на сегодняшний день, как я думаю, победа «Ман Сити» нанесла по ним сокрушительный удар. И это совпало с выдающейся игрой «Брайтона» на выезде», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Все, «Арсенал» больше не бьется за титул – после 0:3 от «Брайтона». Лукомский грустит и восторгается соперником

«Сити» в одном матче от чемпионства. Потому что «Арсенал» опять проиграл

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ну вот теперь опыта хоть обожрись. Обидно они конечно чемпионство упустили.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ MansZ
С Сити Гвардиолы мало кто справится на дистанции. Даже МЮ времен Ферги, каким бы ни был их стержень
МЮ Ферги основном становились чемпионами обычно набрав 80+ очков. А у Пепа 90+ основном. По набранным очкам за сезон Пепу нет равных. Даже мега неудачном сезоне Ман Сити при Гвардиоле набрали 81 очко. Этого хватило бы составить конкуренцию чемпионским сезонам Ферги. А Ферги даже стал чемпионом набрав 80 очков
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Да, слишком молодая и неопытная команда! Но у них отличный результат в этом сезоне! Есть куда расти, интересно будет посмотреть на них в ЛЧ!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MansZ
С Сити Гвардиолы мало кто справится на дистанции. Даже МЮ времен Ферги, каким бы ни был их стержень
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Слишком жестко.
В этом сезоне «Арсенал» прыгнул выше головы и Артета почти совершил чудо. Но бороться на равных с «МанСити» можно лишь не допуская сбоев вообще.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Так что не всё потеряно (сказал Невил) !
Всё только начинается мля,Арсенал как феникс восстаёт из пепла. Не хватило чутка хлоднокровности и спокойствия,в целом на верном пути 💪🏼✊🏼
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ ман сити фейк
МЮ Ферги основном становились чемпионами обычно набрав 80+ очков. А у Пепа 90+ основном. По набранным очкам за сезон Пепу нет равных. Даже мега неудачном сезоне Ман Сити при Гвардиоле набрали 81 очко. Этого хватило бы составить конкуренцию чемпионским сезонам Ферги. А Ферги даже стал чемпионом набрав 80 очков
У Сэра в соперниках были праймовые Моур и Венгер, а не Лэмпард и Артета. Из топовых тренеров только Клопп.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashot Kafka
Ответ ВладимирНеПутин
Характера не хватило. Лестер воспользовались шансом и именно на характере вытянули, хотя не сказать, что там если и не молодые, то прям опытных в борьбе за чемпионство много было.
Да ерунда это все про характер. Решает уровень организации игры, плюс глубина состава. У Арсенала 6 игроков сыграли больше 2500 минут, у Сити таких всего двое. Закончился к весне бензин да и все. Плюс ключевой игрок выбыл, а Холдинг это даже не уровень АПЛ, будем честны.
Шансы были пока Сити буксовал, но они выдали 11 побед в чемпионате - это в целом выдающийся результат больше похожий на что-то из футбольного менеджера, а не из реального футбола. На дистанции с ними сейчас вряд ли хоть один клуб в мире бороться может.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bm
У Арсенала не хватило глубины состава, как у МС. Есть позиции, где ключевые игроки, и им нет замены даже близкого уровня. Например Салиба или Парти. Отсутствие Жезуса кое-как голами компенсировали, но он выполнял колоссальную черновую работу/прессинг.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SergioRamos92
Ответ ВладимирНеПутин
Характера не хватило. Лестер воспользовались шансом и именно на характере вытянули, хотя не сказать, что там если и не молодые, то прям опытных в борьбе за чемпионство много было.
У Лестера все же тогда не Ман сити Гвардиолы был конкурент на дистанции
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
у твоей Валенсии не было хребта вовсе
+14
-12
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
batterbin
Сокрушительный удар по Арсеналу нанес МС или нет - узнаем в следующем сезоне. В сухом остатке у Арсенала отличный сезон со смазанной концовкой, плюс участие в ЛЧ, что очень важно для перспектив клуба. Да, когда всю первую половину сезона и начало второй половины Арсенал бодро бежал по турнирной таблице - хочешь не хочешь начинаешь верить в тот самый шанс, но все в итоге вышло довольно обыденно. Может, в недалеком будущем шанс еще появится...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axs Men
Ответ DolJun
да артета и так прыгнул в этом сезоне выше головы. конечно многие надеялись, что наконец хоть кто-то скинет этого судейского физрука с насеста, но холанд просто бист, да и оливеры, из сезона в сезон натягивающие пепа на чемпионство, никуда не делись. абсолютно ненужное поражение брайтону, учитывая что у физрука матч против реала который тоже может получиться крайне тяжелым, т.е. хотя бы интригу сохранили, а так да, теперь хз когда уже арс так близко подберется. в последний раз, кажется, это было 2ое место за лестером, если не ошибаюсь
