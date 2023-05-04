«ПСЖ» усилил охрану у домов Месси, Неймара и Верратти и у базы клуба после протеста фанатов

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция происшествия болельщики Неймар Футбол

«ПСЖ» предпринял меры для безопасности игроков на фоне недовольства фанатов.

Ранее ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а Лионеля оскорбляли. После этого фанаты пришли к дому бразильца и кричали «Неймар, убирайся!»

После этого происшествия «ПСЖ» усилил меры безопасности у базы клуба. Кроме того, охрану усилили у домов Месси, Неймара и Верратти – игроков, про которых скандировали фанаты.

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42 комментария

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atomio
Почему нет вопросов у фанов к Мбаппе, лидеру команды и самого высокооплачиваемого игрока, который буквально недавно разыгрывал драму с уходом в Реал и шантажировал клуб? Или это типа «свой сукин сын»?
+50
-11
+39
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Егор Крид58
Ответ atomio
Почему нет вопросов у фанов к Мбаппе, лидеру команды и самого высокооплачиваемого игрока, который буквально недавно разыгрывал драму с уходом в Реал и шантажировал клуб? Или это типа «свой сукин сын»?
он же француз, их местный парень - играет не ради денег, а ради страны и президента
+29
-2
+27
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DolJun
к месси вызвонили де пауля?)
+35
-11
+24
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rigobersong
Веррати за то, что 10 лет бился за ПСЖ и сделал из середняка околотоповый клуб?:))
+16
-1
+15
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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
триумфальное пришествие Месси в Париж закончилось полным провалом. и никакие 15+15 не помогут
ну хз, для Месси нет, тренировочная база с хорошей оплатой перед ЧМ, идеальные условия для подготовки к главной цели. Лео разве 20 лет не призывали взять ЧМ? Не ЛЧ, не другие какие-то турниры, а именно ЧМ, шо не так теперь? Кубка Франции не хватает?))) Ну и ПСЖ свою порцию пиара тоже получил, как и весь чемп Франции.
+17
-6
+11
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Отец Абду
А Месси уже в Барселоне находится:)
+5
-2
+3
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Пирс Морган
Ответ atomio
Почему нет вопросов у фанов к Мбаппе, лидеру команды и самого высокооплачиваемого игрока, который буквально недавно разыгрывал драму с уходом в Реал и шантажировал клуб? Или это типа «свой сукин сын»?
Макрон потом пенсии лишит)
+5
-2
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Алексей Степанюк
Ультрас ПСЖ - забавные ребятки, хотят вернутся в славные времена жизни в Лиге 2
+4
-1
+3
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AC_Milan_7
Ответ atomio
Почему нет вопросов у фанов к Мбаппе, лидеру команды и самого высокооплачиваемого игрока, который буквально недавно разыгрывал драму с уходом в Реал и шантажировал клуб? Или это типа «свой сукин сын»?
Они не видят перспективы в Месси и Неймаре, в силу возраста. Мбаппе же нужен на будущее, и если начать недовольство, ПСЖ вообще может потерять своего короля)
+3
-1
+2
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Real_v_dushe
Ответ atomio
Почему нет вопросов у фанов к Мбаппе, лидеру команды и самого высокооплачиваемого игрока, который буквально недавно разыгрывал драму с уходом в Реал и шантажировал клуб? Или это типа «свой сукин сын»?
А какие вопросы к Мбаппе могут вообще быть? Он столько лет отдаёт все на поле за их клуб. Переписал вагон рекордов, а желание перейти в Реал понять можно.
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Greatest Of All Time
Ответ vzi
Мбаппе не уезжал в Сауди после поражения или на день рождения сестры посреди сезона.
Мбапе уезжал в США смотреть баскетбол и даже пропустил несколько тренировок. Хотя стоп это другое, все что не именем Месси , сразу вычёркивать надо а то для хейта не пригодный.
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Пирс Морган
Ребята нашли корень проблемы, игроков, у которых 54 гол+пас на двоих
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МСД
Ответ DolJun
к месси вызвонили де пауля?)
Француженки взбунтовались. Только вот не понятно, что у них улучшится после ухода Месси? Они и без Месси в ЛЧ вылетали, причем позорно-1-6. ПСЖ без Месси даже чемпионат не выиграл. А статистика 15+15 ни о чем не говорит? Да если бы Месси не пасовал на Мбапе, а бил бы сам , то уже наколотил бы более 30 мячей. Ещё и пенальти бьет Мбапе.
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TravenS
Хмм, ПСЖ охраняет дома своих футболистов? Это услуга такая? Чего же футболеры Барсы не могут позволить себе нанять пару охранников, чтоб их не грабили постоянно)
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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
ну вот из-за этого отношения его и терпеть не могут)) если устроил из французского гегемона какой-то трамплин для личных выгод - не стоит удивляться последствиям.
У Месси уже очень давно главной целью в карьере являлись трофеи со сборной, это как бы вообще ни для кого не секрет. Поэтому даже в контракте с ПСЖ было указано предпочтение сборной перед клубом, они всё знали и согласились) Им от Месси нужно было его имя и аудитория. Так как у них уже центральным лицом проекта был Мбаппе.
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Любезный Коссутий
Ответ Artem Ka
Французский гегемон получил обладателя зм) формально Месси получил ЗМ будучи их игроком) это первый и может последний ЗМ для парижан.
фанатам плевать, как видишь. до приза парижских зрительских симпатий, ему как до Луны
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Anders_b
У фанатов сейчас должен быть только один протест, против пенсионной реформы. Хотя может у них перерыв на обед был и они решили пооскорблять Месси. На это дело времени не жалко.
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Иван Иванов
Болелы ПСЖ, объясните что плохого сделал наш маленький ВЕРАТТИ??? 😳
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CIMBOM
Молодчик Лео, рубанул бабла пора валить, правильное решение
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Greatest Of All Time
Единственный кого они должны боятся это Имя Фамилия. Остальные фанаты не могут быть опасными для Месси. Хотя есть и Роман, Декард Шоу, Бишеп, Шаолин, Реальный пацанчик, Мадрид наказывает и еще 1000 ботоводов.
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Фан 373
А у самих Месси и Неймара денег нет на охрану и телохранителей? 🤦‍♂️🤡...
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Пирс Морган
Ответ vzi
Мбаппе не уезжал в Сауди после поражения или на день рождения сестры посреди сезона.
Баскетбол с Хакими ездил смотреть
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VERBLYUD
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Мечтай дальше. Как минимум следующий сезон Лео проведет в Европе и скорее всего в родной Барселоне.
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Ronny92
Ответ TravenS
Хмм, ПСЖ охраняет дома своих футболистов? Это услуга такая? Чего же футболеры Барсы не могут позволить себе нанять пару охранников, чтоб их не грабили постоянно)
Так трансферов тогда летом не будет. Лапорта что ли зря суетиться?
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Фан 373
Ответ rigobersong
Веррати за то, что 10 лет бился за ПСЖ и сделал из середняка околотоповый клуб?:))
Зато заработал млн 200 🤭👍...
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