Гари Невилл: «Исторические гранды – «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» – недовольны тем, что «Сити» делает то же, что и они»

Гари Невилл считает, что старые гранды недолюбливают «Манчестер Сити».

«Они полны решимости доказать, что не сделали ничего плохого. Мне кажется, им не нравится думать о том, что устоявшиеся гранды недовольны их действиями.

Таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», « », историческим грандам, не нравится, что новичок выходит на поле и делает то же самое, что делают они.

Они могут использовать этот аргумент в свою пользу в ближайшие несколько месяцев. Я немного обеспокоен тем, что происходит внутри клуба с футбольной точки зрения, и тем, как они играют. Что-то идет не так.

С финансовой точки зрения « » вызывает у меня некоторую симпатию. Я не поклонник финансового фэйр-плей. Это означает, что наверху всегда будут одни и те же клубы, потому что их доходы выше, а другие клубы будут стоять ниже, потому что не могут конкурировать с ними по доходам», – сказал бывший защитник « ».

Гари Невилл: «Сити» никогда не станет таким же большим клубом, как «МЮ». Когда от спонсоров он начал получать больше, чем «Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», люди задумались»

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