Ты не устал писать однотипные комментарии? Тебе за них хоть платят? D
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Овечкин
Ответ Денис Супрунюк
Мда, странное высказывание в адрес своей команды
Невилл в МЮ был, а не в арсенале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Ответ Тиджани Бабангида
Слишком жестко. В этом сезоне «Арсенал» прыгнул выше головы и Артета почти совершил чудо. Но бороться на равных с «МанСити» можно лишь не допуская сбоев вообще.
У Арсенала было много осечек. Сити дал шанс оторваться в какой-то момент и от Арсенала требовалось лишь побеждать там, где от них ждали 3 очка, но они либо проигрывали, либо героически ничью только вытаскивали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Hella black
Так что не всё потеряно (сказал Невил) ! Всё только начинается мля,Арсенал как феникс восстаёт из пепла. Не хватило чутка хлоднокровности и спокойствия,в целом на верном пути 💪🏼✊🏼
Серьёзно так считаете? Арсенал конечно улучшает игру, но убежденен, что серий из 8 побед подряд в новом сезоне у Арсенала не будет. Там и ЛЧ подкосит, и зарплаты подрастут, и мальчишки начнут смотреть на клубы побольше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ MansZ
С Сити Гвардиолы мало кто справится на дистанции. Даже МЮ времен Ферги, каким бы ни был их стержень
МЮ Ферги скорее всего был бы в положении Ливерпуля Клоппа, к сожалению.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ ман сити фейк
МЮ Ферги основном становились чемпионами обычно набрав 80+ очков. А у Пепа 90+ основном. По набранным очкам за сезон Пепу нет равных. Даже мега неудачном сезоне Ман Сити при Гвардиоле набрали 81 очко. Этого хватило бы составить конкуренцию чемпионским сезонам Ферги. А Ферги даже стал чемпионом набрав 80 очков
Бро те времена были другими , не факт что во времена ферги он смог бы набрать по 90+ очков , факт в том что ферги на дистанции был неуловим ,и если в те времени пеп и смог бы сделать 90+ думаю ферги составил бы ему конкуренцию , как это сделал клопп , соперничество порождает и все качества до максимума, не думаю что вы считаете что и ливерпуль клопа был сильней мю времен ферги из за того что и клопп набирал 4 года больше 81 очков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Алексей Фирстов
Да, слишком молодая и неопытная команда! Но у них отличный результат в этом сезоне! Есть куда расти, интересно будет посмотреть на них в ЛЧ!
Результат для них отличный и есть куда расти. Но в ЛЧ, сдается мне, опытный топ клуб их не заметит.
Да и в целом Арсенал начал сезон бодро, но последние месяцы он уже играет совсем не отлично. К ним привыкли и приспособились, а Артета пока ничего не меняет. Многое от него зависит. Будут в следующем сезоне так же играть - скатятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Ответ Алексей Фирстов
Да, слишком молодая и неопытная команда! Но у них отличный результат в этом сезоне! Есть куда расти, интересно будет посмотреть на них в ЛЧ!
Характера не хватило. Лестер воспользовались шансом и именно на характере вытянули, хотя не сказать, что там если и не молодые, то прям опытных в борьбе за чемпионство много было.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
добрый грек
В итоге Арсенал сам себе всё проиграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
у Арсенала как не было характера, так и нет. в год, когда Лестер стал чемпионом, канониры все топы были в кризисе и даже тогда Арсеналу не хватило характера взять свой титул наконец-то. круто, что была та сказка Лестера, но с позиции Арсенала это очередной провал

тут тоже вроде сезон хороший, но были все шансы стать чемпионами - тупо сами слили концовку МС, который параллельно в ЛЧ лучшими клубами мира рубится
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Семь человек из основного состава пропустило от десяти матчей чемпионата и больше. Сам факт того, что Арсенал за месяц до конца лидировал - это уже чудо. Зимнее ТО почти отсутствовало. Добавили бы того же Кайседо, кого-нибудь на фланги обороны - мб и поборолись бы. Правда, в повторении я сильно сомневаюсь, потому что Астон Вилла на трансферы летом готова отдать 230 млн, а Артете с барского плеча выделят аж 150, но ничего, подождем, пока усатый рыцарь помрет, а в команду придет кто-то более расточительный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Надеюсь следующем сезоне несколько команд будут претендовал на титул
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU RD2
Ну эти сомнения были у всех всегда. Когда за спиной идет мастер игры на дистанции Пеп, ты никогда не можешь быть уверен на все 100 до последнего тура. Но все равно, даже мне как фанату дьяволов нравилась эта сказка. Они выжимали максимум из себя, и за это думаю каждый фанат канониров должен быть рад. Ну и баланс опыта и молодостью также важна, чего также не хватило пушкарям
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий