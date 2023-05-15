Семенов хочет отправить Талалаева в Первую лигу: «Для «Ахмата» это принципиально. Есть желание победить «Химки»
Андрей Семенов хочет, чтобы Андрей Талалаев с «Химками» вылетели в Первую лигу.
Защитник «Ахмата» высказался в преддверии матча против подмосковного клуба в 28-м туре Мир РПЛ.
«Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент. Но у меня, к сожалению, четвертая желтая — не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева.
Было бы шикарно попасть в еврокубки, если бы они были, но что есть, то есть. Тяжело сказать, лучший ли это «Ахмат» за все время. Сейчас уровень соперничества другой — он стал гораздо ниже», – сказал Семенов.
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Попугай из репризы Г.Хазанова.
Терюшков такое Г., что он и из ФНЛ громко и дурно пахнуть будет, ему просто так рот не закроешь. Он по мнению редакции Спортсвру важный генератор трафика, наряду с Заремой. 🤮