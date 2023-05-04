«Неймар, убирайся!» Фанаты «ПСЖ» пришли к дому бразильца и призвали его покинуть клуб
Фанаты «ПСЖ» пришли к дому Неймара и призвали его покинуть клуб.
Вчера ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а Лионеля оскорбляли. Клуб осудил поведение фанатов.
Выяснилось, что болельщики также пришли к дому бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты у дома игрока.
Сам футболист подтвердил произошедшее, отметив, что фанаты ушли около 9 часов вечера по местному времени.
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У Неймара просто очень грязно в доме, и чистоплотные фанаты пришли призвать его к уборке
Ультрас просто офигевшие, максимально накаляют обстановку, которая и так плохая в команде