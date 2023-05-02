Невилл об «Арсенале»: «Сити» выиграет лигу, думаю, но всякое может произойти. Мы видели, как мощная команда выходит вперед, а потом начинаются проблемы»

Гари Невилл считает, что «Арсенал» сохраняет шанс на чемпионство.

Несмотря на то, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» считает «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за , он призвал «Арсенал» бороться до последнего тура.

«Думаю, « » выиграет лигу. Но все же всякое может случиться. Мы видели, как мощная команда выходит вперед, но потом у нее начинаются проблемы, как это было с « » в последние несколько недель.

В 2012 году, когда «Сити» впервые выиграл АПЛ, «Юнайтед» шел впереди них, и все подумали: «О, вот теперь они поднажмут», – но они оступились.

Так что «Арсенал» должен продолжать в том же духе, главное трезво оценивать команды в этой части сезона. Я часто использую эту фразу, когда впереди четыре или пять игр.

Со мной такое было в первом сезоне в « », тогда в последнем туре мы не выиграли у «Вест Хэма», а потом «Блэкберн» не выиграл у «Ливерпуля», и если бы мы победили, мы бы выиграли лигу.

Поэтому нужно просто убедиться, что ты выполняешь свою работу. И я думаю, если вы в «Арсенале», то убедитесь, что через три недели вы не будете оглядываться назад и думать: «Мы думали, что проиграли. Но если бы мы обыграли «Челси» и «Ньюкасл», то выиграли бы, ведь «Сити» потерял очки». «Арсеналу» нужно восстановиться перед матчами с « » и «Ньюкаслом», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Gary Neville Podcast.

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