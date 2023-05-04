«Неймар, убирайся!» Фанаты «ПСЖ» пришли к дому бразильца и призвали его покинуть клуб

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия болельщики Неймар Футбол

Фанаты «ПСЖ» пришли к дому Неймара и призвали его покинуть клуб.

Вчера ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а Лионеля оскорбляли. Клуб осудил поведение фанатов.

Выяснилось, что болельщики также пришли к дому бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты у дома игрока.

Сам футболист подтвердил произошедшее, отметив, что фанаты ушли около 9 часов вечера по местному времени.

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89 комментариев

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Aleksey Yashin
«Неймар, убирайся!» – кричали фанаты у дома игрока

У Неймара просто очень грязно в доме, и чистоплотные фанаты пришли призвать его к уборке
+203
-7
+196
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Los Galácticos
В общем я так понял фанам ПСЖ вообще все надоело и они хотят вернуть старый добрый ПСЖ который был до прихода шейхов :)
+181
-12
+169
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Granero-24
А к Мбаппе когда собираются ?
+84
-8
+76
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Гуселебедь
Ответ Los Galácticos
В общем я так понял фанам ПСЖ вообще все надоело и они хотят вернуть старый добрый ПСЖ который был до прихода шейхов :)
На волне ностальгии вернут Ротена, Паулету, Роналдиньо на пару сезонов. Будут идти в середине таблицы в надежде на то, что однажды прервут гегемонию Лиона
+54
-4
+50
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Пирс Морган
Вот же без Неймара (24 гол+пас за 20 матчей) то заживут, каждый год будет требл
+38
-5
+33
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Molodoy91
Ответ Гуселебедь
На волне ностальгии вернут Ротена, Паулету, Роналдиньо на пару сезонов. Будут идти в середине таблицы в надежде на то, что однажды прервут гегемонию Лиона
И Семака )
+34
-1
+33
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kodgong
Ответ Пенс
Теперь бы к бесполезному пешему не забыть прийти.
а зачем. у него контракт не до 2027 года) Летом сам свалит.
+18
-1
+17
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cektor
а когда к Мбаппе придут? хотя он сам скоро убежит в реал ))
+19
-2
+17
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Prokuror Prokurorov
Неймар, конечно, хрусталь, но во всех важных матчах для ПСЖ, в т.ч. слитых, в т.ч. слитых бездарно, он был одним из лучших на поле. В Ковидной ЛЧ 2020, пока Мбаппе был травмирован, он в одиночку вытащил команду в финал ЛЧ.
+17
-2
+15
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kodgong
Ответ Granero-24
А к Мбаппе когда собираются ?
он свой бро))
+14
-2
+12
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Алексей Петров
Ней, я думаю чисто поржал с них и уехал на карнавал!!!😀😀😀
+12
-1
+11
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучше так, чем быть подобным клубом, где звёзды пешеходят.
Эти вопросы уже к руководству, нужно позвать такого тренера, который заставит их побежать. Молодой Мбаппе защищается меньше почти 36-летнего Месси, это не норма.
+15
-6
+9
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Joey Ramone
И Вератти тоже? Нифига, он столько лет пахал, вся карьера в клубе прошла.
+9
-1
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Бестрофейник 19/20
Ответ Aleksey Yashin
«Неймар, убирайся!» – кричали фанаты у дома игрока У Неймара просто очень грязно в доме, и чистоплотные фанаты пришли призвать его к уборке
А Спортс, как обычно, всё не так понял
+8
-1
+7
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red blue Tyumen’
Веррати-то что им сделал? К нему вроде вопросов не было никогда
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OnTuMyC
вот выгонят всех своих топов и сразу заживут! это ведь так работает
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Сергей Ямковой
Ответ Los Galácticos
В общем я так понял фанам ПСЖ вообще все надоело и они хотят вернуть старый добрый ПСЖ который был до прихода шейхов :)
Думаю фанаты хотят не старый ПСЖ ( тот что до прихода шейхов) Их просто разбаловали постоянными победами и успехами. Как я понял за парижан болеет очень много малообеспеченных граждан с местных "гетто". Они чрезвычайно сильно ассоциирует успехи команды с успехами в собственной жизни ( напоминает поведение люмпенов в империях ). Эти болельщики думают что им все должны! Только они не понимают что шейхи купили ПСЖ не для фанатов, а для себя и своих политических целей
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Катя Авейру.
Ответ Granero-24
А к Мбаппе когда собираются ?
Никогда. Он же француз.
+8
-2
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Иван Иванов
Не пойму, фанаты ПСЖ хотят рабоче-крестьянскую команду?! 🤔
+5
-1
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Artuom Batishev
Ответ Los Galácticos
В общем я так понял фанам ПСЖ вообще все надоело и они хотят вернуть старый добрый ПСЖ который был до прихода шейхов :)
Ну уж лучше так, чем современный цирк... 😏
+7
-3
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гилберт
Ответ Los Galácticos
В общем я так понял фанам ПСЖ вообще все надоело и они хотят вернуть старый добрый ПСЖ который был до прихода шейхов :)
Так и есть. Раньше был приличный европейский клуб, а сейчас то ли Цирк шапито, то ли дом отдыха типа санатория. А для некоторых это просто сбер касса.
+6
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la_masia
Скоро придут в дом Мбаппе с криками: "Предатель!!!"
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Moscwow
Ответ Aleksey Yashin
«Неймар, убирайся!» – кричали фанаты у дома игрока У Неймара просто очень грязно в доме, и чистоплотные фанаты пришли призвать его к уборке
Еще бы, столько праздников в году, когда следить за чистотой, а еще церковные, когда делать ничего нельзя
+7
-4
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Emma Nevskaia
Неймар,возможно, не показывает свой лучший футбол,но его точно нельзя обвинять в равнодушии или в том,что он не выкладывается на поле. Он один из лучших в ПСЖ и действительно старается показать хорошую игру.

Ультрас просто офигевшие, максимально накаляют обстановку, которая и так плохая в команде
+3
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Emma Nevskaia
Боже, какая дичь и отбитые ультрас
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