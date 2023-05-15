Семенов хочет отправить Талалаева в Первую лигу: «Для «Ахмата» это принципиально. Есть желание победить «Химки»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов хочет, чтобы Андрей Талалаев с «Химками» вылетели в Первую лигу.

Защитник «Ахмата» высказался в преддверии матча против подмосковного клуба в 28-м туре Мир РПЛ.

«Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент. Но у меня, к сожалению, четвертая желтая — не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева.

Было бы шикарно попасть в еврокубки, если бы они были, но что есть, то есть. Тяжело сказать, лучший ли это «Ахмат» за все время. Сейчас уровень соперничества другой — он стал гораздо ниже», – сказал Семенов.

Семенов об «Ахмате» при Талалаеве: «Два года вся команда жила в стрессе, подводные течения постоянно. Тяжелый период»

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8 комментариев

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Злобный Конь
Пожалуй все болельщики хотят чтобы "Химки" с Талалаевым и Терюшковым исчезли из новостей,да и из футбола.
+14
-1
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Жаргал Шадапов
Справедливости ради Химки в пердив отправятся отнюдь не по вине Талалаева
+9
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Михаил Опякин
Андрей сам справится, можете не провожать
+4
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Мосгорсуд
У Ахмата это получится, весной команда сильно играет
+4
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Peter Parker
Какие вы принципиальные. Хотя при Талалаеве было лучший результат в таблице в истории клуба
+3
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Ник Гре
Ответ Злобный Конь
Пожалуй все болельщики хотят чтобы "Химки" с Талалаевым и Терюшковым исчезли из новостей,да и из футбола.
"Я и здесь молчать не буду!" ©
Попугай из репризы Г.Хазанова.
Терюшков такое Г., что он и из ФНЛ громко и дурно пахнуть будет, ему просто так рот не закроешь. Он по мнению редакции Спортсвру важный генератор трафика, наряду с Заремой. 🤮
+2
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Forte Live
Талалаев сразу же соскочит после вылета в эксперты Матч ТВ. Пока команд -дурачков вроде не видно, полгодика придется покантоваться, наследил слишком. Может опять в Армении найдет пристанище...
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psycho
Ответ Злобный Конь
Пожалуй все болельщики хотят чтобы "Химки" с Талалаевым и Терюшковым исчезли из новостей,да и из футбола.
все болельщики хотят, чтобы зенит с опухшим миллером, изчезли из росфутбола
+3
-2
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