Фанаты «ПСЖ» пришли к дому Неймара и призвали его покинуть клуб.

Вчера ультрас « » пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, , Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а Лионеля оскорбляли. Клуб осудил поведение фанатов.

Выяснилось, что болельщики также пришли к дому бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты у дома игрока.

Сам футболист подтвердил произошедшее, отметив, что фанаты ушли около 9 часов вечера по местному времени.

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