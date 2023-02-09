Гари Невилл: «Исторические гранды – «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» – недовольны тем, что «Сити» делает то же, что и они»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Гари Невилл считает, что старые гранды АПЛ недолюбливают «Манчестер Сити».

«Они полны решимости доказать, что не сделали ничего плохого. Мне кажется, им не нравится думать о том, что устоявшиеся гранды недовольны их действиями.

Таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», историческим грандам, не нравится, что новичок выходит на поле и делает то же самое, что делают они.

Они могут использовать этот аргумент в свою пользу в ближайшие несколько месяцев. Я немного обеспокоен тем, что происходит внутри клуба с футбольной точки зрения, и тем, как они играют. Что-то идет не так.

С финансовой точки зрения «Манчестер Сити» вызывает у меня некоторую симпатию. Я не поклонник финансового фэйр-плей. Это означает, что наверху всегда будут одни и те же клубы, потому что их доходы выше, а другие клубы будут стоять ниже, потому что не могут конкурировать с ними по доходам», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Гари Невилл: «Сити» никогда не станет таким же большим клубом, как «МЮ». Когда от спонсоров он начал получать больше, чем «Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль», люди задумались»

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45 комментариев

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Нурлан Баетов
Ответ Yri Yrov
Арабы достали поэтому хочешь чтобы они Мю купили? С головой все ок?
Все вещи в жизни прямым текстом воспринимаете?
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Диер Ташкент
Ответ kunimaster
какая разница кто был главным, если держателями акций были америкосы, который вливали деньги. по 50 лямов за Фердинандов и Тевезов выкидывалось, с учетом инфляции это как 250 лямов сейчас. Ранее были Яп Стамы, Йорки, Кины и прочий сброд за сумасшедшие по тем временам деньги. Мешок был похлеще Сити.
да, МЮ был настолько "мешком" похлеще сити, что начиная с 1990 года по 2013, в течение 23 сезона всего ТРИ раза занял первое место по суммарным тратам в АПЛ. А Манчестер Сити в ШЕСТИ сезонах больше всех тратили в лиге в течение 14 сезона.
Ну да, епта куда уж бедняга сити до МЮ. Вот же с...кто главный мешок в АПЛ. Прям гениальная аналитика
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_Alex*
Конечно. Тратят на уровне Сити, а по титулам дырка от бублика (Ливерпуля это конечно не касается). Тут у любого бомбанет
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Томаш Спенсер
Ответ QWertY
Никогда не понимал хейта в сторону Сити и их владельцев. Трансферный рынок как те же Реал, ПСЖ и Челси они не взрывали, дебильных покупок а-ля Ильярамменди за 40 мультов или Кепку за 80 не совершали. Выстроили отличную систему, сделали из клуба гегемона АПЛ, что по игре, что по результатам.
Ты как обычно в футболе тотальный нуль 😎
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Timur Zhorabekov
Ответ Фанат спорта01
чем ильяраменди за 40млн хуже мангаля за 50млн? или кепа за 80млн хуже грилиша за 120?
Лукаку?
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Gheorghe Rusu
Ответ QWertY
Никогда не понимал хейта в сторону Сити и их владельцев. Трансферный рынок как те же Реал, ПСЖ и Челси они не взрывали, дебильных покупок а-ля Ильярамменди за 40 мультов или Кепку за 80 не совершали. Выстроили отличную систему, сделали из клуба гегемона АПЛ, что по игре, что по результатам.
Антони 100 мульт(((
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#SharkTeam
Осторожно смотрю на эти высказывания гарика. Больно подозрительно адекватны высказывания этого мюшного
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untilofend
что значит то же что и они? про Ливерпул такое говорить? раз в сто лет кого то покупают и то продавая основного футболиста... а вот челси, мю и даже арсенал дофига тратили да
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untilofend
Ответ евГений
Лол, Глейзеры купили МЮ в 2005, когда тот уже был грандом, и повесили на него свой долг (который выплачивают до сих пор) До этого главным в клубе был Мартин Эдвардс, британец. Историю хоть чутка надо знать, прежде чем писать всякую чушь. По твоим же ориентировкам, поднялся благодаря «вливанию американских денег» именно Ливер, когда его купили в 2010 он стал бить трансферные рекорды, и только через 10 лет в 1 раз взял чемпионство АПЛ.
Ливерпул стал бить собственные трансферные рекорды и то за счет продаж. а так они почти нечего не тратили. а сити из "воздуха" деньги брал.
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
Так тренд задали именно они, ты не умеешь читать? Ильяраменди купили за 40 в 13 году, а Мангаля Сити купил за 40 уже в 14 году. Тоже самое касается и про трансферы Кепки и Грилиша
а то что Сити за год до этого купил почти 30летного фернандиньо за 40млн ты тактично умолчишь?
давай сравним Реал и Сити начиная с эпохи шейхов.
начиная с сезона 08/09ман Сити потратил
2,3млрд,продал на 800млн.
трансферный баланс -1,5млрд евро.
Реал потратил 1,6млрд,продал 1,2млрд
трансферный баланс -400млн евро.
И ещё Реал не продают своих воспитанников через левые схемы Саутгемптонам по 20млн евро.
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QWertY
Ответ Okaka
а как же покупки Зидана, Бекхема, Роналдо,Фигу и др?
