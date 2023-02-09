Гари Невилл: «Исторические гранды – «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» – недовольны тем, что «Сити» делает то же, что и они»
Гари Невилл считает, что старые гранды АПЛ недолюбливают «Манчестер Сити».
«Они полны решимости доказать, что не сделали ничего плохого. Мне кажется, им не нравится думать о том, что устоявшиеся гранды недовольны их действиями.
Таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», историческим грандам, не нравится, что новичок выходит на поле и делает то же самое, что делают они.
Они могут использовать этот аргумент в свою пользу в ближайшие несколько месяцев. Я немного обеспокоен тем, что происходит внутри клуба с футбольной точки зрения, и тем, как они играют. Что-то идет не так.
С финансовой точки зрения «Манчестер Сити» вызывает у меня некоторую симпатию. Я не поклонник финансового фэйр-плей. Это означает, что наверху всегда будут одни и те же клубы, потому что их доходы выше, а другие клубы будут стоять ниже, потому что не могут конкурировать с ними по доходам», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Гари Невилл: «Сити» никогда не станет таким же большим клубом, как «МЮ». Когда от спонсоров он начал получать больше, чем «Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», люди задумались»
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Ну да, епта куда уж бедняга сити до МЮ. Вот же с...кто главный мешок в АПЛ. Прям гениальная аналитика
давай сравним Реал и Сити начиная с эпохи шейхов.
начиная с сезона 08/09ман Сити потратил
2,3млрд,продал на 800млн.
трансферный баланс -1,5млрд евро.
Реал потратил 1,6млрд,продал 1,2млрд
трансферный баланс -400млн евро.
И ещё Реал не продают своих воспитанников через левые схемы Саутгемптонам по 20млн евро.
6-3 не такой уж и страшный счет. типа 3-0
нашу Барсу 8-2 грохали.
вот это размотали, так размотали