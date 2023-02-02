Талалаев о боксе и лыжах на сборе «Торпедо»: «Еще были хоккей, плавание и тай-бо. Поначалу в команде не было серьезного восприятия»

рассказал о сборах «Торпедо» в Тамбове.

– На первом сборе в Тамбове вы запланировали тренировки по боксу и лыжам. Для мышц или головы?

– Для того и другого. Кроме этого были еще хоккей, плавание и тай-бо.

– Что такое тай-бо?

– Повторение за инструктором связки ударов на фиксированном пульсе, разновидность бесконтактного фитнеса. Специальные тренировки позволяют прокачивать мелкие мышцы и группы мышц, которые не участвуют в футбольных упражнениях. Чтобы достичь эффекта, достаточно двух занятий.

Помимо прочего, это разнообразит кардиореспираторную работу, превращая беговую рутину в полезное развлечение. Правда, требуется определенная осторожность: существует риск травм, поскольку у двухметрового и маленького разная координация на льду.

– В лыжах применяли классический или коньковый ход?

– С лыжами, к сожалению, не получилось. В первый день была не готова трасса, во второй температура упала ниже минус 20. Но раскрыть ноги «елочкой» в подъем или при ходе «коньком» – важная нагрузка.

Прокачиваются приводы и связки внутренней поверхности бедра, которые часто травмируются, задействованы косые мышцы спины. «Классика» полезна в большей степени для сердечно-дыхательных процессов, «конек» с постановкой лыжи на кант активизирует редко используемые опции опорно-двигательного аппарата.

– Инвентарь для зимних видов арендовали на месте?

– В Тамбов заранее выезжал начальник команды, все подготовил, но погода внесла коррективы. Мы и в предыдущих клубах практиковали подобное.

В « » Конате впервые в жизни вышел на лед, в «Пюнике» местные футболисты с удивлением узнали, для чего может быть полезен ледовый дворец. Сербы в « » осваивали лыжи, в «Химках» ко льду добавлялись ролики и велосипед.

– Конате на льду – звучное словосочетание.

– Буркиниец был в каске и налокотниках. В «Торпедо» мы тоже предоставляли игрокам защиту.

– В боксе состоялись серьезные спарринги?

– Довбня с Шапичем слегка завелись, отработали почти по-настоящему, остальные игрались. Видимо, пока нет внутренних противостояний или борьбы за лидерство. Когда два лидера спаррингуют, пусть они даже в разных весах, можно увидеть что-то похожее на хороший бокс.

Поначалу в команде вообще не было серьезного восприятия происходящего, особенно со стороны иностранцев. Но через 48 часов после нетипичных нагрузок, когда стали подавать сигналы места прикрепления мышц и сухожилий, отношение начало меняться, – сказал главный тренер «Торпедо».

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