В том числе)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Born is the King
Асренал, МЮ и Ливер просто не хотят лишней конкуренции. Сити уже больше 10 лет размазывает Мю по 6:1,6:3 постоянно унижая, а Асренал уже стал постоянкой Сити. Конечно эти клубы хотят, чтобы Сити отправили в Шип или дивизионы
при 6-1МЮ был в меньшинстве
6-3 не такой уж и страшный счет. типа 3-0
нашу Барсу 8-2 грохали.
вот это размотали, так размотали
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ kunimaster
А причем тут Арсенал и Ливерпуль? за счет вливания американских денег поднялся только МЮ.
ахаха, и много Глейзеры вбухали в МЮ?
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Okaka
Ответ QWertY
Так тренд задали именно они, ты не умеешь читать? Ильяраменди купили за 40 в 13 году, а Мангаля Сити купил за 40 уже в 14 году. Тоже самое касается и про трансферы Кепки и Грилиша
а как же покупки Зидана, Бекхема, Роналдо,Фигу и др?
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Сергей Посохов
Ответ QWertY
Так тренд задали именно они, ты не умеешь читать? Ильяраменди купили за 40 в 13 году, а Мангаля Сити купил за 40 уже в 14 году. Тоже самое касается и про трансферы Кепки и Грилиша
Да ну. Началось все с Рона и Бейла в реал по 100, но там хотя бы деньги соответствовали уровню и вернулись в хз кратном размере вложения. Потом Неймар в обход ффп, ну а потом сити начал закупки после прихода пепа, по 200-300 лямов за окно. Пи чем брали особо не торговавшись. Ну а теперь мы имеем Нуньеса за 80. Энцо который ничего не показал за 120 при цене в 20. Так что теперь 100 лямов за игрока будут нормой. Даже 150
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kunimaster
Ответ евГений
Лол, Глейзеры купили МЮ в 2005, когда тот уже был грандом, и повесили на него свой долг (который выплачивают до сих пор) До этого главным в клубе был Мартин Эдвардс, британец. Историю хоть чутка надо знать, прежде чем писать всякую чушь. По твоим же ориентировкам, поднялся благодаря «вливанию американских денег» именно Ливер, когда его купили в 2010 он стал бить трансферные рекорды, и только через 10 лет в 1 раз взял чемпионство АПЛ.
какая разница кто был главным, если держателями акций были америкосы, который вливали деньги. по 50 лямов за Фердинандов и Тевезов выкидывалось, с учетом инфляции это как 250 лямов сейчас. Ранее были Яп Стамы, Йорки, Кины и прочий сброд за сумасшедшие по тем временам деньги. Мешок был похлеще Сити.
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Маноло Санчи́с
Ответ Экспертное мнение
Резко придумали защитный механизм для исторических грандов, чтобы они сами не стали как Аяксы и Бенфики на фоне богатых Ман Сити и ПСЖ) Вот и вся правда, всё очень просто. Еще смешнее поведение фанатиков: Реалу можно всех грабить и забирать Мбапп Кабавинг платя мильёны, а ПСЖ нельзя пытаться сохранить своих лучших, по мнению глорков они обязаны отдавать своих хороших игроков в их любимые исторические мешки)))
Про ПСЖ очень смешно) Учитывая сколько они заплатили за Неймара, и на какую зп переподписали Мбаппе)) И это не говоря про зп Месси)))
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Маноло Санчи́с
Ответ kunimaster
А причем тут Арсенал и Ливерпуль? за счет вливания американских денег поднялся только МЮ.
Как это при чём? А кто является владельцем того же Ливерпуля, не скажешь?
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Экспертное мнение
Ответ Маноло Санчи́с
Так раньше и по 100 млн. даже за топовых игроков ни кто не давал. А сейчас спокойно по 60-70 дают за ноунеймов, не проведших даже половины сезона на приличном уровне.
Резко придумали защитный механизм для исторических грандов, чтобы они сами не стали как Аяксы и Бенфики на фоне богатых Ман Сити и ПСЖ) Вот и вся правда, всё очень просто. Еще смешнее поведение фанатиков: Реалу можно всех грабить и забирать Мбапп Кабавинг платя мильёны, а ПСЖ нельзя пытаться сохранить своих лучших, по мнению глорков они обязаны отдавать своих хороших игроков в их любимые исторические мешки)))
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Stone Island Patch
Ответ ман сити фейк
А это хорошо по твоему?
Для владельцев - да, для клуба - не очень
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Акира_1
Ответ Mario14
Олды помнят, что беспредел с ценами начался гораздо раньше, когда Абрамович купил Челси!
Какой же там беспредел начался, если в те времена цены выше 50 лямов Абрамович не платил, а по сто первыми начали МЮ откидывать как раз?
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ман сити фейк
Ответ Stone Island Patch
Дядь, пендосы наоборот только выкачивали деньги. Учи матчасть
А это хорошо по твоему?
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Диер Ташкент
Ответ kunimaster
А причем тут Арсенал и Ливерпуль? за счет вливания американских денег поднялся только МЮ.
профан
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Stone Island Patch
Ответ kunimaster
А причем тут Арсенал и Ливерпуль? за счет вливания американских денег поднялся только МЮ.
Дядь, пендосы наоборот только выкачивали деньги. Учи матчасть
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
чем ильяраменди за 40млн хуже мангаля за 50млн? или кепа за 80млн хуже грилиша за 120?
Так тренд задали именно они, ты не умеешь читать? Ильяраменди купили за 40 в 13 году, а Мангаля Сити купил за 40 уже в 14 году. Тоже самое касается и про трансферы Кепки и Грилиша
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-6
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