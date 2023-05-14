Семенов после 3:0 с «Динамо»: «Хотим обогнать «Спартак» в таблице, мотивация победить есть всегда»

Теги Спартак Андрей Талалаев премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов считает, что «Ахмат» способен обойти «Спартак» в турнирной таблице.

В 27-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Грозненцы занимают 5-е место в таблице, отставая от «Спартака» на 4 очка.

– Мы сами удивлены своей игрой. Но мы много работали, поэтому наш труд вознаграждается такими матчами.

– «Динамо» совсем не создало проблем?

– Была физически тяжелая игра, но таких серьезных проблем я не помню от «Динамо». Федя Смолов убегал один раз, и все. «Динамо» ничем не удивили, они не на ходу.

– В чем ваша мотивация?

– Мы идем от игры к игре. Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице.

– Следующий матч против Талалаева. Для вас это принципиальная встреча?

– Да, для меня это принципиальный момент. Но у меня четвертая желтая, поэтому не смогу принимать участие в матче. Очень расстроен, что не смогу сыграть в таком принципиальном матче для меня, – сказал защитник «Ахмата».

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8 комментариев

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Юрий Кечко
Даже если Спартак будет пятым , они все равно будут считать что они истинные чемпионы)))
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Спартак Уокер
Выполнимая цель
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-1
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Amigo
Семёнов одно тебе скажу не говори гоп пока не перепрыгнул!!!
+2
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Александр Смирнов
Ахмат в этом году достоин быть третьим. Играют неброско , но уверенно и без провалов.
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А потом этот парень уехал
ух, разошёлся
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Артур Межаков
Ещё один фантазёр....
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Максим Романов
Ответ Юрий Кечко
Даже если Спартак будет пятым , они все равно будут считать что они истинные чемпионы)))
Да даже если и десятым, вокруг ведь сплошные зАгАвАрЫ.
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