Семенов после 3:0 с «Динамо»: «Хотим обогнать «Спартак» в таблице, мотивация победить есть всегда»
Андрей Семенов считает, что «Ахмат» способен обойти «Спартак» в турнирной таблице.
В 27-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Грозненцы занимают 5-е место в таблице, отставая от «Спартака» на 4 очка.
– Мы сами удивлены своей игрой. Но мы много работали, поэтому наш труд вознаграждается такими матчами.
– «Динамо» совсем не создало проблем?
– Была физически тяжелая игра, но таких серьезных проблем я не помню от «Динамо». Федя Смолов убегал один раз, и все. «Динамо» ничем не удивили, они не на ходу.
– В чем ваша мотивация?
– Мы идем от игры к игре. Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице.
– Следующий матч против Талалаева. Для вас это принципиальная встреча?
– Да, для меня это принципиальный момент. Но у меня четвертая желтая, поэтому не смогу принимать участие в матче. Очень расстроен, что не смогу сыграть в таком принципиальном матче для меня, – сказал защитник «Ахмата».
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