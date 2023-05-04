«ПСЖ» усилил охрану у домов Месси, Неймара и Верратти и у базы клуба после протеста фанатов

«ПСЖ» предпринял меры для безопасности игроков на фоне недовольства фанатов.

Ранее ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а оскорбляли. После этого фанаты пришли к дому бразильца и кричали «Неймар, убирайся!»

После этого происшествия « » усилил меры безопасности у базы клуба. Кроме того, охрану усилили у домов Месси, Неймара и Верратти – игроков, про которых скандировали фанаты.

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